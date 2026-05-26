Vì 1 lời hứa "đầy sơ hở" với con trước kỳ thi học kỳ, bà mẹ Hà Nội giờ phải nhờ bạn bè bày mưu giải vây giúp

"Mẹ cháu quyết định rồi… cắm nhà lấy 750 triệu để cả gia đình đi Mỹ xem World Cup!". Dòng trạng thái nửa đùa nửa thật của một bà mẹ ở Hà Nội mới đây khiến mạng xã hội cười nghiêng ngả. Nhưng phía sau câu chuyện vui ấy lại là bài học quen thuộc của nhiều gia đình: Cha mẹ đôi khi hứa quá dễ còn trẻ con thì nhớ rất dai.

Theo chia sẻ của người mẹ, trước kỳ thi học kỳ, hai con trai được bố mẹ "treo thưởng": nếu đạt điểm 10 ở 2/3 môn chính sẽ được nhận một phần quà tự chọn. Có lẽ lúc nói ra, phụ huynh chỉ nghĩ đến những món quà nhỏ như đồ chơi, điện thoại hay một chuyến đi gần. Thế nhưng, các cậu bé lại có tham vọng lớn hơn nhiều: Đi Mỹ xem World Cup.

Điều khiến bố mẹ đứng hình là hai cậu con trai không nói cho vui. Suốt nhiều ngày, các bé tự tìm hiểu lịch thi đấu, thủ tục visa, vé máy bay, chi phí ăn ở rồi lập hẳn bảng dự toán chi tiết. Tổng cộng gần… 750 triệu đồng.

Bài đăng nhanh chóng viral với hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều phụ huynh vừa buồn cười vừa đồng cảm vì từng rơi vào cảnh lỡ hứa với con. Một người kể con mình thắng bố 10 ván cờ caro liền yêu cầu mua luôn một căn nhà và phải đứng tên chính chủ. Người khác chia sẻ chỉ lỡ nói được học sinh xuất sắc sẽ cho đi chơi, cuối cùng con mặc định hè nào cũng phải du lịch biển.

Không ít cư dân mạng trêu vui rằng giờ phụ huynh chỉ còn cách… xin visa Mỹ rồi "trượt nhẹ" để có lý do thoát nạn. Có người hiến kế mua vé xem World Cup qua màn hình LED ở Việt Nam vì đi Mỹ xem World Cup đâu nhất thiết phải vào sân.

Đằng sau tiếng cười là một thực tế thú vị: trẻ con ngày nay rất nghiêm túc với lời hứa của người lớn. Các em có thể chưa hiểu hết giá trị tiền bạc, nhưng lại cực kỳ tin vào cam kết của bố mẹ. Một khi đã được hứa thưởng, các em sẽ xem đó là mục tiêu thật sự để cố gắng.

Việc dùng phần thưởng để khích lệ con không sai, nhưng cha mẹ cần cẩn trọng với cách đặt điều kiện. Nếu hứa quá lớn, quá cảm tính hoặc không có giới hạn cụ thể, người rơi vào thế khó thường chính là phụ huynh.

Thực tế, không ít cha mẹ có thói quen hứa cho vui miệng để tạo động lực tức thời: đạt điểm cao sẽ mua điện thoại, được học sinh giỏi sẽ cho đi nước ngoài, thi đỗ sẽ mua xe… Nhưng trẻ nhỏ thường không hiểu đó chỉ là lời nói bộc phát. Các em ghi nhớ rất rõ và kỳ vọng rất thật.

Điều đáng nói hơn, nếu người lớn thất hứa quá nhiều, trẻ dễ hình thành cảm giác hụt hẫng, mất niềm tin hoặc cho rằng lời nói của người lớn chỉ mang tính đối phó. Một số phụ huynh trong bài đăng cũng thừa nhận bản thân từng “khổ sở” tìm cách thương lượng lại với con sau khi lỡ hứa quá tay.

Theo nhiều ý kiến, khi muốn tạo động lực cho con, cha mẹ nên "chừa đường lùi" bằng những thỏa thuận rõ ràng và thực tế hơn. Ví dụ thay vì nói muốn gì cũng được, có thể giới hạn trong một mức ngân sách nhất định, hoặc thống nhất các lựa chọn phù hợp với điều kiện gia đình.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể chuyển từ thưởng vật chất sang những trải nghiệm mang tính kết nối như một chuyến dã ngoại, một ngày cả nhà cùng đi chơi, hoặc để con tự chọn hoạt động yêu thích trong phạm vi hợp lý. Điều trẻ cần nhiều khi không phải món quà đắt tiền, mà là cảm giác nỗ lực của mình được ghi nhận.

Với trường hợp của bà mẹ Hà Nội, cộng đồng mạng cho rằng đây thực ra là một "cái đau đầu đáng yêu". Bởi ít nhất, hai cậu bé đã cho thấy sự quyết tâm, chủ động tìm hiểu thông tin và cực kỳ hào hứng với mục tiêu mình muốn đạt được.

Còn với các bậc phụ huynh, có lẽ sau câu chuyện này, nhiều người sẽ phải học thêm một kỹ năng mới trước mùa thi: Hứa gì với con cũng nên… tính kỹ trước đã.