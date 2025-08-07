Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật

Vàng đã tăng giá khoảng 25% chỉ trong năm nay, trở thành kênh đầu tư được săn đón đến mức chuỗi bán lẻ Costco tại Mỹ đã phải giới hạn số lượng thỏi vàng mà mỗi khách hàng được phép mua mỗi ngày. Một khảo sát gần đây của HSBC cho thấy các nhà đầu tư giàu có đã tăng gấp đôi tỷ lệ phân bổ vào vàng, từ 5% lên 11%.

Theo các chuyên gia tài chính phục vụ giới thượng lưu, giới siêu giàu cũng đang đổ xô đầu tư vào vàng. James Steel, chuyên gia phân tích kim loại quý của HSBC, cho biết sức hấp dẫn của vàng được củng cố bởi lo ngại chiến tranh thương mại và căng thẳng địa chính trị.

“Vàng là bạn đồng hành của sự bất ổn,” ông nhận định.

Tại châu Á và Trung Đông, việc đầu tư vào vàng vật chất đã phổ biến từ lâu, do lo ngại về biến động tỷ giá, lạm phát cao và yếu tố văn hóa. Edmund Shing - Giám đốc đầu tư toàn cầu của BNP Paribas Wealth Management - cho biết các văn phòng quản lý tài sản gia đình ở nước ngoài hiện đang phân bổ từ 5% đến 10% danh mục vào vàng vật chất hoặc các sản phẩm đầu tư bảo chứng bằng vàng.

Tại Mỹ, nhu cầu từ các cá nhân giàu có cũng đang gia tăng. Stephen Jury - chiến lược gia hàng hóa toàn cầu của J.P. Morgan Private Bank - cho biết nhiều khách hàng đang tìm cách đa dạng hóa tài sản khỏi đồng đô la Mỹ đang mất giá.

“Nếu bạn đầu tư bằng đồng euro hoặc yên và cần mua tài sản cơ sở tương ứng, thì điều đó trở nên khá phức tạp với nhiều khách hàng,” ông nói. “Trong khi đó, đầu tư vào vàng thì dễ hiểu và trực quan hơn.”

Đối với nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn, hợp đồng tương lai là lựa chọn phổ biến. Nhưng theo Steel, với những ai có chiến lược đầu tư dài hạn, vàng vật chất hoặc các quỹ ETF là phương án phù hợp hơn. Tuy nhiên, đầu tư vào vàng thỏi hay vàng miếng thường kèm theo phí bảo hiểm và lưu trữ, nên cần phân bổ tỷ trọng đủ lớn để đạt hiệu quả đầu tư.

Hiện có rất nhiều hình thức đầu tư vàng, từ bình dân đến cao cấp. Jury khuyến nghị khách hàng ngân hàng tư nhân đầu tư vào vàng “không phân bổ” được lưu giữ trong kho của J.P. Morgan, tức là khách hàng có quyền sở hữu giá trị vàng nhưng không giữ một thỏi cụ thể và không thể yêu cầu nhận vàng vật lý. Hình thức này có chi phí thấp hơn ETF hoặc vàng thỏi phân bổ. Mức đầu tư tối thiểu cho một phần thỏi vàng không phân bổ là khoảng 250.000 USD, trong khi mua một thỏi vàng 400 ounce phân bổ có thể tốn tới 1 triệu USD, chưa kể chi phí bảo hiểm và lưu kho.

Dù vậy, không phải ai cũng quan tâm đến chi phí. Một bộ phận nhà đầu tư "đa nghi" sẵn sàng bỏ thêm tiền để đảm bảo họ có thể cầm vàng trong tay bất cứ lúc nào.

“Một số khách hàng tin rằng thế giới đang trên bờ sụp đổ, nên họ muốn chắc chắn mình sở hữu thỏi vàng cụ thể và có thể nhận lại nó bất kỳ lúc nào,” Jury cho biết. “Khi người ta giàu hơn và lớn tuổi hơn, họ có xu hướng trở nên thận trọng hơn - nói một cách nhẹ nhàng là như vậy.”

Một số người thậm chí muốn giữ vàng ngay tại nhà. Có khách từng nói với Jury rằng bà định... chôn vàng trong vườn.

“Tôi bảo bà ấy, ‘Làm ơn đừng nói điều đó với tôi, và cũng đừng nói với ai khác’,” ông kể lại.

Tuy nhiên, các ngân hàng tại Mỹ khuyến cáo không nên giữ vàng tại nhà vì rủi ro an ninh và khó bán trên thị trường mở. Theo Steel, các ngân hàng thường giữ kín vị trí kho lưu trữ và kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng với khách hàng muốn đến xem.

Jury cho biết, chỉ những khách hàng có khối lượng vàng cực lớn - khoảng 100 triệu USD trở lên — mới có thể được sắp xếp tham quan kho chứa vàng của J.P. Morgan tại London.

Với những nhà đầu tư tìm kiếm mức độ bảo mật tối đa, có thể lựa chọn các hầm lưu trữ được cải tạo từ căn cứ quân sự. Công ty Swiss Gold Safe hiện có hai hầm như vậy nằm sâu trong dãy Alps của Thụy Sĩ, theo ông Ludwig Karl - Giám đốc điều hành công ty. Nhiều khách hàng còn chia nhỏ tài sản vàng ra lưu trữ ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Singapore. Một số người thậm chí tự thực hiện kiểm toán riêng cho số vàng của mình tại Swiss Gold Safe.

“Phần lớn khách hàng của chúng tôi đến từ các quốc gia phát triển,” Karl chia sẻ. “Tuy nhiên, họ thường ít tin tưởng vào chính phủ hoặc hệ thống tài chính, hoặc muốn tự chuẩn bị phương án dự phòng bằng cách cất giữ kim loại quý bên ngoài hệ thống ngân hàng, ở một quốc gia trung lập và an toàn.”

Theo CNBC

Linh San