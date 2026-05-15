Những ngày ấy, bà gần như chỉ sống trong phòng bệnh. Chồng nằm điều trị dài ngày, sức khỏe ngày một suy kiệt. Bà túc trực bên cạnh, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thuốc men. Người thân kể rằng bà hiếm khi nhắc đến bản thân, càng không than mệt dù nhiều đêm thức trắng.

Một ngày, bà bắt đầu thấy tức nhẹ vùng mạn sườn phải. Nghĩ chỉ là tuổi già hay do kiệt sức vì chăm chồng, bà cố chịu đựng. Nhưng vài ngày sau, da và mắt bà vàng rõ hơn nên được đưa đi kiểm tra.

Kết quả khiến cả gia đình lặng đi. Các bác sĩ phát hiện bà có khối u đường mật gây tắc mật, cần can thiệp sớm.

Theo ThS.BSNT Trần Văn Giang, Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, điều khiến êkíp điều trị nhớ mãi không chỉ là bệnh tình, mà là phản ứng của bà khi nghe kết quả chẩn đoán.

“Bà im lặng khá lâu rồi chỉ cười nhẹ: ‘Tôi già rồi, chết cũng được’”, bác sĩ Giang kể lại.

Không hoảng loạn. Không trách móc số phận. Bà cũng không hỏi mình còn sống được bao lâu.

Vào viện chăm chồng ung thư, người phụ nữ phát hiện mình cũng mắc ung thư. (Ảnh minh hoạ)

Sau đó, bệnh nhân được sinh thiết tổn thương, xác định ung thư đường mật và đặt stent đường mật để giải quyết tình trạng tắc mật. Với các bác sĩ can thiệp, đây không phải ca thủ thuật quá phức tạp. Nhưng có những bệnh nhân khiến người ta nhớ mãi không phải vì chuyên môn, mà vì cách họ đối diện với biến cố.

Theo bác sĩ Giang, nhiều bệnh nhân suy sụp ngay sau khi nghe đến hai chữ “ung thư”. Nhưng cũng có những người bình thản đến lạ.

“Sự bình thản ấy không có nghĩa họ không sợ hãi. Chỉ là họ đã đi qua quá nhiều biến cố để hiểu rằng có những điều trong cuộc đời không thể né tránh, chỉ có thể học cách đối diện”, bác sĩ Giang nói.

Vị bác sĩ cho rằng đôi khi điều khiến người khác nể phục nhất không phải là chống chọi với bệnh tật mạnh mẽ đến đâu, mà là vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời.

Theo các bác sĩ, ung thư gan và ung thư đường mật đều là những bệnh lý nguy hiểm vì thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể gần như không có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ biểu hiện mơ hồ như mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, tức nhẹ hạ sườn phải nên dễ bỏ qua.

Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi xuất hiện vàng da, sụt cân, đau bụng kéo dài hoặc bệnh đã ở giai đoạn muộn, làm giảm cơ hội điều trị. Đặc biệt, ung thư đường mật thường dễ nhầm với các bệnh lý gan mật thông thường như sỏi mật hay viêm đường mật.

Các bác sĩ khuyến cáo những người có nguy cơ cao như viêm gan B mạn tính, xơ gan, gan nhiễm mỡ, tiền sử sỏi mật, viêm đường mật hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Việc tầm soát bằng xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh giúp phát hiện tổn thương sớm hơn, tăng cơ hội điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.