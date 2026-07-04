Bộ truyện tranh Doraemon của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio từ lâu đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp, đồng hành cùng hành trình trưởng thành của bao thế hệ độc giả. Trong thế giới đầy ắp những món bảo bối thần kỳ và những tiếng cười hồn nhiên ấy, Dekisugi hiện lên như một thực thể hoàn mỹ đến mức khó tin: học giỏi đứng đầu trường, chơi thể thao xuất sắc, nấu ăn ngon, tính cách lại vô cùng tử tế và lịch lãm.

Xuất hiện không quá dày đặc trong các tập truyện ngắn và gần như vắng bóng ở các cuộc phiêu lưu truyện dài, Dekisugi thường bị coi là một nhân vật phụ mờ nhạt, chỉ có nhiệm vụ làm "tình địch" để Nobita ghen tị. Thế nhưng, dưới góc nhìn biên kịch đầy dụng ý của tác giả, Dekisugi lại nắm giữ những vai trò triết lý cốt lõi, là chất xúc tác không thể thiếu để vận hành cấu trúc tâm lý của toàn bộ tác phẩm.

Chiếc gương chiếu yêu triệt tiêu quyền năng tuyệt đối của bảo bối

Vai trò lớn nhất của Dekisugi trong cấu trúc cốt truyện chính là đại diện cho sức mạnh của tri thức và nỗ lực tự thân của con người ở đời thực. Trong rất nhiều tập truyện ngắn, Nobita thường mượn bảo bối từ Doraemon để gian lận bài tập, làm văn thơ, hoặc tìm hiểu các kiến thức lịch sử, khoa học nhằm ghi điểm với Shizuka. Thế nhưng, mọi thành quả mà Nobita có được bằng công nghệ tương lai đều bị lu mờ trước sự hiểu biết tự nhiên của Dekisugi.

Dekisugi có thể tự giải những bài toán hóc búa, tự làm những bài luận văn sâu sắc và thấu hiểu lịch sử bằng chính sự chăm chỉ đọc sách của mình. Sự xuất hiện của Dekisugi giống như một lời khẳng định ngầm của tác giả, rằng bảo bối công nghệ dù tối tân đến đâu cũng chỉ là những công cụ đi mượn tạm thời, không thể thay thế được bộ óc được rèn luyện và tư duy tự thân của con người. Dekisugi chính là nhân tố "kìm hãm" sự lạm dụng bảo bối, kéo Nobita và độc giả về với thực tại để hiểu rằng giá trị thực sự phải được xây dựng từ gốc rễ nội lực.

Sự xuất sắc tự nhiên của Dekisugi luôn là động lực lớn nhất thúc đẩy Nobita phải vượt qua sự lười biếng để thay đổi bản thân

Hồng tâm định hình động lực và trục xoay tâm lý của Nobita

Nếu không có Dekisugi, hành trình hoàn thiện bản thân của Nobita sẽ mất đi ngọn hải đăng cốt lõi. Bản tính của Nobita là lười biếng, dễ hài lòng và hay bỏ cuộc. Sự ghen tị mang tính tích cực khi thấy Shizuka thân thiết, cùng làm bài tập hay bàn luận về những cuốn sách khoa học với Dekisugi chính là động lực lớn nhất thúc đẩy Nobita bước ra khỏi vùng an toàn.

Mỗi khi thấy mình quá thua kém cậu bạn hoàn mỹ, Nobita mới cuống cuồng mượn bảo bối, hoặc trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi, cậu thực sự tự mình ngồi vào bàn học để cố gắng. Dekisugi đóng vai trò là một "đối thủ" quân tử ở đời thường, một cái đích đủ cao để Nobita không ngừng hướng tới. Trục xoay tâm lý này giữ cho mạch truyện luôn có sự vận động, biến sự tự ti của nhân vật chính thành khát vọng tự thân để trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.

Bộ khung kịch bản bảo vệ tính logic của nhóm bạn

Rất nhiều độc giả từng thắc mắc vì sao một người giỏi giang như Dekisugi lại không bao giờ được tham gia vào các chuyến bỏ nhà đi bụi xuyên không gian ở truyện dài. Câu trả lời nằm ở chính sự toàn diện của cậu. Dekisugi quá hoàn hảo khi vừa có tri thức, sự điềm tĩnh, lại vừa có tính kỷ luật của một công dân kiểu mẫu.

Nếu đưa Dekisugi vào nhóm, cậu ấy sẽ ngay lập tức nhìn ra quy luật vận hành của bảo bối, giải mã các truyền thuyết cổ xưa chỉ trong vài nốt nhạc và đưa ra những phương án tác chiến không một kẽ hở. Sự hoàn mỹ đó sẽ triệt tiêu toàn bộ tính kịch tính, những nút thắt nghẹt thở và đặc biệt là làm lu mờ hành trình trưởng thành của bộ sậu năm người. Việc tác giả giữ Dekisugi ở lại thế giới thực là một dụng ý nghệ thuật xuất sắc để bảo vệ cấu trúc truyện, bắt buộc những đứa trẻ nhiều khuyết điểm như Nobita, Jaian, Suneo phải tự gánh vác trách nhiệm và tự lớn lên trong nghịch cảnh.

Việc Dekisugi luôn đứng ngoài các cuộc phiêu lưu truyện dài là dụng ý của tác giả để tạo khoảng trống cho Nobita và nhóm bạn tự lập

Biểu tượng nhân văn về một tình bạn cao thượng và văn minh

Tóm lại, vai trò thực sự của Dekisugi vượt lên trên ranh giới của một nhân vật phản chiếu. Dù luôn bị Nobita coi là đối thủ và không ít lần bị dùng bảo bối để chơi khăm, Dekisugi chưa bao giờ nuôi giữ lòng oán hận. Cậu luôn đối xử với Nobita bằng sự chân thành, sẵn sàng giảng bài, cho mượn truyện và luôn dành cho Nobita một sự tôn trọng tuyệt đối.

Sự cao thượng của Dekisugi chính là nét vẽ định hình nên không gian văn minh của bộ truyện. Ngay cả trong tập phim Đêm Trước Ngày Cưới Của Nobita , khi biết mình thất bại trong việc chinh phục trái tim Shizuka, Dekisugi vẫn đến chúc mừng Nobita với sự thanh thản và trân trọng nhất.

Qua nhân vật Dekisugi, cố họa sĩ Fujiko F. Fujio đã gửi gắm một thông điệp nhân văn sâu sắc. Hãy luôn nhớ rằng sự hoàn hảo đích thực của một con người không chỉ nằm ở tài năng xuất chúng, mà còn nằm ở một nhân cách rộng lượng, biết mỉm cười trước hạnh phúc của người khác và biết làm một người thế vai lịch lãm ở phía sau sân khấu hào quang.