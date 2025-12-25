VĐV thể hình qua đời thương tâm do bị tạ 210kg đè gãy cổ

Vụ việc đau lòng đã xảy ra ngày 15/7/2023, tại phòng tập thể hình The Paradise Bali (Bali, Indonesia). Theo đoạn video ghi lại và được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, Justyn Vicky (33 tuổi) thực hiện bài tập Back Squat (gánh tạ trên vai) với mức tạ lên tới 210kg. Đây là mức trọng lượng cực lớn, gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể của anh.

Justyn Vicky đã qua đời từ năm 2023 (Ảnh: Fox News)

Khi bắt đầu hạ người xuống, Justyn dường như đã không kiểm soát được sức nặng và bị khựng lại ở vị trí thấp nhất. Thay vì đẩy được tạ lên, đôi chân của anh đổ sụp. Trọng lượng tạ khổng lồ đã đẩy cơ thể Justyn về phía trước, khiến thanh đòn trượt khỏi vai và đè trực diện vào vùng gáy. Cú nén cực mạnh khiến cổ anh bị gập một góc hiểm hóc.

Đáng chú ý, dù có một người hỗ trợ (spotter) đứng ngay phía sau, nhưng do mức tạ quá nặng và tình huống xảy ra quá nhanh, người này cũng mất đà và không thể ngăn chặn thảm kịch.

Ngay sau tai nạn, Justyn được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Kết quả chụp chiếu cho thấy anh bị gãy cổ và tổn thương nghiêm trọng các dây thần kinh kết nối với tim và hệ hô hấp.

Nam VĐV thể hình 33 tuổi đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 17/7/2023 do chấn thương quá nặng. Sự ra đi của anh đã gây sốc cho cộng đồng thể hình quốc tế, bởi Justyn vốn được biết đến là một người có kỹ thuật tốt và lối sống lành mạnh.

Vụ tai nạn của Justyn Vicky đã làm bùng lên những tranh luận gay gắt trên các diễn đàn thể thao về vấn đề an toàn trong nâng tạ nặng. Nhiều chuyên gia nhận định, có hai sai lầm chết người trong tình huống này:

Thứ nhất là sự thiếu sót của thiết bị bảo hộ: Justyn thực hiện mức tạ kỷ lục cá nhân nhưng không sử dụng giá đỡ an toàn trong khung tập. Nếu có thiết bị này, thanh tạ sẽ bị chặn lại trước khi chạm vào cơ thể khi người tập gặp sự cố.

Thứ hai là sai lầm trong hỗ trợ: Với mức tạ trên 200kg, việc chỉ có một người hỗ trợ đứng sau là cực kỳ nguy hiểm. Theo tiêu chuẩn, cần ít nhất 2 đến 3 người hỗ trợ ở các phía để đảm bảo cân bằng và can thiệp kịp thời.

Nguồn tổng hợp The Sun, Fox News.