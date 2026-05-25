Văn phòng không gian mở: Giải pháp tối ưu diện tích và gắn kết nhân sự

Sự chuyển dịch sang mô hình văn phòng mở (Open Plan Office) mang lại lợi ích to lớn về mặt thị giác và khả năng tương tác. Tuy nhiên, để không gian này phát huy tối đa hiệu quả mà không gây ra sự lộn xộn, doanh nghiệp cần nắm vững 3 nguyên tắc bài trí không gian cốt lõi:

Sắp xếp cụm làm việc (Module) linh hoạt

Thay vì xếp bàn thành từng dãy dài đơn điệu, xu hướng hiện đại ưu tiên việc ghép các nhóm bàn làm việc từ 4 - 6 người thành các cụm Module độc lập.

Để đáp ứng nhịp độ làm việc năng động tại các cụm Module, sự kết hợp giữa bàn làm việc dòng LUX, Athena cùng các mẫu gh ế văn phòng The One bọc lưới thoáng khí là lựa chọn được nhiều nhà thầu ưu tiên. Dòng ghế này sở hữu tựa lưng cong đàn hồi, piston điều chỉnh độ cao mượt mà và chân xoay linh hoạt, giúp nhân sự dễ dàng xoay chuyển, tương tác với các phòng ban xung quanh mà không cần rời khỏi vị trí, tối ưu hóa thời gian xử lý công việc.

Bố trí không gian thư giãn và sáng tạo

Bên cạnh khu vực làm việc chính, tại các khu vực thư giãn hay sảnh đón khách, việc trang bị bộ sưu tập sofa văn phòng The One sẽ tạo nên điểm nhấn không gian vô cùng ấn tượng. Với chất liệu da cao cấp hoặc vải nỉ êm ái cùng bảng màu trung tính thanh lịch (kem sữa, xám ghi, nâu cafe), các mẫu sofa không chỉ mang lại sự trẻ trung, thân thiện mà còn góp phần khẳng định đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong mắt đối tác.

Kiểm soát tiếng ồn hiệu quả

Doanh nghiệp cần kết hợp các vật liệu tiêu âm ngay từ khâu thiết kế thô như trần thạch cao tiêu âm, lót thảm trải sàn cho khu vực đi lại chính và ưu tiên sử dụng các thiết bị nội thất bọc vải, nỉ hoặc da để hấp thụ âm thanh, giảm độ vang vọng trong phòng lớn.

Tối ưu văn phòng mở cùng giải pháp Nội thất The One

Với vị thế là thương hiệu nội thất uy tín hàng đầu, Nội thất The One (tiền thân là Nội thất Hòa Phát) tự hào cung cấp các giải pháp không gian làm việc toàn diện, đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ và công thái học hiện đại.

Sự tin chọn của hàng ngàn doanh nghiệp đối với Nội thất The One đến từ nền tảng nội lực sản xuất vững mạnh và cam kết chất lượng chuẩn quốc tế:

Hệ thống quản lý chuẩn quốc tế: Doanh nghiệp áp dụng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt với các chứng nhận: Quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Quản lý môi trường ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.

Công nghệ tiên tiến: Sở hữu dây chuyền tự động hóa nhập khẩu trực tiếp từ các nước G7, đảm bảo độ hoàn thiện cơ khí đồng nhất cho mọi dự án văn phòng quy mô lớn.

Bảo chứng uy tín: Tự hào đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2024, Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2025 và chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm.

Dịch vụ hậu mãi tận tâm: Chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng. Đặc biệt, Nội thất The One xây dựng thư viện 3D các mẫu nội thất trên website chính thức, giúp doanh nghiệp dễ dàng hình dung không gian trước khi thi công.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao công nhận Nội thất The One là một trong 581 doanh nghiệp xuất sắc đạt chứng nhận năm 2026.

Chuyển đổi sang mô hình văn phòng không gian mở là một bước tiến chiến lược giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành và xây dựng môi trường làm việc kết nối, sáng tạo. Bằng việc áp dụng các nguyên tắc bài trí khoa học và lựa chọn đối tác nội thất uy tín như Nội thất The One, doanh nghiệp của bạn sẽ sở hữu một không gian làm việc xứng tầm, sẵn sàng thu hút và giữ chân những nhân sự tài năng.

