TP HCM: Tạt axit kinh hoàng ở quận 3, 3 người phỏng nặng

Ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đã di lý đối tượng Huỳnh Ngọc Vượng (SN 1977, ngụ Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) từ Kiên Giang về TP HCM để xử lý hành vi tạt axit khiến 3 người bị phỏng.

Các nạn nhân bị tạt axit trên đường Lê Văn Sĩ (quận 3) bị phỏng gồm: L.M.H (SN 1976, quê Kiên Giang), L.T.T (SN 1988, quê An Giang) và chị Đ.B.L (SN 1985, quê Kiên Giang).

Công an quận 3 cho biết chiều 21-5, những người này đang chất đồ lên ô tô chuẩn bị đi Vũng Tàu thì bị Vượng chạy xe máy ngang qua tạt can axit. Cả ba được đưa đi cấp cứu, trong đó anh L.M.H. bị nặng nhất vì bị tạt trực diện.

Bác sĩ cấp cứu cho một nạn nhân bị tạt axit.

Sau khi gây án, Vượng bỏ về Kiên Giang và ra đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc. Tại cơ quan công an, Vượng khai có mối quan hệ với anh H. được 13 năm. Thời gian gần đây cả hai hùn hạp mua đất, xây nhà hàng ở Phú Quốc. Vượng khai mượn H. 5,5 tỉ đồng để mua đất 6 tỉ và đồng ý để H. đứng tên. Sau đó, Vượng xây nhà hàng cần thêm một số tiền khá lớn.

Tuy nhiên, do mảnh đất thuộc diện quy hoạch nên không thể làm giấy tờ đứng tên H. Trước tình thế này, H. đồng ý mua lại nhà hàng 2,8 tỉ đồng rồi đưa cho Vượng 1,5 tỉ đồng. Đồng thời, H. cam kết sẽ trả hết số nợ mà Vượng đã mượn trước đó.

Lời khai của Vượng tại công an thể hiện do H. không giữ lời nên Vượng bị các chủ nợ truy tìm. Vượng từ Phú Quốc vào TP HCM mướn khách sạn lưu trú rồi dò tìm nơi ở của H. Chiều 21-5, nghe tin H. đi Vũng Tàu với bạn nên Vượng xách can axit đã mua trước đó chạy đến đường Lê Văn Sĩ với mục đích trả thù.

Khi thấy H. cùng nhóm bạn đang chất đồ từ ô tô, Vượng tăng ga chạy ngang hất axit vào người H. cùng hai người bạn rồi bỏ chạy. Hiện Công an quận 3 tiếp tục lấy lời khai của các nạn nhân.

Chiều 28-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân - TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lầu Quyền Trường (ngụ phường 16, quận 8) để điều tra hành vi tạt axit khiến bà Đỗ Thị L. (SN 1972, quê Cà Mau) tử vong.

Tại công an, Lầu Quyền Trường khai rằng thường xuyên đến quán nhậu của bà L. trên đường Ngô Y Linh (phường An Lạc, quận Bình Tân) nên nảy sinh tình cảm với bà L. nhưng bà không đồng ý. Do ghen tuông nên ngày 26-4, Trường đã ra chợ mua axit về tấn công bà L. khi bà đang nằm ngủ trong phòng riêng.

Sau khi tạt axit, Lầu Quyền Trường đã bị công an mời lên làm việc, lấy lời khai. Riêng bà L. được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do vết thương quá nặng, bà L. đã tử vong sau một tháng điều trị.