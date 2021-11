Vì sao bếp điện từ lên ngôi và lý giải của chuyên gia bếp Kanzler

Những tháng cuối năm 2021, các bà nội trợ Việt có xu hướng lựa chọn bếp từ, bếp hồng ngoại thay cho bếp gas truyền thống. Trước sự dịch chuyển mạnh mẽ này các chuyên gia bếp Kanzler đã có những lý giải cụ thể trong một bài phỏng vấn mới đây.

1. Giá ga tăng cao trên 500.000đ/bình và tiếp tục còn tăng

Giá ga tháng 11/2021 thị trường thế giới đã vượt ngưỡng 850 USD/ tấn. So với báo cáo được công bố hồi đầu tháng 10 vừa qua, giá gas đã tăng 52,5 USD/tấn. Trong khi sản lượng ga tiêu thụ trong nước phụ thuộc vào nhập khẩu lên tới 60%.

Giá gas thị trường thế giới biến động liên tục khiến các hãng ga trong nướng đồng loạt phải tăng giá theo. Chỉ trong 10 tháng năm 2021, giá gas tại Việt Nam đã có 9 lần điều chỉnh giá. Sáng ngày 1/11 vừa qua, các hãng ga đã bất ngờ điều chỉnh giá ga lên trung bình 16.600đ một bình 12kg.

Theo khảo sát của các chuyên gia bếp Kanzler, các hãng gas lớn đều đã cập nhật giá gas bán lẻ bắt đầu từ ngày 1/1. Cụ thể:

Gas Petrolimex có giá 474.000đ/bình 12kg van ngang/van đứng. Trong khi tháng 10 giá gas Petrolimex là 457.200đ/bình 12 kg. Giá gas công nghiệp loại 48kg là 1.890.000đ/bình tăng 61.600đ/bình so với tháng 10.

Gas PetroVietnam được công bố trên website là 452.800đ/bình 12kg và 1.698.000đ/bình 45kg tăng lần lượt 17.000đ/bình loại 12kg và 63.765đ/bình loại 45kg so với tháng 10. Tuy nhiên đây chỉ là giá gas tại Hà Nội, đối với thị trường Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ còn cao hơn.

Tương tự các sản phẩm gas của các đơn vị khác cũng tăng cao chạm ngưỡng gấn 500.000đ/bình 12 kg. Như vậy sau 9 lần điều chỉnh giá gas, tổng mức giá gas đã tăng trong năm 2021 là 164.000đ/bình 12 kg.

Các quốc gia tại Châu Âu và Mỹ đang bước vào mùa đông do đó nhu cầu sử dụng khí đốt để sưởi ấm sẽ còn tăng cao trong những tháng tới. Trong khi sản lượng khai thác khí trên toàn thế giới lại giảm mạnh, chỉ đạt 70% so với trước đây do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai. Nguồn cung cấp khí gas trở nên khan hiếm dẫn đến giá gas thế giới và trong nước tăng mạnh.

Bảng so sánh hiệu suất bếp điện từ so với bếp Gas

Giá gas tăng mạnh trong khi giá điện bình ổn, nhu cầu sử dụng điện vào mùa đông ít đã thúc đẩy nhu cầu mua bếp điện từ, bếp hồng ngoại tăng cao.

2. Xu hướng nhận nhà mới cuối năm

Người Việt có xu hướng xây nhà vào mùa khô và hoàn thành vào dịp cuối năm. Sau nhiều tháng xây dựng, những tháng cuối năm là thời gian hoàn thiện nội thất cho căn nhà. Với tâm lý nhà mới dùng đồ mới nên mọi người sẽ sắm toàn bộ nội thất mới thay vì dùng lại đồ cũ.

Đặc biệt, nhu cầu sử dụng nội thất của người trẻ Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Luôn lựa chọn những sản phẩm, thiết bị có thiết kế sang trọng, đem lại nhiều tiện ích trong sử dụng. So với bếp gas, bếp điện từ và bếp hồng ngoại được đánh giá rất cao về mặt thẩm mỹ, tính năng và độ tiện ích.

Dịp cuối năm, số lượng gia đình về nhà mới càng nhiều nhu cầu mua sắm bếp mới cũng tăng cao. Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, lượng khách hàng đến mua bếp điện từ, bếp hồng ngoại tại hệ thống siêu thị bếp Kanzler tăng mạnh.

3. Do dịch bệnh, giãn cách xã hội kéo dài chưa thể đổi bếp mới

Sau dịp 30/4, 1/5 dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh khiến nhiều địa phương phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian dài. Mọi nhu cầu mua bán không phải nhu yếu phẩm đều bị hạn chế nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

Do đó các gia đình muốn mua bếp mới để sử dụng nhưng chưa thể mua được. Ngay sau khi chỉ thị 128 của chính phủ được ban hành, các địa phương nới lỏng giãn cách nhu cầu mua sắm bị dồn lại đã có cơ hội được bung lụa.

Giá gas tăng mạnh kết hợp nhu cầu bị dồn lại và xu hướng về nhà mới đã thúc đẩy bếp điện từ lên ngôi trong thời gian gần đây. Các chuyên gia bếp Kanzler khuyên người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ về loại bếp chuẩn bị mua, địa chỉ mua hàng uy tín để được đảm bảo chất lượng của bếp và chế độ bảo hành.

