Vì sao DeMuhler được chuyên gia và nhiều gia đình Việt Nam quan tâm?

Định vị thương hiệu dựa trên giá trị thật

DeMuhler được thành lập năm 2020 với mục tiêu giải quyết khoảng trống lớn trên thị trường: người Việt yêu thích sản phẩm đẹp, bền và chất lượng nhưng lại thường phải lựa chọn giữa hai thái cực "đắt quá" hoặc "kém chất lượng". Ngay từ những ngày đầu, thương hiệu xác định rằng phong cách và chất lượng châu Âu không nên là đặc quyền của số ít, mà phải là tiêu chuẩn mà mọi gia đình Việt có quyền được tiếp cận.

Thay vì chấp nhận tình trạng phụ thuộc vào hàng nhập khẩu hoặc đi theo hướng sản xuất đại trà, DeMuhler chọn lộ trình khó hơn: đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, nghiên cứu thói quen sử dụng và xây dựng sản phẩm dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe. Thương hiệu sử dụng linh kiện hàng đầu như Sedal (Tây Ban Nha), Kerox (Hungary), Geberit (Thụy Sĩ) hay Neoperl để đảm bảo độ bền và sự ổn định trong vận hành lâu dài.

Trong 5 năm phát triển, đội ngũ DeMuhler nghiên cứu sâu hành vi của người dùng Việt, từ nhiệt độ nước, tần suất sử dụng đến điều kiện khí hậu và thói quen vệ sinh của từng gia đình. Nhờ đó, sản phẩm của thương hiệu giữ được thẩm mỹ tinh giản kiểu châu Âu nhưng được điều chỉnh để phù hợp với từng chi tiết nhỏ trong không gian sống Việt.

Triết lý "Made by Vietnamese, Inspired by Germany" thể hiện rõ trong mọi sản phẩm, từ chất lượng vật liệu đến cấu trúc thiết kế. Đây cũng là lý do giúp DeMuhler nhanh chóng được giới nội thất và kiến trúc chú ý. Nhiều chuyên gia đánh giá thương hiệu có hướng đi bài bản, đặt tính bền vững và trải nghiệm thực tế làm trọng tâm thay vì chạy theo trào lưu hoặc phô diễn tính năng.

Demuhler có thiết kế hiện đại và chất lượng vượt trội là sự lựa chọn của nhiều công trình.

Sự đồng hành của chuyên gia và người dùng

Hai năm trở lại đây, DeMuhler xuất hiện ngày càng nhiều tại các sự kiện ngành nội thất, hội thảo kiến trúc và triển lãm thiết kế. Nhiều kiến trúc sư lựa chọn sản phẩm của thương hiệu nhờ sự đồng đều về chất lượng, dễ phối hợp với nhiều phong cách nội thất và giúp tối ưu chi phí vận hành trong thời gian dài.

Không chỉ có tính thẩm mỹ, các sản phẩm DeMuhler còn được ghi nhận ở khả năng vận hành ổn định và dịch vụ hậu mãi rõ ràng. Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản, quy trình bảo hành minh bạch và phản hồi nhanh là các yếu tố giúp thương hiệu xây dựng được nhóm khách hàng trung thành chỉ sau một thời gian ngắn.

Với những yếu tố này, DeMuhler không chỉ hiện diện tại các dự án dân cư mà còn được lựa chọn trong nhiều công trình cao cấp, homestay và căn hộ dịch vụ yêu cầu độ ổn định lâu dài.

Thiết bị vệ sinh Demuhler được trang bị trong những du thuyền cao cấp

DeMuhler Nexa: Sự kết hợp giữa công nghệ và trải nghiệm thực tế

Song hành với sự phát triển của thị trường thiết bị thông minh, DeMuhler giới thiệu bồn cầu thông minh DeMuhler Nexa như minh chứng tiếp theo cho định hướng sản phẩm của thương hiệu: hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp thói quen người Việt.

Bồn cầu Demuhler Nexa được nhiều người nổi tiếng và giới chuyên gia tin dùng.

Tham khảo sản phẩm bồn cầu thông minh Demuhler Nexa tại S.Home: https://shome.vn/bon-cau-thong-minh-demuhler-ml368007

Giữ tinh thần thiết kế tối giản, Nexa sở hữu kiểu dáng liền khối gọn gàng, phù hợp diện tích phòng tắm phổ biến tại các căn hộ và nhà phố. Tuy nhiên, điểm nhấn nổi bật nhất của sản phẩm đến từ loạt tính năng được tối ưu dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của các gia đình.

Nexa được trang bị tia UV khử khuẩn đầu vòi rửa, kích hoạt sau mỗi lần sử dụng giúp giảm thiểu vi khuẩn và đảm bảo vệ sinh. Cơ chế tạo bọt chống bắn giúp hạn chế văng nước và giảm mùi khó chịu trong quá trình sử dụng, đặc biệt phù hợp với không gian phòng tắm nhỏ tại chung cư.

Trải nghiệm thoải mái được tăng cường nhờ nhiệt độ nước ổn định, lực rửa êm dịu nhưng hiệu quả. Đáng chú ý, bệ ngồi có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ theo môi trường ngoài trời, giúp mang lại cảm giác dễ chịu vào ban đêm hoặc những ngày thời tiết thay đổi.

Một trong những điểm khác biệt so với các dòng bồn cầu thông minh cùng phân khúc là công nghệ nhận diện hành vi người dùng để điều chỉnh lượng nước xả phù hợp. Thay vì chỉ dùng xả kép truyền thống, Nexa đánh giá nhu cầu sử dụng và tối ưu lượng nước xả một cách chủ động. Điều này không chỉ tiết kiệm nước mà còn giảm thao tác lựa chọn chế độ xả, mang lại trải nghiệm đơn giản và thuận tiện hơn.

Theo đánh giá từ các kiến trúc sư, Nexa là sản phẩm cân bằng tốt giữa công nghệ và thực tế sử dụng, không chạy theo tính năng thừa mà tập trung vào tiện ích thật và độ bền lâu dài.

Bồn cầu thông minh Demuhler Nexa sở hữu rất nhiều tính năng vượt trội

Dấu ấn của một thương hiệu Việt theo đuổi giá trị bền vững

Sự xuất hiện của DeMuhler đang góp phần làm đa dạng lựa chọn cho người dùng Việt trong phân khúc thiết bị nhà tắm chất lượng cao. Với triết lý nhất quán, đầu tư nghiêm túc vào chất lượng và sự thấu hiểu thói quen Việt, thương hiệu này đang chứng minh rằng sản phẩm tốt không nhất thiết phải đắt đỏ hay phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.

Với những bước đi rõ ràng, cùng sự xuất hiện của các sản phẩm mới như DeMuhler Nexa, DeMuhler được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những thương hiệu đáng chú ý trên thị trường thiết bị nhà tắm trong thời gian tới.

Thông tin đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm DeMuhler:

Công ty TNHH Thương mại S.Home Solution

Địa chỉ: Khu A, TTTM TSQ, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Tổng đài CSKH: 19000.55536

Website: https://shome.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/shomesolution

Email: cskh@shome.vn