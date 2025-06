Vì sao các cặp đôi yêu nhau kín tiếng lại thích chụp ảnh ở photobooth?

Chụp ảnh ở photobooth - trào lưu tưởng chừng lỗi thời, chỉ dành cho hội 9X bỗng viral trở lại, được Gen Z ưa chuộng trong vài năm gần đây. Ngoài những nhóm bạn muốn lưu lại kỷ niệm vui vẻ, nhiều cặp đôi cũng chọn nơi này để ghi lại khoảnh khắc “không ai muốn làm người bình thường khi yêu”.

Hình ảnh HIEUTHUHAI và Babyboo đi chụp ảnh ở photobooth dậy sóng MXH.

Đặc biệt, các cặp đôi đang yêu nhau kín đáo lại càng thích hẹn hò ở photobooth. Vì sao thế?

Với các cặp đôi chưa công khai mối quan hệ (bao gồm cả couple nổi tiếng), bị người quen hay team qua đường bắt gặp là điều không mong muốn nhất. Vì vậy các booth chụp ảnh ở TTTM hay cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ này trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng.

Photobooth giải được bài toán riêng tư để thoải mái nắm tay, tạo dáng, làm mặt xấu bên nhau; nhưng không quá kín đến mức khiến người ngoài phải nghi ngờ “Ủa? Hai người kia đi đâu đấy?”.

Một điểm nữa khiến photobooth “được lòng” các cặp đôi yêu trong bí mật là ảnh tạo ra vừa đáng yêu, vừa không lộ mặt rõ (nếu muốn). Các hiệu ứng sticker che mặt hay tạo khung hình hoạt hình đều giúp những tấm ảnh này dễ đăng lên mạng mà không gây tò mò quá mức.

Chỉ cần một story với hình photobooth in hai cái bóng đang ngồi gần nhau hay sticker che mặt cùng dòng chữ úp mở cũng đủ để người khác phải râm ran đoán già đoán non. Vừa thỏa mãn cảm giác muốn “đánh tiếng” chuyện yêu đương với cả thế giới, vừa giữ được không gian riêng tư cho hai người - đó là lý do photobooth được lựa chọn.

Không cần cầu kỳ, không cần pose dáng sang chảnh như người mẫu,... photobooth còn là một trải nghiệm đơn giản, vui vẻ và gần như không áp lực. Nhiều cặp đôi chọn chụp photobooth như một mini-date sau giờ học, sau buổi xem phim hay chỉ vì đi ngang qua thấy xinh thì thử, không nghĩ nhiều.