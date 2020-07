Vào tận lò sản xuất món bánh mì đen đang "gây bão" lẫn tranh cãi tại Hà Nội, hút khách đến độ mới mẻ đầu tiên đã hết bay trong vài giờ mở bán

Bánh mì đen xuất hiện tại Hà Nội.

Bánh mì là một món ăn bình dân nổi tiếng tại Việt Nam, cũng chính vì độ gần gũi đến không thể nào gần gũi hơn mà bánh mì giờ đây có nhiều "phiên bản" khác vừa độc lạ vừa sáng tạo, hết bánh mì siêu to khổng lồ ở miền Tây, bánh mì cá sấu ngộ nghĩnh, bánh mì thanh long thì giờ đây lại xuất hiện thêm một loại bánh mì đen gây bão trên mạng xã hội chỉ sau ít ngày mở bán.

Những chiếc bánh mì đen xuất hiện tại Quảng Ninh tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng bởi màu sắc lạ lẫm bất ngờ đắt khách và nổi khắp các diễn đàn về du lịch, ẩm thực... Người sáng tạo ra món bánh mì này cũng muốn mọi người cứ hễ nhìn thấy món bánh này là nhớ đến vùng đất mỏ Quảng Ninh.

Chỉ sau ít ngày tại Hà Nội cũng đã bất ngờ xuất hiện loại bánh đặc biệt tương tự, chỉ với mẻ bánh đầu tiên đã nhanh chóng hết bay chỉ trong vài giờ mở bán.

"Đột nhập" vào cửa hàng bánh tại Hà Nội để cũng mục sở thị các công đoạn làm ra chiếc bánh có màu đen lạ kỳ thì phải có nguyên liệu đặc biệt là một than tre, trộn một lượng với những nguyên liệu làm bánh như thông thường sẽ cho ra một mẻ bánh mì đen.

Theo anh Hoàng Tùng chủ nhân của chiếc bánh mì đen ở Hà Nội này chia sẻ: "Trước đây một số hãng đồ ăn lớn trên thế giới đã áp dụng than tre để cho vào trong thực phẩm, than tre được biết tới vừa có thể làm mỹ phẩm cũng có thể làm về thực phẩm. Vừa qua ở Quảng Ninh bất ngờ nổi tiếng với món bánh mì "bóng đêm", chính vì thế mình cũng đã tiến hành làm thử, với công thức làm bánh mì bình thường và cho một lượng than tre nhất định chúng tôi đã tạo ra được loại bánh này".

Công thức làm bánh mì đen tương tự bánh mì thông thường, chỉ thêm phần nguyên liệu là bột than nhập khẩu từ nước ngoài.

Công thức làm loại bánh này không quá khó, chỉ khác biệt nhiều nhất so với làm bánh mì thông thường là thời gian chở nở lâu hơn. Bánh mì làm từ than tre sau khi ra lò sẽ có mùi thơm đặc biệt, khi ăn cảm giác bánh có một chút thanh hơn bánh mì thông thường, điểm khác biệt lớn nhất là màu sắc, bánh có màu đen cho một thực khách một cảm giác khá lạ lẫm, món ăn này ai khéo tay có thể làm tại nhà.

Sau 1 giờ nướng những chiếc bánh mì than tre đã được ra lò.

Nhìn như một chiếc bánh mì bị nướng quá lửa, nhưng hoàn toàn không phải vaayyj, ngược lại còn rất thơm ngon.

Tôi biết khi thấy hình ảnh bánh mì "bóng đêm" tại Quảng Ninh sẽ có nhiều người muốn ăn, nhưng khoảng cách địa lý quá xa, nên tôi đã làm món ăn này chính tại Hà Nội để mọi người có thể thưởng thức chiếc bánh mì làm từ than tre.

Chỉ trong mẻ bánh đầu tiên đã được khách hàng mua hết trong vài giờ mở bán.

Theo chú Trần Phong Bắc (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) sau khi nhìn thấy chiếc bánh mì than tre chú đã không khỏi bất ngờ, "tôi thích ăn bánh mì và cũng đi rất nhiều nước và thưởng thức bánh mì ở đó nhưng chưa bao giờ thấy chiếc bánh có màu lạ như này. Nhìn đã có cảm giác tò mò, thích mắt, khi ăn cảm giác bánh thơm và có vị hơi khác một chút so với bánh mì thông thường".

Mới ngày đầu tiên chúng tôi bán thử 50 chiếc ở cửa hàng, nhưng chỉ trong một buổi sáng đã không còn một chiếc bánh mì đen nào, đến ngày hôm nay và những ngày sau đó đơn vị sẽ dự định làm tăng cường thêm bánh mì than tre, từ đó giảm giá thành chiếc bánh từ 9.000 đồng xuống còn 6.000 đồng/ 1 chiếc, sắp tới những sản phẩm mới như pizza than tre và bánh hamburger than tre sẽ được bán ra rộng rãi.