Vì sao gần 200 người mặc áo cam kéo đến đập phá quán ốc ở Bình Tân - TP HCM?

Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an quận Bình Tân bắt giữ nhiều người liên quan đến vụ đập phá ở quán ốc Hương (đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân) để điều tra về các hành vi: Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản.

Các đối tượng áo cam chạy trên đường

Theo lời khai ban đầu của một số người liên quan, nguyên nhân vụ việc trên xuất phát từ việc một đối tượng ngụ quận Bình Tân đã gây gổ với một số người khác trên địa bàn quận 8. Tối 5-6, nhóm quận 8 nhận được "mật báo" rằng người này đang ngồi nhậu ở quán ốc Hương nên đã kéo sang giải quyết mâu thuẫn.

Quán ốc nơi các đối tượng đập phá

Camera an ninh ghi nhận tại thời điểm này một nhóm đông người mặc đồ màu cam, đeo khẩu trang cầm mã tấu, ba chĩa ập vào quán ốc Hương đập phá gây náo loạn để tìm đối tượng kể trên, tuy nhiên, lúc này anh ta đã rời khỏi quán.

Mặc dù vậy nhóm mặc áo màu cam vẫn đập phá và làm bị thương một người có mặt tại quán. Sau khi gây ra cảnh hỗn loạn, nhóm mặc áo màu cam lên xe rú ga về lại địa bàn quận 8.

Hiện Công an quận Bình Tân tiếp tục lấy lời khai những người liên quan và tiếp tục mời các đối tượng lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.