Vật liệu ốp ngoài trời 2026: So sánh độ bền Gỗ nhựa, Panel và Nhôm

Tại sao cùng một vật liệu ốp ngoài trời, có công trình giữ được vẻ đẹp suốt 20 năm, nhưng có nơi lại bạc màu, bong tróc chỉ sau 2 mùa mưa nắng? Câu trả lời nằm ở lớp phủ bề mặt vật liệu.

3 loại vật liệu ốp ngoài trời 2026

Gỗ nhựa ngoài trời có lớp phủ và không lớp phủ khác nhau như thế nào?

Gỗ nhựa ngoài trời có 2 loại chính là: Gỗ nhựa có lớp phủ và không lớp phủ.

Gỗ nhựa không lớp phủ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với tia UV, nên màu sắc giảm khoảng 10–20% trong 3 tháng đầu, sau đó bề mặt giữ màu và ổn định về sau.

Để hạn chế phai màu, công nghệ ép đùn đa lớp tạo ra gỗ nhựa có lớp phủ ASA hoặc PE, đóng vai trò bảo vệ bề mặt vật liệu.

Gỗ nhựa phủ ASA: Giảm thiểu mức độ phai màu xuống chỉ còn khoảng 10% sau 5 năm sử dụng.

Gỗ nhựa phủ PE: Giúp màu sắc ổn định trong suốt vòng đời 15 - 20 năm của sản phẩm.

Các loại tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời

Vì sao tấm Panel được sử dụng cho vách nhà kho, xưởng?

Tấm Panel được sử dụng rộng rãi cho vách kho, xưởng nhờ cấu trúc 3 lớp tôn - xốp PU - vải thủy tinh. Sản phẩm kháng lại sự ăn mòn của muối biển và giữ màu sắc ổn định lên tới 20 năm. Lõi xốp PU mật độ cao giúp tăng khả năng cách nhiệt và giảm tiêu thụ năng lượng, phù hợp với xu hướng kiến trúc xanh 2026.

Tấm Panel tôn - xốp PU - vải tráng bạc, ốp tường trang trí ngoài trời

Vì sao độ bền của tấm ốp nhôm phụ thuộc vào lớp phủ bề mặt?

Nhôm (Aluminium) có đặc tính nhẹ và dễ tạo hình, nhưng độ bền màu của tấm ốp nhôm lại phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ sơn phủ và được chia làm 3 phân khúc:

Nhôm sơn lăn: Nhôm sơn lăn thuộc phân khúc giá rẻ, lớp sơn mỏng, phù hợp cho nội thất và khu vực bán ngoại thất.

Nhôm sơn tĩnh điện: Sử dụng nhiệt độ cao để tạo liên kết hóa học, giúp bề mặt bền bỉ suốt 15 năm trước nắng gió.

Nhôm bọc nhựa PE: Đây là dòng cao cấp với lớp nhựa PE giả vân gỗ. Lớp phủ này không chỉ giúp ổn định màu 15 - 20 năm mà còn tăng khả năng chống trầy xước, va đập.

Các loại tấm ốp nhôm ngoài trời

Chuyên gia trong ngành vật liệu khuyến nghị gì khi chọn vật liệu ốp ngoài trời?

Trao đổi về vấn đề "nhiều gia chủ vì tiết kiệm chi phí đã sử dụng vật liệu nội thất để ốp cho ngoài trời" ông Trần Quang Hội – Giám đốc Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam – nhận định: "Nguyên tắc 'tiền nào của nấy' luôn đúng trong vật liệu xây dựng. Việc sử dụng sai công năng, đặc biệt là đưa vật liệu nội thất ra ngoài trời, sẽ khiến tia UV phá hủy liên kết nhựa, gây giòn gãy chỉ sau thời gian ngắn."

Ông Hội nhấn mạnh: "Chi phí sửa chữa, tháo dỡ và thay mới thường cao gấp đôi so với việc đầu tư đúng ngay từ đầu. Do đó, trước khi ra quyết định, gia chủ cần yêu cầu nhà cung cấp minh bạch thông tin về vật liệu.

Một trong những tiêu chí quan tr ọng cần được làm rõ là độ bền màu của vật liệu ngoài trời. Với thời gian ổn định màu lên đến 20 năm, tấm Panel Galawood và tấm ốp gỗ nhựa 2 lớp phủ Polymer Kosmos được xếp vào nhóm vật liệu có khả năng sử dụng lâu dài trong điều kiện nắng mưa khắc nghiệt."

Ông Trần Quang Hội chia sẻ trong buổi tọa đàm về vật liệu ốp tường ngoài trời

Song song với thực tế thi công tại Việt Nam, các dự báo quốc tế cũng cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang nhóm vật liệu ốp ngoài trời tối ưu giá trị sử dụng dài hạn.

Theo báo cáo "Dự báo Thị trường Vật liệu Trang trí Ngoại thất 2026 - 2033" của Persistence Market Research, quy mô thị trường vật liệu trang trí ngoại thất toàn cầu dự kiến tăng từ 279,2 tỷ USD năm 2026 lên 417,1 tỷ USD vào năm 2033 (CAGR 5,9%).

Các xu hướng tăng trưởng tập trung vào vật liệu composite nhẹ, tấm ốp kim loại bền cao và giải pháp tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất sử dụng.

Năm 2026 cho thấy một thực tế rõ ràng: Người dùng vẫn ưu tiên giá, nhưng ngày càng ít chấp nhận rủi ro sửa chữa và thay thế sớm. Do đó, việc chọn gỗ nhựa, panel hay nhôm không còn là câu chuyện đẹp hay không đẹp, mà là quyết định dựa trên công nghệ lớp phủ - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và chi phí phát sinh trong suốt vòng đời công trình.