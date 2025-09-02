Vàng vượt 130 triệu đồng/lượng nhưng đây mới là kênh đầu tư bùng nổ: Giá liên tục lập đỉnh, dân đầu tư bỏ túi hơn 40% từ đầu năm

Thị trường bạc một lần nữa lại trải qua một khoảnh khắc bùng nổ.

Vào ngày đầu tiên của tháng 9, giá bạc đã vượt qua ngưỡng quan trọng 40 đô la một ounce lần đầu tiên kể từ năm 2011, với mức tăng tích lũy đạt 40,93% trong năm nay. Hiện tại, giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 40,7 đô la một ounce, phản ánh mức tăng hơn 2,4% trong ngày.

Tại Việt Nam, giá bạc tích trữ cũng tăng mạnh theo đà tăng của thế giới. Tham khảo tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng có giá niêm yết 1,611 triệu đồng (mua vào) và 1,563 triệu đồng (bán ra). Loại bạc thỏi 1 kg cũng đạt mức hơn 42,9 triệu (bán ra) và 41,67 triệu (mua vào).

Đây đều là mức giá kỷ lục chưa từng có từ khi loại hình đầu tư bạc miếng xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Đi song song với thị trường thế giới, giá bạc miếng tích trữ trong nước cũng đã tăng khoảng 42% so với mức niêm yết hôm 2/1/2025. Nếu tính trong vòng 1 năm qua, giá bạc đã tăng 49,1%.

So với thời điểm ngày 2/1/2025, giá bạc tích trữ trong nước hiện tại (1,611 triệu đồng/lượng) đã tăng hơn 42%.

Theo chia sẻ từ đơn vị kinh doanh, giá bạc đạt đỉnh đúng vào dịp nghỉ lễ khiến nhu cầu đầu tư lên cao. Lượng người xếp hàng tại các cửa hàng của Phú Quý đặt mua bạc tỏ ra cực kỳ nhộn nhịp trong những ngày này, đồng thời sức mua cũng ghi nhận tăng mạnh.

Sự tăng vọt của giá bạc những ngày gần đây được cho là hội tụ của nhiều yếu tố.

Các nhà phân tích tin rằng những kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng này là động lực chính thúc đẩy làn sóng tăng giá kim loại quý này. Chi phí vay thấp hơn thường có lợi cho các tài sản kim loại quý không sinh lời. Báo cáo việc làm quan trọng của Hoa Kỳ dự kiến ​​công bố vào thứ Sáu tuần này dự kiến ​​sẽ củng cố thêm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của thị trường.

Bên cạnh những kỳ vọng về chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và môi trường tài chính bất ổn cũng đã thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư. Trong khi đó, đề xuất của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ về việc đưa bạc vào "Danh sách Khoáng sản Quan trọng" năm 2025 được Citi đánh giá là một dấu hiệu tiềm ẩn cho việc tăng thuế nhập khẩu, tạo thêm động lực tăng giá mới cho giá bạc.

Các nhà đầu tư đổ xô vào các quỹ ETF bạc

Dòng vốn đang liên tục đổ vào các quỹ ETF bạc .

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của bạc cũng được cho là nhờ nền tảng cung cầu vững chắc. Theo Viện Bạc, thị trường bạc đang hướng tới tình trạng thiếu hụt nguồn cung năm thứ năm liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về các công nghệ năng lượng sạch như tấm pin mặt trời ngày càng tăng.

Các yếu tố nền tảng vững chắc đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư. Dữ liệu cho thấy dòng vốn liên tục đổ vào các quỹ ETF bạc, với tháng 8 đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp có dòng vốn đổ vào, chuỗi dài nhất kể từ năm 2020.

Việc các nhà đầu tư tập trung mua vào đã dẫn đến việc giảm lượng tồn kho kim loại giao dịch tự do tại London, dẫn đến thị trường luôn trong tình trạng thắt chặt.

Chất xúc tác từ chính sách "Khoáng sản Thiết yếu"

Những diễn biến chính sách từ Washington cũng thúc đẩy giá bạc tăng. Wall Street Journal cho biết Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) gần đây đã đề xuất bổ sung bạc, đồng, silic và sáu loại khoáng sản khác vào danh sách dự thảo khoáng sản thiết yếu cho năm 2025, khẳng định rằng những nguồn tài nguyên này rất quan trọng đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Nỗi sợ về việc Hoa Kỳ đánh thuế nhập khẩu bạc là một động lực tăng giá lớn.

Bản dự thảo đã được công bố trên Công báo Liên bang và đang được công chúng đóng góp ý kiến ​​trong 30 ngày. Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Doug Burgum tuyên bố rằng sáng kiến ​​này nhằm mục đích đưa ra lộ trình giảm sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào hàng nhập khẩu và mở rộng sản xuất trong nước.

Rủi ro thuế quan có thể trở thành động lực mới cho việc tăng giá

Thị trường đã nhanh chóng nắm bắt được những tác động tiềm tàng đằng sau tín hiệu chính sách này. Wall Street Views cho biết trong báo cáo nghiên cứu mới nhất của Citi, họ đã chỉ ra rằng bạc đã được đưa vào danh sách khoáng sản thiết yếu, điều này có thể tạo điều kiện cho Hoa Kỳ khởi xướng một cuộc điều tra "Mục 232" và áp đặt mức thuế nhập khẩu cao, với mức thuế có khả năng lên tới 50%.

Chưa có dấu hiệu cho thấy giá bạc sẽ dừng lại. Các chuyên gia, tổ chức tài chính vẫn đang lạc quan về giá bạc trong 6-12 tháng tới.

Các nhà phân tích tin rằng, xét đến việc Hoa Kỳ phụ thuộc tới 64% vào nhập khẩu bạc, rủi ro thuế quan đã bị thị trường đánh giá thấp đáng kể. Ngân hàng này nhấn mạnh rằng mức phí bảo hiểm tương lai hiện tại không phản ánh đầy đủ khả năng áp dụng thuế quan; một khi thuế được áp dụng, nó sẽ tạo ra cơ hội chênh lệch giá đáng kể cho hợp đồng tương lai bạc COMEX.

Dựa trên điều này, Citi vẫn duy trì dự báo lạc quan rằng giá bạc sẽ đạt 43 đô la một ounce trong vòng 6 đến 12 tháng tới và khuyến nghị các nhà đầu tư nên nắm giữ vị thế mua bạc COMEX.