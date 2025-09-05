Vàng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng/lượng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra tăng nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 126,1 - 129,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước liên tục tăng trong 1 tháng gần đây.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.552 USD/ounce, giảm 4 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 113 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC cao hơn vàng thế giới gần 21 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.248 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua. Tại nhiều ngân hàng, giá bán ra đồng USD đều ghi nhận xu hướng tăng, hiện chạm kịch trần Ngân hàng Nhà nước cho phép 26.510 đồng/USD.

Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá USD 26.160 - 26.510 đồng/USD mua - bán; Techcombank 26.115 - 26.510 đồng/USD; ACB 26.160 - 26.510 đồng/USD...

Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD cũng tăng thêm 30 đồng, lên 26.375 đồng. So với đầu năm, giá USD giao dịch giữa các ngân hàng tăng 3,8% nhưng tăng tới gần 6,1% trong vòng một năm trở lại đây.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lên mức cao nhất lịch sử trong khoảng 26.810 - 26.910 đồng/USD. Tốc độ tăng giá của USD trên thị trường tự do nhanh hơn các ngân hàng dẫn đến mức chênh lệch cũng lên tới 400 đồng thay vì từ 150 - 200 đồng trước đó.