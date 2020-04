Vén màn công thức bí mật giúp Kim Kardashian từ "người hầu" theo sau Paris Hilton trở thành nữ hoàng tạo nên “đế chế tỷ đô”

Với 162 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân, Kim Kardashian chễm chệ nằm trong top người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Nhờ thế, cuộc sống quá đỗi xa xỉ, thượng hạng cùng phong cách sexy ít ai bì kịp của Kim cứ thế chiếm sóng mạng xã hội, lọt vào tầm ngắm và trở thành “câu chuyện đầu môi” của cư dân mạng toàn cầu.



“Tai tiếng” nhưng hái tiền tỷ

Kim Kardashian, trước khi tạo ra sức hút khủng khiếp như hiện nay thì cô nàng chỉ là người lẽo đẽo theo sau “nữ hoàng tiệc tùng” Paris Hilton với tư cách bạn thân. Lúc ấy, chẳng ai quan tâm vòng ba của cô tròn hay méo. Cho tới khi đoạn phim nóng ghi lại cảnh ân ái nhạy cảm giữa cô cùng nam ca sĩ Ray J bị phát tán năm 2007, cuộc đời Kim chính thức bước sang trang mới.

Kim Kardashian từng chỉ được biết đến khi đi theo Paris Hilton.

Kim Kardashian lộ clip sex với bạn trai cũ Ray J.

Chẳng cần lên sóng truyền hình sụt sùi xin lỗi như bao ngôi sao khác, Kim Kardashian tận dụng cơ hội tung ra show truyền hình “Keeping Up With The Kardashians” (KUWTK), tập trung vào cuộc sống hào nhoáng, hoang phí từ việc ăn uống, mua sắm, chi tiêu cho đến những mâu thuẫn đậm chất “drama” của các quý cô nhà Kardashians - Jenner. Đồng thời đánh thẳng vào tâm lý thích hóng hớt của đại bộ phận khán giả lúc bấy giờ. KUWTK thành công đến mức đi vào lịch sử là một trong những series truyền hình thực tế ăn khách nhất xứ sở cờ hoa.

Chị em nhà Kardashians.

Ăn theo “Keeping Up With The Kardashians”, nhiều chương trình spin-off ra đời như “Kourtney and Kim Take New York”, “Kourtney and Khloé Take Miami”, kéo theo cuộc sống cá nhân của Kim Kardashian trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi.



Ngay khi mùa đầu tiên “Keeping Up With The Kardashians” kết thúc, Kim Kardashian tích cực tăng cường sức ảnh hưởng và cố gắng giữ tên tuổi của mình bằng cách tham gia những bộ phim hạng B như Disaster Movie, Deep In The Valley; làm khách mời cho America’s Next Top Model hay xuất hiện ngắn ngủi trong một vài tập phim truyền hình như CSI, How I Met Your Mother…

Tuy nhiên tài năng gần như không có trong các lĩnh vực này khiến Kim Kardashian chỉ thu hút được sự chú ý bằng scandal tai tiếng như: Lộ hàng, chụp ảnh khỏa thân, phát ngôn gây sốc... Nhờ bộ ảnh chụp riêng cho tạp chí người lớn Playboy mà tên tuổi cô cứ thế tràn ngập các mặt báo.

Những pha ăn mặc phản cảm của Kim Kardashian.

Một mình Kim Kardashian chưa đủ, chồng cô - nam rapper Kanye West cũng rắc rối không kém với loạt sự cố ầm ĩ, nhất là màn cạnh khóe đanh đá với công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift.

Vợ chồng Kim Kardashian và "drama" không hồi kết với Taylor Swift.

Bù lại, cô Kim "siêu vòng 3" chứng tỏ mình là người có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy bằng cách tận dụng sự ghét bỏ của công chúng. Cô bỏ túi gần 20 triệu USD lợi nhuận từ trò chơi điện thoại mang tên Kim Kardashian: Hollywood mặc kệ những lời la ó nội dung game nhảm nhí.

Game của Kim Kardashian.

