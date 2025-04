Vạn Hạnh Mall tổ chức lập trai đàn chẩn tế, tăng số lượng camera an ninh sau 2 sự việc đau lòng

Sau hai sự cố thương tâm xảy ra trong thời gian ngắn, Vạn Hạnh Mall – trung tâm thương mại lớn tại quận 10, TP.HCM – không chỉ nhận được sự đồng cảm và ủng hộ từ đông đảo người dân, mà còn nhanh chóng bắt tay vào hàng loạt thay đổi cụ thể để cải thiện an toàn và không gian trải nghiệm cho khách hàng.

Trong thông điệp mới nhất đăng tải trên fanpage chính thức, Vạn Hạnh Mall đã bày tỏ sự trân trọng sâu sắc với tình cảm và sự tin tưởng mà khách hàng dành cho trung tâm thương mại này.



Bài đăng trên fanpage của Vạn Hạnh Mall

Cụ thể, trung tâm cho biết đã bắt đầu áp dụng một loạt biện pháp cải thiện trải nghiệm toàn diện. Thay vì chỉ dừng lại ở lời hứa, các hành động cụ thể đã và đang được thực hiện từng ngày.

Cùng với đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của Vạn Hạnh Mall là vấn đề an ninh. Trung tâm thương mại này đã tiến hành nâng cao kính chắn tại khu vực thông tầng và thang cuốn – những nơi dễ gây cảm giác bất an – nhằm bảo vệ tối đa cho người tham quan. Đồng thời, đội ngũ bảo vệ cũng được tăng cường hiện diện ở các tầng, kết hợp với hệ thống camera được mở rộng và rà soát lại để đảm bảo mọi ngóc ngách đều trong tầm quan sát, tạo ra một không gian mua sắm an toàn và yên tâm hơn.

Không chỉ dừng lại tại đó, Vạn Hạnh Mall còn hướng đến việc cải thiện tinh thần và cảm xúc cho khách hàng thông qua các hoạt động cộng đồng khi tổ chức hàng loạt chương trình tri ân, các đêm nhạc cùng nhiều sự kiện mua sắm với ưu đãi sâu.

Đặc biệt, nghi lễ lập trai đàn chẩn tế – một hành động đầy tính nhân văn – cũng sẽ được tổ chức nhằm tưởng niệm, xoa dịu những mất mát và chia sẻ nỗi đau cùng cộng đồng. Điều này cho thấy Vạn Hạnh Mall không né tránh sự thật, mà đối diện với biến cố bằng sự tôn trọng, đồng cảm và trách nhiệm.

Trước đó, chúng tôi cũng đã tiến hành ghi nhận tình hình thực tế của Vạn Hạnh Mall sau thời gian liên tiếp xảy ra những sự việc không may. Theo đó, có thể thấy lượng khách hàng ra vào trung tâm thương mại này vẫn tương đối ổn định và hầu hết người được phỏng vấn cho rằng bản thân vẫn sẽ gắn bó với nơi đây.

Chia sẻ với chúng tôi chị Anh Thư (quận 10) cho biết: “Từ hồi còn là sinh viên, em đã thường lên đây xem phim mỗi dịp lễ. Giờ đi làm thì em ghé nhà sách hoặc siêu thị thường xuyên hơn. Có lẽ là thói quen rồi. Mọi người hiện giờ cũng có cái nhìn thoáng hơn. Em vẫn ưu tiên Vạn Hạnh Mall.”

Hiện các thông tin liên quan đến Vạn Hạnh Mall vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người.