Valentine's Day tại Vua Hàng Hiệu: Sale 50%++, nhiều quà tặng hấp dẫn

Chi tiết chương trình sale Valentine tại Vua Hàng Hiệu



- Thời gian: Từ ngày 08/2 đến hết ngày 14/02/2022

- Chương trình "Valentine's Day! Yêu Thương Nhân Đôi - Gấp Đôi Ưu Đãi "

- Nội dung khuyến mại:

+ Sale all item up to 50%++

+ Miễn phí thiệp cho toàn bộ các đơn hàng

+ Tặng hộp quà son với tất cả các đơn hàng Son Môi

+ Voucher giảm giá 50.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ (VALENTINEHH50)

+ Voucher giảm giá 100.000đ cho đơn hàng từ 4.000.000đ (VALENTINEHH100)

Chi tiết chương trình: https://vuahanghieu.com/landing-page/valentine-s-day-yeu-thuong-nhan-doi-gap-doi-uu-dai

Chương trình Sale quà tặng Valentine bắt đầu từ ngày 8/02/2022 → hết ngày 14/02/2022, vui Tết xuân cũng không quên người ấy. Valentine này tặng gì cho người yêu nhỉ, hãy để Vua Hàng Hiệu giải đáp thắc mắc này cho bạn nhé!

Những món quà Valentine có thể tìm thấy tại Vua Hàng Hiệu

Nước hoa hàng hiệu

Nước hoa có mùi hương quyến rũ đóng vai trò như một vũ khí lợi hại giúp cho chúng ta tự tin và quyến rũ hơn, mỗi hương thơm khi tạo ra đều đại diện cho một phong cách khác nhau: đó có thể là dịu dàng quyến rũ, sang trọng quý phái hay mạnh mẽ và nam tính…

Với những cặp đôi yêu nhau việc Tặng nước hoa thể hiện ý nghĩa thân mật, mong muốn mối quan hệ được rõ ràng và gắn kết hơn.

Tặng đồng hồ cao cấp

Với những cặp đôi yêu nhau, tặng đồng hồ cho đối phương mang ý nghĩa vô cùng tuyệt vời, nó như một lời nhắn nhủ "chúng ta sẽ ở bên nhau từng phút từng giây trong cuộc đời này, thời gian chúng ta bên nhau chính là kho báu và chiếc đồng hồ là minh chứng cho tình yêu lâu dài và bền bỉ".

Tặng quà Valentine cho người yêu dù là trai hay gái đồng hồ vẫn là lựa chọn phù hợp, và những mẫu đồng hồ cao cấp tại Vua Hàng Hiệu giảm giá sâu lên đến 50%++, đặc biệt tặng kèm voucher giảm giá lên đến 100k. Cơ hội mua hàng hiệu chưa bao giờ đơn giản như thế.

Tặng kem chống nắng

Nếu anh em đang muốn lựa chọn quà Valentine cho bạn gái hoặc vợ thì kem chống nắng sẽ là gợi ý không thể bỏ qua. Món quà này thể hiện con mắt biết quan sát và lòng quan tâm của bạn dành cho sức khỏe và sắc đẹp của cô ấy. Hẳn nàng ta sẽ vô cùng hài lòng.

Vậy nên mùa Valentine năm 2022 này, ngoài socola hoặc hoa anh em đừng quên lựa chọn thêm cho bạn gái của mình một lọ kem chống nắng cao cấp tại Vua Hàng Hiệu nha, đừng ngày sale từ 08/2 đến hết ngày 14/02/2022 để được mua kem chống nắng hàng hiệu với giá hấp dẫn.

Mũ nón và phụ kiện

Mũ nón hay phụ kiện cũng là món quà tặng cao cấp được các bạn trẻ hiện đại thích và lựa chọn cho người mình yêu. Ưu điểm khi lựa chọn phụ kiện thời trang là dễ dàng lựa chọn, có tính ứng dụng cao có thể sử dụng trong nhiều dịp khác nhau.

Tại Vua Hàng Hiệu cũng cung cấp nhiều sản phẩm như: Mũ nón, trang sức, dây lưng, giày dép… chính hãng. Valentine's Day phụ kiện ngoài giảm giá trên website khách hàng còn được tặng nhiều voucher và tặng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Vì sao nên mua quà Valentine tại Vua Hàng Hiệu

Các cặp đôi tặng quà cho nhau đang dần trở nên phổ biến, vì vậy không khó để chúng ta lựa chọn một địa chỉ mua quà cao cấp tại Việt Nam. Nhưng với thực trạng thật giả lẫn lộn như hiện nay lời khuyên cho khách hàng nên tìm cho mình một nơi uy tín.

Sàn thương mại điện tử Vua Hàng Hiệu là gợi ý phù hợp có thể giúp mọi người dễ dàng tìm được món quà tặng ưng ý trong đợt Valentine này. Tuy nhiên mấy dạo gần đây trên một số những trang tin không chính thống đã đưa tin sai lệch nhằm gây hoang mang cho khách mua hàng.

Nhưng đó chỉ là một cản trở rất nhỏ, với sự tận tâm và trình độ đã đúc kết, Vua Hàng Hiệu đã xây dựng được lòng tin vững chắc trong lòng mọi người trước đó, bằng là chứng là hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều tin tưởng và phản hồi tích cực đến từ khách hàng và đối tác. Lòng tin này chính là động lực giúp chúng tôi tiếp tục phấn đấu, mang đến khách hàng và đối tác sự uy tín và chất lượng.

Đừng quên ghé https://vuahanghieu.com/ và chọn cho người mình yêu những món quà tặng cao cấp với giá "hời" nhé.