Chỉ cần ăn vận đẹp đẽ tham dự sự kiện khai trương cửa hàng Topshop ở Los Angeles, Kim được trả tới 50.000 USD (1,1 tỷ đồng). Dự bữa tiệc mừng giao thừa tại hộp đêm 1Oak ở Las Vegas, cô cũng dễ dàng kiếm được 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Sức hút của Kim Kardashian mạnh mẽ đến mức bộ sách ảnh 352 trang chỉ gồm… các bức ảnh selfie của cô nàng cũng tẩu tán được 125.000 bản chỉ trong năm đầu tiên. Cosmopolitan còn đưa ra thông tin khá thú vị là trong khoảng từ tháng 2/2013 đến tháng 2/2014, gia đình nhà Kardashian đã bán thành công 2.000 món đồ trên eBay, thu về hơn 6 tỷ đồng từ việc đấu giá.

Đ ế chế thời trang và làm đẹp tỷ đô

Từ khi hẹn hò với Kanye West, vốn là một nhà thiết kế nổi tiếng nên cái tên Kim Kardashian được giới thiệu đến nhiều nhà mốt của làng thời trang thế giới như Riccardo Tisci của Givenchy hay Olivier Rousteing - Giám đốc sáng tạo Balmain, tạo tiền đề để cô bước chân vào làng thời trang thế giới.

Cho dù có khởi đầu tai tiếng và tạo dựng tên tuổi nhờ series thực tế, nhưng Kim Kardashian không muốn hạn chế sức ảnh hưởng của mình chỉ trong lĩnh vực truyền hình hay câu chuyện nhảm trên Internet. Khi người người còn bận tranh cãi về gu thời trang kỳ dị của Kim cùng vòng 3 “siêu to khổng lồ” thì cô nàng đã tự tin thành lập đế chế riêng cho cả gia đình.

Từ chị cả Kourtney cho đến cô em Khloé, Kylie, Kendall đều lần lượt cho ra mắt BST riêng, nhãn hàng Yeezy của anh chồng Kanye West cũng tạo nên sức hút không thể chối cãi, mặc cho những lời chê bai thiết kế như thời trang cái bang.

Năm 2011, Kim cho ra mắt bộ sưu tập Kardashian Kollection có sự góp mặt của Kourtney, Khloé. Tuy không gặt hái được thành công như mong đợi, nhưng các chị em nhà Kardashian cũng kịp đút túi riêng tới 30 triệu USD (khoảng 700 tỷ đồng).

Riêng thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty của Kim thì khá ăn nên làm ra với tốc độ tiêu thụ đều như vắt chanh, làm lung lay địa vị của các hãng high-end nổi tiếng khác. Business Insider từng đưa tin thương hiệu của Kim đã bán được tới 300.000 các sản phẩm Contour, Highlight Kits trong ngày đầu tiên ra mắt, đạt doanh thu 14,4 triệu USD.

Kinh khủng hơn, Crystal Gardenia - dòng nước hoa đầu tiên được KKW Beauty tung ra nhanh chóng cháy hàng chỉ trong 6 ngày. Hay Kimoji cũng đạt doanh thu khủng 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) chỉ sau 1 phút mở bán.

Đáng chú ý, mới đây, Kim đã giành chiến thắng và nhận số tiền bồi thường 2,7 triệu USD trong vụ kiện Missguided vì “nhái” theo những bộ đồ “độc” mà ngôi sao truyền hình Mỹ diện xuống phố. Sau sự việc này, một số nhãn hiệu có ý định trục lợi từ phong cách của cô trở nên dè dặt hơn, nếu không muốn bị “đưa vào tầm ngắm”.

