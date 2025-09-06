Không ít người có thói quen giữ lại thùng giấy carton sau khi nhận hàng, với suy nghĩ để sau này đựng đồ lặt vặt, gửi hàng hoặc gom lại bán ve chai. Thế nhưng, đằng sau những chiếc thùng tưởng như vô hại ấy lại tiềm ẩn một hiểm họa ít ai ngờ tới: chúng có thể âm thầm giải phóng ra formaldehyde, một chất gây ung thư .

Thùng giấy - “ổ” phát tán formaldehyde trong nhà?

Một số phóng viên tại Trung Quốc từng dùng thiết bị đo nồng độ formaldehyde tại 5 điểm giao nhận hàng. Kết quả cho thấy, chỉ sau vài phút, nồng độ ghi nhận đã vượt chuẩn cho phép, có nơi cao gấp 7 lần mức quốc gia quy định.

Nguyên nhân được lý giải như sau:

- Keo dán : Nhiều loại thùng giá rẻ sử dụng keo chứa formaldehyde, có thể giải phóng dần trong điều kiện thường.

- Lớp phủ bề mặt : Để chống thấm nước, một số thùng được phủ mực in hoặc hợp chất chứa formaldehyde.

- Bao bì ngoài : Băng keo, nhựa giá rẻ dùng trong đóng gói cũng có thể là nguồn phát tán.

- Giấy tái chế : Nếu làm từ giấy in, giấy xử lý kém chất lượng, formaldehyde có thể tồn dư và phát tán về sau.

Đặc biệt, khi chất đống nhiều thùng giấy trong không gian hẹp, nóng ẩm, tốc độ bay hơi formaldehyde càng tăng.

Formaldehyde nguy hiểm thế nào?

Giáo sư Trương Kim Lương, Viện Khoa học Môi trường Trung Quốc cho biết formaldehyde đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư, dị tật và biến đổi gen. Tại Trung Quốc, đây cũng là hóa chất nằm trong danh sách kiểm soát nghiêm ngặt.

Tiếp xúc ngắn hạn với nồng độ cao có thể gây xót mắt, đau họng, ho, dị ứng da . Về lâu dài, nguy cơ mắc ung thư vòm họng, bạch cầu cũng tăng lên đáng kể.

Không chỉ thùng giấy, loạt đồ quen thuộc cũng chứa formaldehyde

Ngoài carton, nhiều vật dụng trong đời sống cũng được cảnh báo:

- Ốp điện thoại kém chất lượng : sản xuất bằng keo công nghiệp, phát tán mùi hắc, chứa formaldehyde và benzen.

- Quần áo, vải vóc : loại chống nhăn, in hoa màu sặc sỡ, “miễn ủi” thường có hàm lượng formaldehyde cao, dễ gây dị ứng da.

- Đồ chơi nhồi bông : phẩm màu, chất chống nhăn, keo dán đều là nguồn phát thải. Đặc biệt, càng rực rỡ thì nguy cơ càng lớn.

- Đồ chơi “dẻo” như squishy, slime, đất nặn : từng bị kiểm nghiệm cho thấy đều chứa formaldehyde và các dung môi hữu cơ độc hại.

Làm gì để giảm rủi ro trong nhà?

Theo tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà GB/T18883-2022 , nồng độ formaldehyde không được vượt quá 0,08 mg/m3 . Muốn giảm thiểu nguy cơ, chuyên gia khuyến cáo:

- Thông gió thường xuyên : là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất.

- Không trữ nhiều thùng giấy, đồ chứa hóa chất trong phòng ngủ, phòng kín.

- Chọn sản phẩm đạt chuẩn môi trường , có nhãn mác rõ ràng, ưu tiên đồ ít hoặc không chứa formaldehyde.

- Sử dụng cây xanh như lưỡi hổ, thường xuân, trầu bà… để hỗ trợ lọc khí.

- Để đồ gỗ, nội thất mới mua ngoài trời vài tháng cho bay bớt hơi độc trước khi đưa vào sử dụng.

