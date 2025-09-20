Vừa mới đây, mạng xã hội xuất hiện một bài đăng gây chú ý khi một khách hàng kể lại trải nghiệm không mấy dễ chịu tại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM). Điều này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng bởi Vạn Hạnh Mall vốn là địa điểm được lòng nhiều người, thế nên việc xuất hiện những tình huống như vậy đã nhanh chóng gây sự chú ý.

Nội dung bài đăng của vị khách (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, vị khách này cho biết, trong buổi ghé tới Vạn Hạnh Mall, khi đi vào nhà vệ sinh ở lầu 1, người này bất ngờ nghe tiếng một nhân viên lao công to tiếng, kèm theo hành động gây ồn ào.

Theo chia sẻ, người lao công này vừa dọn dẹp vừa lớn tiếng với những câu nói khó nghe. Ban đầu, vị khách nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện trao đổi giữa đồng nghiệp. Tuy nhiên, tình huống trở nên khó chịu hơn khi nhân viên này liên tục nói to, đi kèm hành động đập thùng rác vào vách phòng, quăng đồ và đóng cửa mạnh, bất chấp việc vẫn có khách sử dụng nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh.

Đi kèm bài đăng, vị khách còn cung cấp đoạn video ghi lại âm thanh và hình ảnh. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người bàn tán bởi lâu nay Vạn Hạnh Mall vốn được đánh giá là trung tâm thương mại có dịch vụ thân thiện, sạch sẽ. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, không ít tài khoản cho biết họ từng gặp tình huống tương tự, cho thấy đây không phải lần đầu tiên phát sinh phản ánh về cách ứng xử của một số lao công tại đây.

Hình ảnh được vị khách chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Trước sự việc gây ồn ào, liên hệ với Vạn Hạnh Mall, phía trung tâm thương mại cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh này và khẳng định sẽ nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời đưa ra hướng xử lý phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Dù sự việc vẫn đang chờ kết quả xử lý cụ thể, nhưng câu chuyện trên cũng khiến dư luận bàn nhiều về vấn đề thái độ phục vụ trong các không gian công cộng. Với một địa điểm vốn là điểm hẹn mua sắm - giải trí quen thuộc của giới trẻ TP.HCM như Vạn Hạnh Mall, cư dân mạng kỳ vọng đơn vị này sẽ sớm có biện pháp chấn chỉnh để giữ vững hình ảnh thân thiện vốn có.