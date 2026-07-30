Vì sao các hãng Camera chuyển từ tăng độ phân giải sang tăng số lượng ống kính?

Đây không chỉ là thay đổi về phần cứng, mà còn phản ánh cách người dùng đang cần quan sát nhiều hơn, rõ hơn và linh hoạt hơn trong cùng một thiết bị.

Khi tăng megapixel không còn giải quyết hết nhu cầu

Độ phân giải cao vẫn quan trọng vì giúp hình ảnh chi tiết hơn khi xem lại. Tuy nhiên, với camera giám sát, chỉ tăng số chấm ảnh không đồng nghĩa trải nghiệm quan sát sẽ tốt hơn rõ rệt.

Vấn đề lớn của người dùng gia đình và cửa hàng nhỏ thường không nằm ở việc ảnh 3MP hay 5MP, mà là có bị điểm mù hay không, có nhìn được nhiều khu vực cùng lúc hay không, và có phải lắp thêm thiết bị ở góc khác hay không. Vì vậy, cuộc đua megapixel dần nhường chỗ cho bài toán bao quát không gian.

Một mẫu camera Imou dùng trong thực tế hiện nay thường được quan tâm ở khả năng quay quét, theo dõi chuyển động và chia góc quan sát hợp lý hơn là chỉ nhìn vào một thông số độ phân giải riêng lẻ.

Nhiều ống kính giúp giảm điểm mù hiệu quả hơn

Khi một camera có thêm ống kính, hãng có thể phân chia nhiệm vụ rõ ràng hơn cho từng góc nhìn. Một ống kính có thể phụ trách góc rộng để quan sát toàn cảnh, trong khi ống còn lại tập trung vào vùng cần theo dõi kỹ hơn hoặc hỗ trợ zoom, bám chuyển động tốt hơn.

Cách làm này đặc biệt hữu ích ở không gian có nhiều hướng di chuyển như phòng khách, cửa hàng, sân trước hay cổng nhà.

imou Ranger Dual Pro cho thấy xu hướng camera kép nhằm mở rộng góc quan sát trong một thiết bị.

Camera giám sát giờ ưu tiên quan sát đồng thời, không chỉ nhìn rõ hơn

Một thay đổi lớn của thị trường là người dùng không còn chỉ hỏi "camera nét bao nhiêu MP", mà hỏi "camera nhìn được mấy hướng", "có bỏ sót chuyển động không" hoặc "có cần lắp thêm camera nữa không". Đó là lý do thiết kế nhiều ống kính ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên cả dòng trong nhà lẫn ngoài trời.

Với camera trong nhà , lợi ích dễ thấy là theo dõi trẻ nhỏ, người lớn tuổi, thú cưng hoặc khu vực sinh hoạt chung mà không cần đặt nhiều thiết bị ở các góc khác nhau. Còn ở ngoài trời, nhiều ống kính giúp vừa quan sát toàn cảnh sân, cổng, lối đi, vừa giữ được một góc chi tiết hơn khi có người hoặc xe di chuyển.

Xu hướng này cũng phù hợp với cách các hãng tối ưu phần cứng

Trong thực tế, chất lượng ghi hình không chỉ phụ thuộc vào megapixel. Kích thước cảm biến, khẩu độ ống kính, khả năng xử lý thiếu sáng và cách phần mềm ghép dữ liệu từ nhiều góc nhìn cũng ảnh hưởng rất lớn.

Vì thế, thay vì tiếp tục đẩy thông số lên rất cao nhưng hiệu quả thực tế tăng không tương xứng, nhiều hãng chọn hướng thêm ống kính để cải thiện khả năng bao quát.

Thiết kế hai mô-đun ghi hình trên imou Cruiser Dual cho thấy cách camera ngoài trời mở rộng vùng quan sát mà không cần lắp thêm nhiều thiết bị.

Imou là ví dụ rõ cho xu hướng camera nhiều ống kính

Trong nhóm camera dân dụng, Imou là một trong những thương hiệu cho thấy khá rõ dịch chuyển này. Các mẫu như Ranger Dual Pro hay Cruiser Dual không chỉ tăng thông số, mà tập trung vào giải quyết bài toán quan sát nhiều hướng trong cùng một thân máy.

Với người dùng phổ thông, lợi ích của hướng đi này khá dễ hiểu: bớt phụ thuộc vào một góc nhìn duy nhất, giảm nhu cầu lắp thêm thiết bị và thuận tiện hơn khi theo dõi không gian có nhiều chuyển động.

Một mẫu camera ngoài trời của Imou cho thấy thiết kế hiện đại

Người mua nên nhìn gì ngoài thông số MP?

Nếu đang chọn camera, người dùng nên xem tổng thể nhu cầu lắp đặt trước khi nhìn vào độ phân giải. Không gian cần giám sát có rộng không, có nhiều lối ra vào không, có cần quan sát đồng thời hai vùng hay không, đó mới là những câu hỏi quan trọng.

Trong nhiều trường hợp, một mẫu camera nhiều ống kính có thể phù hợp hơn một mẫu độ phân giải cao nhưng chỉ có một góc nhìn cố định.

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Kết luận

Việc các hãng chuyển từ tăng độ phân giải sang tăng số lượng ống kính không phải là thay đổi mang tính hình thức. Đây là cách thị trường đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng thực tế hơn: quan sát rộng hơn, ít điểm mù hơn và linh hoạt hơn trong cùng một thiết bị. Với camera giám sát hiện đại, nhìn được đúng thứ cần theo dõi thường quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn, việc chỉ tăng thêm số megapixel.