Vì sao càng cố mua đồ rẻ, bạn càng khó sống tối giản?

Một chiếc áo 99.000 đồng, hộp đựng thực phẩm giảm còn 39.000 đồng hay chiếc cốc chỉ vài chục nghìn đồng đều tạo cảm giác "mua cũng chẳng sao". Chính cảm giác ít rủi ro ấy khiến chúng ta dễ mang một món đồ về nhà dù chưa thực sự cần đến nó.

Và đó là lúc tiết kiệm bắt đầu đi ngược với tối giản.

Đồ càng rẻ, ngưỡng để bạn nói "có" càng thấp

Hãy thử nhớ lại lần gần nhất bạn mua một món đồ giá khá cao. Có thể bạn đã đọc đánh giá, so sánh nhiều nơi, suy nghĩ xem mình có thật sự cần hay không rồi mới quyết định.

Nhưng với món đồ chỉ vài chục nghìn đồng, quá trình cân nhắc thường ngắn hơn rất nhiều.

"Rẻ mà."

"Thử xem sao."

"Không dùng thì cũng chẳng mất bao nhiêu."

Ba suy nghĩ này nghe rất vô hại nhưng lại là lý do khiến đồ đạc trong nhà tăng nhanh hơn chúng ta tưởng.

Một chiếc hộp 30.000 đồng không đáng kể. Nhưng 10 chiếc hộp là 300.000 đồng. Một chiếc áo mặc ở nhà giá 100.000 đồng có vẻ hợp lý, nhưng nếu mỗi tháng mua thêm 2-3 chiếc vì "đang giảm giá", sau một năm tủ quần áo có thể tăng thêm vài chục món.

Tối giản không thất bại vì một lần mua lớn. Nó thường bị phá vỡ bởi hàng chục quyết định mua nhỏ mà chúng ta gần như không nhớ nổi.

Giá rẻ khiến chúng ta mua cho một "tương lai tưởng tượng"

Một trong những kiểu mua sắm phổ biến nhất là mua cho một tình huống có thể xảy ra.

- Chiếc váy này "biết đâu có dịp mặc".

- Bộ dụng cụ làm bánh này "khi nào rảnh sẽ thử".

- Hộp chia ngăn này "sau này chắc cần".

Một món đồ đắt khiến chúng ta phải trả lời câu hỏi: "Tôi có dùng nó không?". Nhưng món đồ rẻ thường khiến câu hỏi biến thành: "Biết đâu sau này dùng thì sao?".

Khoảng cách giữa hai câu hỏi ấy rất lớn.

Người sống tối giản thường cố gắng để đồ vật phục vụ cuộc sống hiện tại. Trong khi mua sắm giá rẻ lại rất dễ tạo ra một kho đồ dành cho hàng chục phiên bản tương lai của chính mình: người sẽ tập yoga, người sẽ làm bánh, người sẽ trồng cây, người sẽ tổ chức tiệc, người sẽ mặc chiếc áo đó khi giảm được 5 kg.

Cuối cùng, phần lớn những "phiên bản tương lai" ấy không xuất hiện, nhưng đồ vật thì vẫn nằm trong nhà.

Đồ rẻ dễ tạo vòng lặp mua – bỏ – mua lại

Không phải mọi món đồ giá rẻ đều kém chất lượng. Nhưng trong nhiều trường hợp, khi tiêu chí quan trọng nhất là giá thấp, chúng ta dễ chấp nhận chất lượng vừa phải, thiết kế chưa phù hợp hoặc trải nghiệm sử dụng không thực sự tốt.

- Một chiếc kéo rẻ nhanh cùn, bạn mua chiếc khác.

- Một chiếc áo mất dáng sau vài lần giặt, bạn thay chiếc mới.

- Một chiếc hộp đóng không kín, bạn lại tìm loại khác.

Mỗi món riêng lẻ đều không đắt, nhưng tổng chi phí của việc mua đi mua lại có thể cao hơn việc lựa chọn một sản phẩm phù hợp ngay từ đầu.

Đáng nói hơn, món cũ thường không biến mất ngay lập tức. Nó được chuyển vào ngăn kéo, cất vào kho hoặc giữ lại vì suy nghĩ "vẫn dùng được".

Kết quả là nhà có thêm đồ mới nhưng đồ cũ vẫn còn nguyên.

Đây là một trong những lý do khiến nhiều người dọn nhà liên tục mà vẫn thấy không gian ngày càng chật.

Săn giá rẻ có thể biến mua sắm thành một thú vui

Khi bắt đầu theo đuổi lối sống tiết kiệm, nhiều người dành thời gian tìm mã giảm giá, xem livestream, săn flash sale hoặc theo dõi các hội nhóm chia sẻ deal.

Ban đầu mục tiêu khá rõ ràng: mua thứ mình cần với giá tốt hơn.

Nhưng rất dễ xảy ra một sự đảo chiều: từ "tìm giá tốt cho món mình cần" thành "tìm xem hôm nay có món gì đang rẻ".

Khi đó, giá giảm trở thành lý do để mua.

Bạn không còn hỏi: "Tôi cần gì?". Bạn hỏi: "Hôm nay có gì hời?".

