Về già, dù có tiết kiệm bao nhiêu, cha mẹ cũng không nên làm 3 điều này cho con cái: Ai tránh được là người khôn ngoan

Tiết kiệm cả đời để lo cho con cái là lựa chọn quen thuộc của nhiều bậc cha mẹ. Với họ, sự an tâm lớn nhất khi về già không chỉ là có tiền dưỡng lão, mà còn là nhìn con cái ổn định, đủ đầy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không phải điều gì xuất phát từ tình thương cũng mang lại kết quả tốt. Khi bước vào tuổi xế chiều, dù có tích lũy được bao nhiêu, cha mẹ cũng cần cân nhắc để tránh làm 3 điều dưới đây cho con cái.

Dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để gánh thay trách nhiệm tài chính của con

Khi thấy con gặp khó khăn, không ít cha mẹ sẵn sàng rút hết tiền tiết kiệm để trả nợ, mua nhà, mua xe hoặc giải quyết các vấn đề tài chính thay con. Ban đầu, điều này xuất phát từ mong muốn giúp con bớt vất vả. Nhưng về lâu dài, điều này có thể tạo ra sự lệ thuộc.

Ảnh minh hoạ

Khi cha mẹ đứng ra gánh thay mọi áp lực, con cái dễ hình thành tâm lý ỷ lại, thiếu ý thức tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Trong trường hợp cha mẹ không còn đủ sức lao động hay gặp biến cố sức khỏe, khoản tiền dưỡng già đã không còn, họ sẽ rơi vào thế bị động.

Giúp con là việc làm cần thiết cần thiết. Nếu giúp đến mức đánh đổi sự an toàn của bản thân lại là điều cha mẹ nên tránh. Bởi sự trưởng thành của con cái không thể xây dựng trên nền tảng hy sinh vô điều kiện của cha mẹ khi tuổi đã cao.

Giữ tiền nhưng trao toàn quyền quyết định cho con cái

Một sai lầm khác mà nhiều cha mẹ mắc phải là để con cái toàn quyền quản lý hoặc quyết định việc sử dụng tiền tiết kiệm của mình. Với suy nghĩ “sau này cũng để lại cho con”, họ không ngần ngại giao sổ tiết kiệm, quyền chi tiêu hay thậm chí quyền quyết định tài sản cho con khi bản thân vẫn còn sống.

Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước hết, cha mẹ có thể mất quyền chủ động trong chính cuộc sống của mình, từ chi tiêu hằng ngày đến những nhu cầu liên quan đến sức khỏe.

Thứ hai, không phải người con nào cũng đủ tỉnh táo và trách nhiệm khi đứng trước một khoản tiền lớn, nhất là khi chưa từng tự tay tạo ra nó.

Quan trọng hơn, việc cha mẹ sớm “buông tay” quyền quyết định tài chính đôi khi khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, nảy sinh mâu thuẫn không đáng có. Khi tiền bạc xen vào, tình cảm nếu không khéo giữ rất dễ bị tổn thương.

Hy sinh toàn bộ nhu cầu cá nhân để “để dành cho con”

Nhiều cha mẹ lớn tuổi vẫn giữ thói quen sống kham khổ, dù điều kiện tài chính cho phép họ có một cuộc sống thoải mái hơn. Họ ngại chi tiêu cho sức khỏe, ngại đi chơi, ngại tận hưởng vì muốn để dành tiền cho con cái hoặc cho thế hệ sau.

Thế nhưng, tuổi già là giai đoạn cha mẹ cần được chăm sóc và quan tâm nhiều nhất. Việc tiết kiệm đến mức bỏ quên bản thân không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, mà còn khiến tinh thần trở nên cô độc, thiệt thòi. Trong khi đó, con cái khi trưởng thành cũng mong cha mẹ được sống vui vẻ, an nhàn, thay vì hy sinh thêm nữa.

Ảnh minh hoạ

Suy cho cùng, tiền tiết kiệm là để phục vụ cuộc sống. Nếu cha mẹ không cho phép mình sử dụng số tiền đó để sống tốt hơn ở hiện tại, thì ý nghĩa của việc tích lũy cũng trở nên hạn chế.

Tóm lại, khi về già, điều quan trọng không phải là cha mẹ có bao nhiêu tiền, mà là biết dùng tiền như thế nào cho hợp lý. Yêu thương con cái không đồng nghĩa với việc gánh thay mọi trách nhiệm, trao hết quyền kiểm soát hay hy sinh trọn vẹn bản thân.

Một khoản tiết kiệm đủ để cha mẹ chủ động cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng tuổi già không chỉ là sự đảm bảo cho chính họ, mà còn giúp con cái yên tâm hơn.