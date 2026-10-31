Vbiz có cô bé 6 tuổi làm MC Thời sự, 13 tuổi được Sở Văn hóa khen thưởng, nhan sắc đố ai chê nổi

Ali Thục Phương (tên thật là Nguyễn Đỗ Thục Phương, sinh năm 2013) là sao nhí kiêm influencer nổi bật đang nhận được nhiều sự chú ý của màn ảnh Việt. Từ nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, ghi dấu ấn qua loạt chương trình, phim truyền hình, được khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh xắn và đa tài.

Ali Thục Phương bắt đầu tham gia các hoạt động nghệ thuật từ khi mới 5 tuổi. Trước khi ghi dấu ấn trên màn ảnh, cô bé đã thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ ca hát, biểu diễn thời trang đến dẫn chương trình. Năm 6 tuổi, Ali từng tham gia video Thử thách người dẫn chương trình tương lai trong khuôn khổ VTV Awards 2019. Bấy cô, cô bé trải nghiệm làm MC chương trình quen thuộc như Thời Sự và Ai Là Triệu Phú phát sóng trên VTV. Dù chỉ là một thử thách, phong thái tự tin và sự dạn dĩ trước ống kính của cô bé đã khiến nhiều người bất ngờ.

Ali Thục Phương từng trải nghiệm làm MC Thời Sự...

... và Ai Là Triệu Phú

Càng lớn, cô bé càng có nhiều cơ hội tham gia các chương trình lớn của VTV như Con Đường Lịch Sử, Hòa Ca Nhí, Nhanh Như Chớp Nhí hay làm MC của chương trình thiếu nhi Hoa Vui Ca. Bên cạnh sự tự tin, dạn dĩ, cô bé còn gây chú ý với giọng hát trong trẻo. Thục Phương từng viral trên MXH với video song ca Em Là Mầm Non Của Đảng cùng bà nội, thu về con số kỷ lục gần 53 triệu lượt xem trên TikTok. Cô bé cũng biểu diễn tại concert Tổ Quốc Trong Tim vừa qua.

Không chỉ hát hay làm MC, tham gia gameshow, Ali Thục Phương còn thử sức với diễn xuất và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Một trong những vai diễn ấn tượng của Ali Thục Phương là Tú lúc nhỏ trong Cách Em 1 Milimet. Đảm nhận một nhân vật có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng nhạy cảm ngay từ khi còn nhỏ, Ali Thục Phương đã thể hiện rất tự nhiên về cả phản ứng lẫn lời thoại.

Sau Cách Em 1 Milimet, Ali Thục Phương tiếp tục góp mặt trong Phía Bên Kia Thành Phố vừa lên sóng hồi tháng 6. Trong phim, cô bé đảm nhận vai Thảo, em gái của Cương (Võ Hoài Vũ). Từ những cảnh tương tác với mẹ hay anh trai, những lần uất ức đến bật khóc hay hạnh phúc, vui vẻ, cô bé đều thể hiện một cách chân thật. Xem Ali Thục Phương diễn, khán giả không khỏi dành nhiều thời gian cho nữ diễn viên nhí này.

Qua hai bộ phim, Ali Thục Phương cho thấy khả năng biến hóa với những kiểu nhân vật khác nhau. Việc xuất hiện trong các bộ phim truyền hình cũng giúp cô bé phát triển hơn trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

Bổ sung vào "máu" nghệ thuật của Ali Thục Phương, tháng 9 vừa qua, cô bé còn được đạt giải Nhì với bài viết "Thành phố không cần đứng yên để người ta nhớ" trong Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ V năm 2026. Đây là giải thưởng do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.

Bên cạnh sự đa tài, ngoại hình cũng khiến Ali Thục Phương nhận được nhiều sự chú ý. Từ những hình ảnh thời thơ ấu, cô bé đã gây thiện cảm với gương mặt sáng, đôi mắt to cùng nụ cười tươi tắn. Năm nay, ở tuổi 13, Thục Phương ngày càng "trổ mã". Nữ diễn viên vẫn có sự rạng rỡ, đáng yêu ngày bé nhưng ngày càng ra dáng thiếu nữ Hà Thành vừa thanh lịch, vừa cá tính, năng động. Nhiều khán giả còn dự đoán rằng Ali Thục Phương sẽ trở thành một đại mỹ nhân của Vbiz trong tương lai.