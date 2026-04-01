Về quê dịp Thanh minh, tôi nhận ra: Có những quyết định tiêu tiền tưởng “đổi đời” nhưng lại khiến nhiều gia đình lao đao

Trở lại sau 5 năm, nhiều thứ không còn như cũ

Dịp Thanh minh năm nay, tôi trở về quê sau nhiều năm xa cách. Tôi từng nghĩ khi đời sống kinh tế chung đi lên, người dân ở quê chắc cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng thực tế lại khác. Một số gia đình từng được xem là khá giả giờ lại đang xoay xở từng khoản chi tiêu nhỏ.

Ban đầu, tôi cho rằng nguyên nhân có thể do bệnh tật hoặc biến cố bất ngờ. Nhưng khi hỏi chuyện nhiều người, tôi nhận ra một điểm chung: không phải họ không kiếm được tiền, mà là họ đã tiêu tiền vào những quyết định chưa thực sự phù hợp với hoàn cảnh.

Mua nhà ở thành phố để “bằng bạn bằng bè” - rồi gánh nợ nhiều năm

Trong ký ức của tôi, gia đình chú Chu từng thuộc diện có điều kiện nhất làng. Nhờ chăm sóc vườn cây ăn quả, mỗi năm chú có nguồn thu khá ổn định. Cuộc sống khi đó đủ đầy, không thiếu thốn.

Nhưng hơn 10 năm trước, khi thấy nhiều người lên thành phố mua nhà, chú cũng quyết định vay tiền để mua một căn hộ. Thời điểm đó, nhiều người khuyên chú chỉ nên sửa lại nhà cũ ở quê, vì con cái đều đã lập gia đình, nhu cầu ở thành phố không nhiều. Tuy nhiên, tâm lý “ai cũng có, mình cũng phải có” đã khiến chú đưa ra lựa chọn tốn kém.

Những năm sau, thu nhập từ vườn cây giảm, giá nông sản xuống thấp, khoản vay mua nhà trở thành gánh nặng. Muốn bán nhà cũng không dễ vì giá đã giảm so với thời điểm mua. Cuối cùng, chú phải bán bớt tài sản và vay mượn thêm để duy trì khoản trả góp.

Câu chuyện này không hiếm. Ở nhiều nơi, việc mua nhà không xuất phát từ nhu cầu thực mà từ áp lực so sánh, khiến tài chính gia đình trở nên căng thẳng trong nhiều năm.

Nhà cũ vẫn ở tốt nhưng vẫn cố xây nhà mới cho “đẹp mặt”

Một trường hợp khác là chú Vương, từng là cán bộ thôn, có lương hưu ổn định. Ngôi nhà cũ của gia đình vẫn chắc chắn, chỉ cần sửa chữa nhỏ là có thể sử dụng lâu dài.

Thế nhưng khi thấy nhiều hộ xây nhà mới khang trang, chú cũng quyết định xây một căn nhà lớn hơn dự kiến ban đầu. Chi phí đội lên đáng kể, buộc chú phải vay thêm tiền. Sau khi xây xong, phần lớn lương hưu hàng tháng lại phải dành để trả nợ.

Điều đáng tiếc là, thay vì tận hưởng tuổi nghỉ ngơi, hai vợ chồng lại phải làm thêm nhiều việc để trang trải chi phí. Con cái cũng chịu áp lực hỗ trợ tài chính nhiều hơn trước.

Trong nhiều trường hợp, việc nâng cấp nhà cửa không sai, nhưng nếu vượt quá khả năng chi trả, nó có thể khiến cuộc sống về sau trở nên kém thoải mái hơn.

Chi tiêu để thể hiện “đẳng cấp” - cái giá phải trả không nhỏ

Câu chuyện thứ ba khiến tôi suy nghĩ nhiều là một người trong làng từng nhận được khoản tiền lớn khi các con lập gia đình. Số tiền này đủ để ông có cuộc sống ổn định lâu dài nếu biết quản lý hợp lý.

Tuy nhiên, thay vì tiết kiệm hoặc đầu tư, ông lại chi tiêu theo hướng thể hiện sự dư dả: mua xe, chi tiền nhiều cho các buổi tiệc, đóng góp vượt khả năng trong các dịp lễ, hiếu hỉ.

Một tai nạn bất ngờ khiến chi phí bồi thường và điều trị tăng cao, khiến khoản tiền tích lũy nhanh chóng cạn kiệt. Cuối cùng, ông phải phụ thuộc tài chính vào các con, kéo theo nhiều mâu thuẫn trong gia đình.

Bài học tài chính từ những câu chuyện rất đời

Điểm chung trong các câu chuyện trên không phải là thiếu tiền, mà là thiếu kế hoạch tài chính dài hạn.

Nhiều quyết định chi tiêu xuất phát từ tâm lý:

- Sợ thua kém người khác

- Muốn thể hiện vị thế

- Nghĩ rằng có tiền thì nên tiêu ngay

- Đánh giá thấp rủi ro trong tương lai

Trong khi đó, những khoản chi lớn như mua nhà, xây nhà, mua xe hay chi tiêu cho hình thức thường ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống.

Một khoản tiền lớn nếu được sử dụng hợp lý có thể giúp đảm bảo sự ổn định nhiều năm. Nhưng nếu chi tiêu thiếu cân nhắc, nó có thể trở thành áp lực tài chính kéo dài.

Không phải cứ tiêu nhiều là sống tốt hơn

Chuyến về quê dịp Thanh minh khiến tôi nhận ra một điều: cuộc sống ổn định không phụ thuộc vào việc sở hữu bao nhiêu tài sản, mà phụ thuộc vào cách sử dụng đồng tiền.

Không phải cứ mua nhà lớn hơn, xây nhà mới hơn hay chi tiêu nhiều hơn là cuộc sống sẽ tốt hơn. Đôi khi, giữ được sự cân bằng giữa nhu cầu thực tế và khả năng tài chính mới là điều quan trọng nhất.

Tiền bạc không chỉ là công cụ để tiêu dùng, mà còn là nền tảng giúp mỗi người chủ động trước những biến động của cuộc sống.

Và đôi khi, bài học tài chính rõ ràng nhất lại đến từ những câu chuyện rất gần, rất đời – trong chính ngôi làng mình từng lớn lên