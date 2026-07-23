Văn Mai Hương chia sẻ lý do quyết định phẫu thuật khúc xạ sau nhiều năm đeo kính áp tròng

Tuy nhiên, lịch trình di chuyển liên tục cùng cường độ làm việc cao khiến nữ ca sĩ quyết định lựa chọn phẫu thuật khúc xạ như một giải pháp chăm sóc mắt lâu dài, mang lại sự thuận tiện và thoải mái hơn trong cuộc sống cũng như công việc.

Đôi mắt "quá tải" vì lịch trình dày đặc

Theo Văn Mai Hương, với người làm nghệ thuật, đôi mắt không chỉ dùng để quan sát mà còn là phương tiện truyền tải cảm xúc trong từng phần trình diễn. Tuy nhiên, đặc thù công việc khiến cô thường xuyên phải làm việc dưới ánh sáng sân khấu cường độ cao, đèn chiếu liên tục, trong môi trường điều hòa kéo dài tại trường quay và di chuyển bằng máy bay với tần suất dày đặc. Việc sử dụng kính áp tròng trong nhiều năm giữa những điều kiện này khiến đôi mắt của nữ ca sĩ thường xuyên rơi vào tình trạng khô, cộm và mỏi, đặc biệt sau các đợt ghi hình hoặc lịch biểu diễn liên tiếp.

Văn Mai Hương thường xuyên đeo kính áp tròng trên sân khấu (Nguồn ảnh: FB Văn Mai Hương)

Trong lần thăm khám gần đây, Văn Mai Hương cho biết bác sĩ ghi nhận bề mặt giác mạc đã có dấu hiệu bị ảnh hưởng do việc phụ thuộc kính áp tròng trong thời gian dài, nếu tiếp tục duy trì thói quen này, cô có nguy cơ gặp các tổn thương giác mạc nghiêm trọng hơn, bao gồm cả nguy cơ bỏng giác mạc do bề mặt mắt vốn đã nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Chính vì vậy, nữ ca sĩ bắt đầu tìm hiểu các phương pháp phẫu thuật khúc xạ với mong muốn cải thiện thị lực, đồng thời mang lại sự thoải mái và chủ động hơn trong cuộc sống Trải nghiệm dịch vụ y tế chuẩn quốc tế AACI: Khi mỗi đôi mắt là một "bản đồ" độc bản

Sau một thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, Văn Mai Hương quyết định chọn Trung tâm Mắt Hai Yen Eye Care để thực hiện phẫu thuật khúc xạ. Nữ ca sĩ cho biết cô đặc biệt tin tưởng bởi Hai Yen Eye Care là đơn vị chuyên khoa mắt tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận AACI (American Accreditation Commission International) – tổ chức kiểm định chất lượng y tế quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, đánh giá các cơ sở y tế dựa trên những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và trải nghiệm chăm sóc.

Hai Yen Eye Care là đơn vị nhãn khoa tiên phong tại Việt Nam đạt chuẩn AACI Hoa Kỳ

Theo các bác sĩ tại Hai Yen Eye Care, không có giác mạc nào hoàn toàn giống nhau. Mỗi người đều sở hữu một "bản đồ giác mạc" với những đặc điểm riêng về hình thái, độ dày, độ cong hay chất lượng bề mặt nhãn cầu. Chính vì vậy, thay vì áp dụng một công thức điều trị chung, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ cấu trúc của từng đôi mắt trước khi đưa ra chỉ định phẫu thuật.

Đó cũng là điều khiến Văn Mai Hương ấn tượng trong lần đầu thăm khám. Cô được thực hiện hàng loạt bước kiểm tra chuyên sâu nhằm xây dựng "bản đồ" toàn diện cho đôi mắt, từ phân tích giác mạc, đo các thông số khúc xạ đến đánh giá chất lượng phim nước mắt và khả năng phục hồi sau phẫu thuật.

