Vàng là có phải kênh đầu tư an toàn tuyệt đối?: Đây 3 rủi ro cần biết trước khi xuống tiền mua vàng

Ảnh minh họa

Vàng từ lâu được xem là “nơi trú ẩn an toàn” mỗi khi thị trường biến động. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng đầu tư vào vàng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro — từ biến động giá, chi phí cơ hội đến nguy cơ bị lừa đảo.

Hiểu rõ những rủi ro này là bước đầu tiên giúp nhà đầu tư quản lý tốt danh mục và tránh thiệt hại tài chính.

Rủi ro về giá

Những nhà đầu tư mua vàng khi kim loại này đang ở gần mức giá cao kỷ lục phải đối mặt với rủi ro về giá. “Mua ở mức giá cao và kỳ vọng giá sẽ tăng trong ngắn hạn là một chiến lược đầy rủi ro,” ông Darrell Fletcher, Giám đốc điều hành mảng hàng hóa tại Bannockburn Capital Markets, cho biết.

Dù giá vàng hiện ở mức cao, nhưng vẫn có nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ kim loại quý này. Fletcher chỉ ra rằng vàng đang phục hồi sau nhiều thập kỷ có giá thấp và ngày càng trở thành tài sản được các ngân hàng trung ương cũng như nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng để đa dạng hóa danh mục.

Việc đặt ra kỳ vọng đúng đắn, đầu tư dài hạn và phân bổ hợp lý có thể giúp hạn chế rủi ro về giá. “Vàng không nên được xem là tài sản mang lại lợi nhuận vượt trội — vai trò chính của nó là ổn định danh mục đầu tư đa dạng hóa,” ông Alex Tsepaev, Giám đốc chiến lược của B2PRIME Group, giải thích.

Rủi ro đầu cơ

Ông Thomas Winmill, Giám đốc danh mục đầu tư tại Midas Funds, khuyến nghị các nhà đầu tư nên xem các vị thế đầu tư vào vàng vật chất, hoặc quỹ ETF như là các khoản đầu cơ.

Vàng là một loại hàng hóa, và giá hàng hóa phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính trị, công nghiệp và tài chính — những yếu tố này khó dự đoán, thậm chí trong nhiều trường hợp là không thể biết trước.

Bất chấp những diễn biến tích cực gần đây, vàng vẫn là một tài sản khó đoán. Ghi nhớ điều này khi đưa ra quyết định giao dịch có thể giúp bạn tránh đầu tư quá mức hoặc kỳ vọng phi thực tế.

﻿Rủi ro chi phí cơ hội

Chi phí cơ hội là phần lợi nhuận tốt nhất mà bạn có thể kiếm được từ khoản đầu tư khác trong khi tiền của bạn đang bị “khóa” trong vàng.

Khi đầu tư vào vàng, bạn không thể sử dụng khoản tiền đó để đầu tư vào kênh khác cho đến khi bán ra, ông Tsepaev giải thích. Vì vàng từ trước đến nay chủ yếu đóng vai trò đa dạng hóa danh mục hơn là tài sản tăng trưởng, nên chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng có thể khá cao.

“Chi phí của việc nắm giữ vàng chính là phần tăng trưởng mà bạn bỏ lỡ ở kênh đầu tư khác,” ông Tsepaev nói thêm.

Tuy nhiên, chi phí cơ hội không phải là điều riêng biệt của vàng — nó là một phần trong mọi chiến lược đa dạng hóa. Ví dụ, trong năm qua, nếu bạn đầu tư toàn bộ tài sản vào Nvidia, bạn có thể đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhưng hầu hết nhà đầu tư lại chọn cách đa dạng hóa, chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để tránh phụ thuộc vào một cổ phiếu duy nhất.

Việc phân bổ tỷ trọng vàng ở mức thấp có thể giúp bạn giảm bớt cơ hội bị bỏ lỡ ở các tài sản khác.

Tóm lại, vàng vẫn là công cụ quan trọng trong chiến lược phòng ngừa rủi ro và chống lạm phát. Tuy nhiên, đầu tư vàng không dành cho những ai tìm kiếm lợi nhuận nhanh. Ba rủi ro — biến động giá, chi phí cơ hội và gian lận — là những điều nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi “xuống tiền”.

Theo Yahoo Finance﻿