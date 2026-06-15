Lúc giá vàng cao khoảng 18-19 triệu 1 chỉ, những người đi vay vàng như “ngồi trên đống lửa” vì so với lúc mình vay, vàng đã tăng quá cao. Khi ấy, trong những chủ đề bàn luận về việc vay vàng, đa số đều đồng tình: Vay vàng trả vàng. Đã chọn vay vàng thì phải xác định việc giá vàng tăng và bản thân không kiểm soát được điều đó.

Chuyện “vay gì trả nấy” tưởng chừng là điều hiển nhiên, không có gì cần bàn cãi nữa. Nhưng gần đây khi giá vàng giảm về quanh mốc 14 triệu 1 chỉ, cuộc bàn luận về việc vay vàng lại xuất hiện “biến số mới”.

Giá vàng tăng thì “vay vàng trả vàng”, giờ giá giảm lại đòi quy ra tiền?

Gần đây trên MXH, không ít người đang có nợ vàng, đã bày tỏ băn khoăn về việc: Vay vàng lúc giá cao, giờ giá vàng giảm thì trả nợ ra sao? Vấn đề đến từ cả phía người đi vay lẫn người cho vay, có thể tóm tắt bằng 1 câu: Người vay muốn trả nợ - vay vàng trả vàng, còn người cho vay thì không vì giá vàng đang giảm mà.

Vay 4 cây vàng lúc giá vàng 190 triệu đồng 1 cây, tới lúc giá vàng còn 150 triệu 1 cây, người vay muốn trả vàng thì người cho vay lại không chịu… (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác cũng trong tình cảnh tương tự (Ảnh chụp màn hình)

Thêm một người cũng cùng thế khó: Vay vàng lúc giá cao, trả vàng lúc giá giảm lại thấy lấn cấn (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, cộng đồng mạng chia làm 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất: Ủng hộ quan điểm vay vàng trả vàng, không quan trọng lúc trả giá vàng cao hơn hay thấp hơn lúc đi vay. Vì suy cho cùng, vàng vẫn là vàng, có tăng có giảm và biến động giá vàng là điều không ai đoán trước được.

Trung bình quan điểm của những người “vay gì trả đó” (Ảnh chụp màn hình)

“Giờ giá vàng giảm thì tranh thủ mua để trả nợ, nhưng mua xong cứ giữ đó thôi đợi lúc nào giá vàng tăng thì mình đem trả” - Một người chia sẻ.

“Cảm giác có một sự tiêu chuẩn kép khi cho vay mượn vàng. Ngày xưa lúc giá vàng cao, người vay vàng hỏi trả tiền mặt như khi vay được không, thì ai cũng chỉ trích họ. Giờ đến lúc giá vàng giảm, người ta muốn trả vàng thì cũng lại bị chỉ trích tiếp là không biết trân trọng người cho vay. Kiểu gì thì người đi vay cũng là người sai hay sao ấy, thế nên các bác rút kinh nghiệm, phải vay thì 1 là vay tiền mặt, 2 là vay ngân hàng cho nhẹ người, khỏi mích lòng nhau” - Một người bày tỏ.

Trong khi đó, nhóm thứ 2 lại có quan điểm như sau: Đừng bao giờ để người cho mình vay phải chịu thiệt, vì trong lúc hoạn nạn khó khăn đó là những người đã giúp mình.

Không ít người ủng hộ quan điểm “đừng để người cho mình vay chịu thiệt” vì bên cạnh chuyện tiền bạc còn là chuyện tình nghĩa (Ảnh chụp màn hình)

“Nếu là mình thì mình vẫn trả đúng số vàng đã vay, cộng thêm 1 khoản tiền mặt bằng 10-20% giá trị vàng ở thời điểm vay. Số tiền mặt trả thêm này thì cứ hỏi người cho mình vay ấy, thống nhất sao cho cả 2 thấy hợp lý là được, chứ vàng giảm mà trả mỗi vàng thì không sai về lý, nhưng sai về tình” - Một người bày tỏ.

“Mình đi mượn, mình cũng nghĩ vậy ấy. Người ta đã cho mình mượn lúc mình khó khăn là thương mình lắm rồi, không chỉ nợ tiền mà còn nợ tình, thì mình cũng không thể để người ta lỗ, vàng người ta để lại bán lúc giá cao cũng được mà” - Một người đồng tình.

Cuối cùng là nhóm thứ 3 : Không nghiêng về bên nào, mà chỉ khẳng định rằng ngay từ lúc đi vay hoặc cho vay, cả 2 bên đã phải thống nhất với nhau về hình thức trả nợ. Không quan trọng là vay tiền mặt hay vay vàng, vay gì đi nữa thì cũng cần sòng phẳng, rõ ràng từ đầu để tránh xích mích về sau.

Tốt nhất là sòng phẳng từ đầu (Ảnh chụp màn hình)

Tựu trung lại, mỗi người một quan điểm về câu chuyện “vay vàng thì trả thế nào?”, nhưng có 1 điều chắc chắn: Cả người đi vay lẫn người cho vay đều không ai muốn… chịu thiệt.

Cần làm gì trước khi vay mượn tiền - vàng để tránh xích mích về sau?

1. Thỏa thuận rõ cách hoàn trả ngay từ đầu

Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tranh cãi khi vay mượn là hai bên hiểu khác nhau về nghĩa vụ hoàn trả. Với tiền, cần thống nhất rõ số tiền vay, thời hạn trả, cách trả và lãi suất nếu có.

Với vàng cũng vậy. Ngay từ đầu, các bên nên trao đổi cụ thể sẽ hoàn trả bằng đúng số lượng vàng đã vay hay quy đổi ra tiền mặt theo một mốc giá nhất định. Việc làm rõ những nội dung này giúp hạn chế tình trạng đến ngày thanh toán mới phát sinh bất đồng vì giá vàng tăng hoặc giảm mạnh.

2. Ghi nhận thỏa thuận bằng văn bản

Nhiều người vay mượn dựa trên sự quen biết, tin tưởng nên chỉ thỏa thuận bằng lời nói. Tuy nhiên, khi thời gian kéo dài hoặc xuất hiện tranh chấp, những gì đã trao đổi trước đó rất dễ bị hiểu khác nhau. Một tờ giấy hay biên bản ghi rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của người vay và người cho vay sẽ giúp mọi thứ minh bạch hơn. Đây không phải là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng mà là cách để bảo vệ quyền lợi và giữ gìn mối quan hệ của cả hai bên.

Ảnh minh họa

3. Chỉ vay hoặc cho vay trong khả năng của mình

Trước khi vay, người đi vay nên cân nhắc khả năng tài chính và kế hoạch trả nợ thực tế thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng thu nhập trong tương lai. Ngược lại, người cho vay cũng nên xác định khoản tiền hoặc vàng đó có phải là nguồn tài sản thiết yếu của mình hay không.

Khi khoản vay vượt quá khả năng của một trong hai bên, áp lực tài chính dễ khiến những mâu thuẫn nhỏ trở nên căng thẳng. Một khoản vay phù hợp với năng lực của cả người vay lẫn người cho vay sẽ giúp quá trình hoàn trả diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng đến tình cảm và sự tin tưởng giữa các bên.