VF MPV 7: Không gian chung cho gia đình nhiều thế hệ, giá sau ưu đãi chưa tới 700 triệu đồng

Đủ chỗ cho cả nhà, linh hoạt khi cần mang thêm hành lý

Gia đình chị Nguyễn Thu Hà (Hà Nội) có 3 thế hệ thường xuyên về quê hoặc đi chơi cùng nhau vào cuối tuần. Trước đây, mỗi khi có đủ ông bà, bố mẹ và hai con, cả nhà phải chia thành hai xe vì phương tiện 5 chỗ không đáp ứng đủ chỗ ngồi.

"Đi hai xe khá bất tiện vì phải thống nhất giờ xuất phát, điểm dừng và chờ nhau trên đường. Tôi muốn cả nhà có thể ngồi chung một xe để chuyến đi bắt đầu ngay từ lúc rời nhà", chị Hà chia sẻ.

VF MPV 7 có cấu hình ba hàng ghế với bảy chỗ ngồi. Xe dài 4.740 mm, rộng 1.872 mm và có chiều dài cơ sở 2.840 mm, tạo không gian để nhiều thế hệ cùng di chuyển trong một cabin.

Trong ngày thường, xe có thể chỉ chở bố mẹ và các con. Đến cuối tuần, cả ba hàng ghế được sử dụng khi ông bà hoặc người thân cùng tham gia. Cách bố trí này giúp gia đình chủ động thay đổi số chỗ ngồi theo từng lịch trình.

Khi không sử dụng đủ ba hàng ghế, người dùng có thể gập các hàng ghế phía sau để mở rộng khoang hành lý tối đa lên tới 1.240 lít. Nhờ đó, VF MPV 7 có thể nhanh chóng chuyển từ phương tiện chở đông người sang không gian vận chuyển lớn cho những chuyến mua sắm, dã ngoại hoặc du lịch dài ngày.

"Ngày thường tôi ưu tiên không gian chứa đồ, còn khi cả nhà đi cùng thì dựng lại các hàng ghế. Việc thay đổi cấu hình giúp chiếc xe phù hợp với nhiều lịch trình hơn", chị Hà nhận xét.

Cửa gió điều hòa được bố trí tại cả ba hàng ghế, giúp hành khách phía sau dễ chịu hơn khi xe chở đủ người. Với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi, đây là tiện ích thiết thực trong thời tiết nóng hoặc khi phải ngồi trên xe nhiều giờ.

Vận hành êm, đủ sức cho những hành trình đông người

Không gian rộng giải quyết bài toán chỗ ngồi, nhưng một chiếc MPV gia đình còn cần vận hành ổn định khi chở thêm người và hành lý.

Anh Trần Minh Đức (TP.HCM) thường sử dụng VF MPV 7 để đưa đón con trong tuần và cùng gia đình đi chơi vào cuối tuần. Theo anh, sự khác biệt dễ nhận thấy của hệ truyền động điện là quá trình tăng tốc liền mạch, không có những lần chuyển số gây cảm giác giật cục.

"Khi đi đủ người, tôi quan tâm xe có vận hành nhẹ nhàng và người ngồi phía sau có thoải mái hay không. Xe điện tăng tốc mượt, cabin yên tĩnh nên trẻ nhỏ và người lớn tuổi đỡ mệt hơn trên đường dài", anh Đức cho biết.

VF MPV 7 sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 150 kW và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Sức kéo này hỗ trợ người lái khi xe chở thêm hành khách, cần nhập làn, vượt xe hoặc di chuyển trên đường dốc.

Bộ pin dung lượng khả dụng 60,13 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Tầm vận hành này đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày trong thành phố lẫn những hành trình về quê hoặc nghỉ cuối tuần.

Với anh Đức, giá trị của chuyến đi là lúc các con kể chuyện ở trường, ông bà trò chuyện với các cháu và cả nhà cùng chia sẻ những kế hoạch sắp tới.

"Ngày thường mỗi người có một lịch trình nên không phải lúc nào cả nhà cũng có nhiều thời gian bên nhau. Khi cùng đi trên một chiếc xe, ngay quãng đường di chuyển cũng trở thành thời gian dành cho gia đình", anh Đức nói.

Không gian ba hàng ghế đưa cả gia đình về chung một hành trình, trong khi khả năng vận hành êm ái và phạm vi di chuyển phù hợp giúp mỗi chuyến đi thêm thoải mái. Với VF MPV 7, niềm vui đoàn viên có thể bắt đầu ngay từ lúc cả nhà cùng bước lên xe.

VF MPV 7 hiện có giá niêm yết 750 triệu đồng. Từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang mua VF MPV 7 được ưu đãi 9% trên giá niêm yết. Khách hàng có thể vay lên tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng theo chính sách "Mua xe 0 đồng" áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, đồng thời được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029.



