Chiều 4/11, phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, Thủ tướng có chỉ đạo và Bộ Công an xây dựng đề án Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên phạm vi toàn quốc.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tiếp thu giải trình trước Quốc hội chiều 4/11.

Theo Bộ trưởng, cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì họp với Bộ Công an và tất cả các tỉnh, thành phố để triển khai đề án này.

Khi hệ thống được triển khai, việc phát hiện, theo dõi và xử lý vi phạm sẽ dựa trên dữ liệu, qua đó xác định được các trường hợp vi phạm vô ý, vi phạm lần đầu hoặc vi phạm nhiều lần.

“ Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ có những quy định phù hợp, theo hướng có thể nhắc nhở đối với trường hợp vi phạm lần đầu, cảnh cáo ở lần tiếp theo và áp dụng mức xử phạt cao nhất đối với trường hợp vi phạm nhiều lần ”, Bộ trưởng nhấn mạnh và cho rằng cách tiếp cận này vừa bảo đảm tính nhân văn, tính răn đe, vừa bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Về trường hợp xe tải vi phạm tốc độ vài chục lần, theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, những hành vi vi phạm này trong dữ liệu sẽ được xử lý để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang.

Nêu ý kiến thảo luận trước đó, đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho biết, theo đề xuất mới, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về giao thông giảm từ 3 năm (tại dự thảo ngày 10/10) xuống còn 2 năm.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị giữ nguyên thời hiệu 1 năm với xử phạt vi phạm giao thông như luật hiện hành. Lý do, ông chỉ ra nguyên tắc của xử lý vi phạm hành chính là mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan.

Ông Nguyễn Trường Giang dẫn trường hợp xe trọng tải lớn ở Gia Lai vi phạm chạy quá tốc độ 32 lần, bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát từ ngày 15/6 đến ngày 4/8.

“ Vi phạm hành chính phải được xử lý kịp thời để nhanh chóng lập lại trật tự quản lý hành chính bị xâm phạm, đồng thời có tác dụng răn đe và giáo dục người vi phạm ”, ông Giang nói.

Theo quan điểm của đại biểu Giang, việc tăng thời hạn xử phạt tạo thuận lợi cho cơ quan Nhà nước nhưng sẽ ảnh hưởng đến quyền tổ chức, cá nhân, có thể dẫn đến tình trạng chậm trễ trong phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

“ Việc không xử lý kịp thời hành vi vi phạm có thể dẫn tới người vi phạm tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm với lỗi vô ý, khi đó người vi phạm sẽ áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần ”, ông Giang phân tích.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang nêu rõ, hiện Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đẩy mạnh thông báo vi phạm qua ứng dụng VNeID và ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam (VNeTraffic).

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ xe.

“ Trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện nhanh hơn nên việc đề xuất tăng thời hiệu xử phạt là không phù hợp ”, ông Giang nêu rõ.