Vén màn kịch bản ly hôn rúng động: Lý Tiểu Lộ lật ngược thế cờ sau 7 năm, sự thật vụ 'đi làm tóc' chính thức được hé lộ

Trong lần chia sẻ mới nhất khiến chủ đề leo lên vị trí thứ hai trên hot search Weibo, Lý Tiểu Lộ tiết lộ cô và Giả Nãi Lượng hoàn tất thủ tục ly hôn từ ngày 14/3/2018, nhưng phải đến năm 2019 hai người mới chính thức thông báo với truyền thông.

Nghĩa là trong suốt gần một năm, cả hai đã sống với tư cách hai người xa lạ về mặt pháp lý trong khi công chúng vẫn tranh luận sôi nổi về việc liệu họ có hàn gắn được hay không.

Khoảng lặng đó không phải sự do dự, mà là một quyết định có chủ đích. Lý Tiểu Lộ cho biết cô cố tình giữ kín tình trạng hôn nhân vì muốn bảo vệ con gái Điềm Hinh, không muốn cô bé bị đẩy vào tâm điểm dư luận ở độ tuổi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra với bố mẹ mình.

Chi tiết này đáng chú ý bởi nó lật lại toàn bộ cách công chúng đọc hành vi của cô trong giai đoạn 2018 đến 2019. Những lần cô xuất hiện với vẻ bình thản, những khoảnh khắc gia đình vẫn được đăng tải, tất cả từng bị xem là dấu hiệu của một người phụ nữ đang cố níu giữ cuộc hôn nhân. Hóa ra đó là khoảng thời gian cô đã ly hôn nhưng chọn không nói.

Nhắc lại câu nói đùa về việc "đi làm tóc" từng trở thành meme suốt nhiều năm và bị cư dân mạng mổ xẻ không biết bao nhiêu lần, Lý Tiểu Lộ khẳng định mọi thứ hoàn toàn không giống những gì công chúng vẫn hình dung. Cô nói ngắn gọn: "Hoàn toàn không phải như mọi người nghĩ." Đây có lẽ là lần đầu tiên cô trực tiếp phủ nhận cách hiểu phổ biến về chi tiết ấy, sau nhiều năm để nó tồn tại như một bằng chứng buộc tội trong mắt dư luận.

Lý giải cho việc chưa từng một lần lên tiếng thanh minh giữa lúc bị chỉ trích dữ dội nhất, nữ diễn viên cho biết cô chọn im lặng vì hy vọng con gái có thể sớm quay lại cuộc sống bình yên. "Tôi không thể để con gái phải thay tôi chịu những tủi thân mà đáng lẽ con không nên gánh chịu", Lý Tiểu Lộ nói.

Câu này giải thích được một điều mà khán giả từng thấy khó hiểu. Với một nghệ sĩ đang bị tổn hại nghiêm trọng về hình ảnh, việc không phản hồi thường bị đọc thành sự thừa nhận. Nhưng mỗi lần thanh minh lại là một vòng thảo luận mới, một đợt tìm kiếm mới, và đứa trẻ đứng giữa cuộc tranh cãi ấy sẽ là người hứng chịu lâu nhất. Lý Tiểu Lộ chọn để danh dự của mình chịu thiệt thay vì để con gái tiếp tục bị nhắc tên.

Về mối quan hệ hiện tại với chồng cũ, cô thừa nhận sau khi ly hôn hai người vẫn duy trì liên lạc để cùng trao đổi chuyện nuôi dạy Điềm Hinh. Đây là chi tiết khiến không ít khán giả bất ngờ, bởi trong suốt nhiều năm, cả hai gần như không xuất hiện cùng nhau trước công chúng và cũng không đề cập đến nhau trên mạng xã hội. Sự vắng mặt đó từng được diễn giải thành mối quan hệ đổ vỡ hoàn toàn, trong khi thực tế theo lời Lý Tiểu Lộ chỉ là hai người trưởng thành tách phần riêng tư ra khỏi phần công khai.

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng từng là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất của showbiz Trung Quốc. Họ kết hôn năm 2014 và chào đón con gái Điềm Hinh cùng năm, xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc gắn với các chương trình thực tế và trở thành hình mẫu được khán giả nữ đặc biệt quan tâm. Cuộc hôn nhân đổ vỡ sau ồn ào đời tư năm 2017, sự việc đã đẩy Lý Tiểu Lộ vào giai đoạn khủng hoảng nặng nề nhất trong sự nghiệp. Từ một nữ diễn viên có nền tảng chuyên môn vững, cô gần như biến mất khỏi màn ảnh trong thời gian dài, mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo và trở thành đối tượng của làn sóng chỉ trích kéo dài nhiều năm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Việc cô lên tiếng vào thời điểm này, khi Điềm Hinh đã lớn hơn và bản thân cô cũng đã dần trở lại với công việc, cho thấy sự tính toán về thời điểm cũng cẩn trọng như chính sự im lặng trước đó. Điều thú vị là phản ứng của cư dân mạng lần này không hoàn toàn giống bảy năm trước. Bên dưới chủ đề đang nằm ở vị trí thứ hai hot search, không ít bình luận thừa nhận họ đã đánh giá cô quá khắt khe khi chỉ dựa vào những mảnh thông tin rời rạc, và rằng một người mẹ chọn im lặng để con mình được yên là điều đáng được nhìn lại bằng con mắt khác.