Gu thời trang dễ gây tranh cãi

Trong lần xuất hiện tại Nhà Trắng và đối thoại cùng Tổng thống Donald Trump, truyền thông lại tiếp tục có dịp ca ngợi phong cách thời trang đỉnh cao của cô Kim. Xuất hiện trong trong bộ suit Vetements đen, phom rộng, dáng suông, bên trong là áo đen trơn ôm sát người kết hợp cùng quần ống loe ton-sur-ton, Kim mang chiếc túi Hermès có giá gần 70.000 USD và khéo léo tạo điểm nhấn bằng đôi giày cao gót tông màu vàng neon rực rỡ. Mái tóc dài ngang vai, lối trang điểm đơn giản góp phần tạo dựng sự tự tin, xây dựng hình ảnh thêm phần quyền lực và đẹp hơn trong mắt người hâm mộ.

Nhiều người đánh giá, Kim Kardashian khá khôn khéo tham khảo cách ăn mặc của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, người nổi tiếng với bộ sưu tập giày đắt giá và phong cách thanh lịch.

Dịp Giáng sinh năm ngoái, Kim cũng khiến công chúng trầm trồ vì bộ trang phục sành điệu. Vẫn phong cách sexy thường thấy nhưng lần này, Kim e ấp, thanh lịch hơn nhiều khi chụp hình cùng chồng và 4 người con: Saint, Psalm, North, Chicago. Tuy được được biết tới với phong cách thời trang ấn tượng, có tính chất định hình trào lưu đối với cộng đồng fan, nhưng cũng không ít lần công chúng phải hoảng hồn với những bộ cánh không nói nên lời từ Kim Kardashian.

Kim đẹp và biết cách khiến phái nữ phát cuồng

Khi chia sẻ bức ảnh năm cô học lớp 9 trên trang mạng Instagram, Kim Kardashian nhận được cơn bão lời khen từ cư dân mạng cho nhan sắc trong sáng, có phần giản dị khác hẳn bây giờ. Không thể phủ nhận Kim Kardashian xinh đẹp được như hiện tại là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng hãy nhìn vào đôi mắt sáng, hàng lông mày rậm và sống mũi cao… chứng minh nhan sắc tự nhiên hơn người của nữ hoàng thị phi.

Mang trong mình dòng máu pha trộn từ Armenia (bố) và Scotland, Hà Lan (mẹ), nét đẹp của Kim vừa mang chút cổ điển châu Âu vừa có nét đẹp của phụ nữ Trung Đông, tạo nên tổng thể khá hài hòa. Nhà thiết kế lừng danh Karl Lagerfeld từng dành lời khen cho Kim Kardashian rằng: “Sự cống hiến của Kim cho vẻ đẹp và thời trang là sự thật rằng bạn không cần phải siêu gầy hoặc quá cao để có thể trở nên đẹp nhất”.

Biết mình đẹp, và biết luôn nhu cầu làm đẹp của chị em, nên Kim không ngần ngại chia sẻ mọi bí quyết, từ việc dán băng keo nâng ngực, thẩm mỹ xóa rạn da bằng laser hay tiêm máu vào da mặt làm đẹp…

Trước đó cô cũng chia sẻ chuyện tăng đến tận 8kg và thấy tổn thương khi phải nhận những lời chỉ trích về hình dáng cơ thể. Nữ ngôi sao người Mỹ quyết định giảm cân từ 63kg để chỉ còn mức 52kg bằng chế độ ăn lành mạnh và lịch tập thể dục nghiêm khắc: dậy lúc 6h sáng để chạy bộ, kết hợp các bài tập thể chất cường độ mạnh như tập Boxing, chạy nước rút.

“Tôi đã tập luyện chăm chỉ như vận động viên thể hình trong suốt một năm qua. Kết quả, tôi giảm được 9kg và tôi tự hào về điều này”, Kim chia sẻ.

Sally Holmes - một biên tập viên thời trang của tạp chí Elle từng dành hẳn 2 tuần để copy phong cách của Kim Kardashian. Cô chia sẻ mọi chuyện không hề dễ dàng, để trở nên hoàn hảo như Kim đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Sally cũng thừa nhận rằng, nhờ Kim mà cô đã học được cách khai thác đường cong cơ thể phụ nữ để trở nên hấp dẫn hơn cũng như các phương pháp dưỡng da hiệu quả - điều mà không mấy phụ nữ biết rõ hơn Kim.