Nữ ca sĩ kiểm tra thị lực chuyên sâu trước phẫu thuật tại Hai Yen Eye Care

Không chỉ dừng lại ở các chỉ số chuyên môn, đội ngũ bác sĩ còn dành thời gian tìm hiểu thói quen sinh hoạt và đặc thù công việc của nữ ca sĩ – người thường xuyên làm việc dưới ánh đèn sân khấu, đeo kính áp tròng trong thời gian dài và có lịch trình di chuyển liên tục. Từ những dữ liệu đó, một phác đồ điều trị được xây dựng riêng cho Văn Mai Hương, hướng đến mục tiêu không chỉ cải thiện thị lực mà còn hạn chế tình trạng khô mắt, giúp cô nhanh chóng quay trở lại với nhịp sống bận rộn.

Giải pháp nhẹ nhàng, hồi phục thần tốc để trở lại với công việc

Theo chỉ định của bác sĩ sau quá trình thăm khám chuyên sâu, Văn Mai Hương được thực hiện phẫu thuật bằng công nghệ SmartSight NOVA® trên nền tảng SCHWIND ATOS (Đức). Trước điều trị, các thông số chi tiết của mắt được phân tích và đồng bộ với hệ thống nhằm hỗ trợ bác sĩ xây dựng kế hoạch điều trị cá thể hóa cho từng bệnh nhân. Nữ ca sĩ cho biết toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì cô từng hình dung.

Công nghệ SmartSight NOVA® tại Hai Yen Eye Care quá trình mổ diễn ra nhẹ nhàng và hồi phục nhanh

SmartSight NOVA® là công nghệ lấy lenticule không tạo vạt giác mạc, chỉ cần đường tiếp cận nhỏ khoảng 2mm, giúp bảo tồn nhiều hơn cấu trúc giác mạc. Theo SCHWIND, công nghệ này kết hợp hệ thống định tâm và theo dõi mắt thông minh CenTrax trên nền tảng SCHWIND ATOS, góp phần nâng cao độ chính xác trong quá trình điều trị. Đồng thời, nhờ hạn chế tác động lên các sợi thần kinh ở bề mặt giác mạc, SmartSight NOVA® có thể góp phần rút ngắn thời gian hồi phục thị lực và giảm nguy cơ khô mắt sau phẫu thuật. Việc tối ưu quy trình điều trị trên cùng một hệ thống cũng giúp rút ngắn thời gian thực hiện, mang lại trải nghiệm thoải mái hơn cho người bệnh, đặc biệt với những người có lịch trình làm việc bận rộn.

Không gian phòng phẫu thuật hiện đại tại Hai Yen Eye Care

Thực tế, ngay từ ngày đầu sau phẫu thuật, Văn Mai Hương đã lấy lại thị lực 10/10 và có thể nhanh chóng trở lại với guồng xoay công việc. Không còn phải chuẩn bị kính áp tròng mỗi khi lên sân khấu hay lo lắng vì cảm giác khô cộm sau nhiều giờ làm việc, nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy tự tin và thoải mái hơn trong từng hoạt động thường ngày.

Với Văn Mai Hương, quyết định phẫu thuật khúc xạ không đơn thuần là nhìn rõ hơn, mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe thị giác và sự bền bỉ trên hành trình làm nghề. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, bên cạnh công nghệ hiện đại, kết quả điều trị còn phụ thuộc vào quá trình thăm khám toàn diện, chỉ định phù hợp và kinh nghiệm của đội ngũ phẫu thuật. Vì vậy, lựa chọn một cơ sở nhãn khoa uy tín với quy trình điều trị chuẩn hóa vẫn là yếu tố quan trọng để người bệnh có thể an tâm gửi gắm đôi mắt của mình.

Trung tâm mắt Hai Yen Eye Care

Phòng khám chuyên khoa mắt (Thuộc Công ty Cổ phần Hải Yến Anh Trần)

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