Nếu hỏi hôm nay con đi học thế nào, ở cơ quan còn việc gì, tối nay cả nhà ăn gì, có lẽ nhiều người sẽ trả lời được ngay. Nhưng khi được hỏi về chính mình, đôi khi phải nghĩ một lúc mới biết nên kể chuyện gì.

Chiều 11/11, tại Thủ Thiêm Riverstage (TP.HCM), câu hỏi ấy xuất hiện trong buổi trà chiều ra mắt dự án âm nhạc Tiểu Tinh Cầu của bác sĩ Phan Hoàng Hải. Trên bàn của khách mời có một bộ bưu thiếp in lời bài hát và những câu hỏi gợi chuyện. Một tấm dành riêng để mỗi người viết xuống điều còn vướng trong lòng, chuyện mình muốn buông bỏ, hoặc vài lời động viên mà lâu nay có lẽ vẫn dễ nói với người khác hơn là với bản thân.

Bác sĩ Phan Hoàng Hải thể hiện ca khúc “Cỏ cây còn biết cười” tại buổi trà chiều. Ảnh: Ban tổ chức.

Một buổi tan ca đi vào bài hát

Trong năm ca khúc Phan Hoàng Hải thể hiện chiều hôm ấy, Cho phép mình dừng lại bắt đầu từ một khung cảnh quen thuộc: buổi tan ca, tách trà và chút nắng cuối ngày. Với người vừa rời cơ quan đã phải tính giờ đón con hay ghé chợ mua đồ ăn tối, có lẽ điều xa xỉ nhất trong khung cảnh ấy chính là được ngồi uống trà khi nắng vẫn còn.

Chữ “cho phép” trong tên bài hát cũng là chuyện được nhắc đến giữa các tiết mục. Vì sao đã hết giờ làm mà người lớn vẫn thấy khó nghỉ ngơi? Và nếu cứ chờ đến khi mọi việc đâu vào đấy, liệu trong ngày còn mấy lúc dành được cho mình?

Phan Hoàng Hải vốn được biết đến với công việc trong lĩnh vực răng hàm mặt và phục hình mắt giả. Anh sáng lập Trung tâm Mắt giả Việt Nam và tham gia chương trình Mắt giả trao em, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ phục hình. Khách mời được xem lại một phần công việc ấy qua đoạn phim chân dung. Còn trên sân khấu, những điều anh kể lại riêng tư hơn: cảm giác cô đơn khi lớn lên, những kỳ vọng khiến mình bận lòng và cả mong muốn được nghỉ sau một ngày làm việc.

Từ những câu chuyện Hải chia sẻ, nhạc sĩ Trần Tuấn Kha viết lời và giai điệu. Hải là người khởi xướng dự án và trực tiếp hát. Sau bài mở màn Nhỏ bé giữa hành tinh, bốn ca khúc còn lại lần lượt đi qua bốn phần Hiểu, Dừng, Chọn, Vui.

Có những lời nhận xét, mình mang về nhà làm gì?

Nếu Khi người lớn trưởng thành nhắc đến những kỷ niệm vẫn theo một người qua nhiều chặng đời, thì Biết mình nên ngó lơ chạm vào một chuyện rất gần: có lời nhận xét chỉ nghe trong chốc lát mà đến tối vẫn còn nghĩ ngợi. Trong phần trò chuyện do nhà báo Tấn Tài dẫn dắt, khách mời cùng bàn xem lúc nào nên bỏ qua một lời đánh giá, lúc nào việc cố tỏ ra chẳng bận tâm lại là cách né cảm xúc của mình.

Có mặt trong buổi trà chiều là ca sĩ Đinh Hương, nhạc sĩ Hamlet Trương, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, Á hậu Hà Tâm Như và nhóm sáng tạo nội dung Vẽ Hạnh Phúc. Xen giữa các bài hát, khách mời có dịp kể những trải nghiệm riêng. Đến ca khúc cuối, Cỏ cây còn biết cười, câu chuyện trở về với những hình ảnh giản dị: một chút gió, vạt nắng chiều và bước chân đủ chậm để người ta kịp nhận ra cả hai.

Khách mời chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi ra mắt “Tiểu Tinh Cầu”. Ảnh: Ban tổ chức.

Theo ban tổ chức, năm ca khúc của Tiểu Tinh Cầu dự kiến được dàn dựng lại cho đêm nhạc ngày 2/12 tại Thủ Thiêm Riverstage. Còn với buổi trà chiều đầu tiên, có lẽ chi tiết đáng nhớ nhất vẫn là tấm bưu thiếp trên bàn. Giữa một cuộc gặp dành để nghe người khác hát, mỗi người có được vài phút để nghĩ xem, hôm nay, chính mình muốn nói điều gì.