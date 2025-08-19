Vắt chanh vào phở bò có tác dụng bất ngờ gì?

Phở bò là món ăn truyền thống được nhiều người Việt ưa chuộng vào bữa sáng nhờ hương vị đậm đà và thành phần dinh dưỡng phong phú. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng chỉ một lát chanh vắt vào bát phở không chỉ tăng hương vị mà còn mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, nước cốt chanh rất giàu vitamin C và axit citric. Khi vắt chanh vào phở bò, đặc biệt là phần thịt bò, axit citric sẽ phản ứng với axit amin trong thịt, tạo thành muối amino vị ngọt nhẹ, giúp món ăn dễ ăn và thơm hơn. Đây cũng là lý do khiến nhiều người cảm thấy phở bò vắt chanh “ngon hơn hẳn”.

Đáng chú ý, vitamin C trong chanh còn có vai trò hỗ trợ hấp thụ sắt - thành phần có nhiều trong thịt bò. Khi dùng chanh tươi, chưa qua chế biến nhiệt, hàm lượng vitamin C được giữ lại đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả hấp thụ sắt cho cơ thể.

Phở bò là món ăn quen thuộc, nhưng ít ai biết rằng chỉ một động tác vắt chanh cũng có thể giúp tăng hấp thu sắt và làm dậy hương vị món ăn. (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ phở bò, các món thịt bò khô hay bò xào cũng được khuyến nghị dùng kèm chanh, hoặc các loại thực phẩm giàu vitamin C khác như ớt chuông, cà chua, cà rốt... để tăng giá trị dinh dưỡng và hương vị.

Tuy nhiên, một số người lo ngại rằng việc vắt chanh vào nước phở nóng sẽ khiến vitamin C bị mất do bay hơi. Theo PGS.TS Thịnh, lượng mất mát không đáng kể và không ảnh hưởng nhiều đến tác dụng của chanh, nên hoàn toàn có thể sử dụng nếu thích.

Ở chiều ngược lại, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên uống trà hay cà phê ngay sau khi ăn các món giàu sắt như phở bò, vì tannin trong hai loại đồ uống này có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt.

Về giá trị dinh dưỡng, một bát phở bò truyền thống với 140g bánh phở, 100g thịt bò, rau thơm, hành lá, cùng khoảng 350ml nước dùng cung cấp từ 350–400 kcal, với đầy đủ tinh bột, đạm và chất béo. Tuy nhiên, hàm lượng chất xơ trong phở khá thấp, chỉ khoảng 0,4g, không đủ cho nhu cầu hàng ngày.

Một điểm đáng chú ý là lượng muối trong nước dùng phở. Trung bình một bát phở chứa tới 3,8g muối – gần bằng lượng muối cơ thể nên tiêu thụ trong một ngày theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (5g/ngày). Vì vậy, nếu ăn phở vào buổi sáng, bạn nên hạn chế muối ở các bữa còn lại để tránh dư thừa, có thể dẫn đến nguy cơ cao huyết áp , tim mạch, sỏi thận và loãng xương.

Giải pháp được đưa ra là không nên dùng hết phần nước phở mà chỉ thưởng thức vừa đủ, đồng thời thay đổi thực đơn hằng ngày để tránh mất cân bằng dinh dưỡng.

Vắt chanh vào phở bò không chỉ giúp món ăn dậy vị mà còn mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt, nhất là khả năng hỗ trợ hấp thu sắt. Tuy nhiên, để đảm bảo dinh dưỡng toàn diện, người tiêu dùng vẫn nên đa dạng hóa khẩu phần ăn và điều chỉnh lượng muối phù hợp trong ngày.