Một sản phẩm giảm 50% có thể khiến bạn tiết kiệm 50% nếu vốn dĩ bạn phải mua nó. Nhưng nếu bạn không cần món đồ đó, số tiền tiết kiệm thực sự vẫn bằng 0. Bạn vừa chi thêm một khoản cho thứ trước đó không nằm trong kế hoạch.

Với tối giản, đây là chiếc bẫy rất lớn bởi nó khiến lượng đồ tăng lên trong khi người mua vẫn có cảm giác mình đang quản lý tiền rất tốt.

"Rẻ nên mua hai cái" là cách căn nhà đầy lên rất nhanh

Giá rẻ còn tạo ra một tâm lý khác: mua dự phòng.

- Khăn đang giảm giá, mua thêm vài chiếc.

- Kem đánh răng có chương trình mua hai tặng một, lấy luôn sáu tuýp.

- Áo phông vừa rẻ vừa dễ mặc, mua thêm ba màu.

Tích trữ một số đồ tiêu hao có thể hợp lý nếu bạn có không gian và chắc chắn sẽ sử dụng. Nhưng vấn đề xuất hiện khi thói quen "mua dự phòng" lan sang mọi nhóm sản phẩm.

Nhiều căn nhà không đầy vì những món đồ lớn mà đầy vì vô số món nhỏ: cốc, hộp, khăn, túi, mỹ phẩm, đồ trang trí, dụng cụ bếp, quần áo mặc nhà.

Mỗi món đều rất nhỏ và rất rẻ. Nhưng khi cộng lại, chúng chiếm một lượng không gian đáng kinh ngạc.

Tối giản không có nghĩa là mua đồ đắt

Đây cũng là điểm dễ bị hiểu sai.

Giải pháp cho việc mua quá nhiều đồ rẻ không phải là chuyển sang mua mọi thứ thật đắt. Giá cao không tự động đồng nghĩa với chất lượng tốt và càng không đảm bảo rằng món đồ ấy cần thiết.

Tối giản thực chất liên quan nhiều hơn tới tần suất mua, mục đích sử dụng và vòng đời sản phẩm.

Một chiếc áo 200.000 đồng bạn mặc 100 lần có thể hợp lý hơn chiếc áo 100.000 đồng chỉ mặc hai lần. Một chiếc chảo sử dụng mỗi ngày trong nhiều năm có thể đáng tiền hơn ba chiếc chảo rẻ lần lượt bị bỏ xó.

Thay vì hỏi "món nào rẻ nhất?", người muốn sống gọn hơn có thể đặt ba câu hỏi trước khi mua:

- Tôi có thực sự cần nó ở thời điểm này không?

- Tôi có thứ gì trong nhà đang làm cùng chức năng không?

- Tôi có thể hình dung mình sử dụng món này thường xuyên trong một thời gian đủ dài không?

Chỉ ba câu hỏi này đã có thể loại bỏ khá nhiều quyết định mua bốc đồng.

Chi phí thật của một món đồ không nằm trên nhãn giá

Một món đồ 50.000 đồng không chỉ tiêu tốn 50.000 đồng.

Sau khi mua, bạn phải tìm chỗ cất nó. Bạn phải lau chùi, bảo quản, sắp xếp. Khi không dùng nữa, bạn phải quyết định giữ, cho, bán hay bỏ.

Nói cách khác, đồ vật còn tiêu tốn diện tích, thời gian và sự chú ý.

Đó là lý do một căn nhà có quá nhiều món đồ giá rẻ đôi khi lại tạo cảm giác mệt mỏi hơn căn nhà chỉ có vài món đắt tiền nhưng được lựa chọn kỹ.

Người sống tối giản không nhất thiết phải sở hữu ít đồ nhất. Họ chỉ cố giảm số lượng những món đồ không đủ giá trị để đáng với tiền bạc, không gian và công sức mà chúng lấy đi.

Muốn tối giản, hãy đặt giới hạn bằng số lượng thay vì giá tiền

Một cách khá hiệu quả là thay đổi tiêu chí mua sắm.

Thay vì đặt mục tiêu "không mua món nào trên 300.000 đồng", hãy thử đặt những giới hạn như "chỉ có 10 chiếc áo mặc thường xuyên", "chỉ giữ số hộp thực phẩm vừa một ngăn tủ", hoặc "mua một món mới thì cân nhắc cho đi một món cũ".

Khi giới hạn nằm ở số lượng, bạn buộc phải đánh giá món đồ dựa trên mức độ cần thiết chứ không chỉ dựa vào giá.

Một chiếc áo giảm còn 79.000 đồng sẽ không còn hấp dẫn đến thế nếu bạn biết rằng muốn đưa nó vào tủ, một chiếc áo khác phải rời đi.

Một chiếc cốc xinh xắn cũng trở nên bớt cần thiết nếu trong bếp đã có tám chiếc.

Đó mới là tinh thần cốt lõi của tối giản: không phải cố mua rẻ hơn, mà là giảm số lần chúng ta cần mua.

Cuối cùng, sống tối giản không phải cuộc thi xem ai tiêu ít tiền nhất hay sở hữu ít đồ nhất. Đó là quá trình khiến mỗi món đồ bước vào nhà đều phải có một lý do đủ thuyết phục để ở lại.

Và đôi khi, quyết định tiết kiệm nhất không phải tìm được món hàng rẻ hơn 30%.

Mà là nhìn vào nút "mua ngay" và nhận ra: mình hoàn toàn không cần mua món này.