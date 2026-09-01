Vai diễn hoạn quan trong Hộ Linh Trang Sĩ vốn của mỹ nam này: Visual thuộc top châu Á, diễn xuất chưa ai dám chê

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Đây là dự án cổ trang được đầu tư với quy mô lớn, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt.

Bên cạnh đó, phim cũng có sự góp mặt của những cái tên mới đầy tiềm năng, một trong số đó là Lê Minh Thuấn, đảm nhận vai hoạn quan. Thế nhưng theo chính chia sẻ từ nam diễn viên, vai diễn này ban đầu vốn không thuộc về anh. Thay vào đó, người mà ê-kíp từng muốn "chọn mặt gửi vàng" lại là tài tử Liên Bỉnh Phát.

Vai hoạn quan trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được giao cho Lê Minh Thuấn.

Tuy nhiên theo chính Lê Minh Thuấn tiết lộ, vai diễn này ban đầu thuộc về Liên Bỉnh Phát.

Rõ ràng, không khó để hiểu lý do tại sao nam diễn viên được nhắm đến. Anh là một trong những ngôi sao hàng đầu Vbiz với profile đáng nể. Về visual, Liên Bỉnh Phát từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do một chuyên trang bình chọn, sánh ngang với những Tạ Đình Phong, Lương Triều Vỹ, Jackson Wang... Về diễn xuất, ngôi sao sinh năm 1990 đã tạo ra lịch sử khi trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên thắng hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất (Thị đế) tại Giải thưởng Kim Chung lần thứ 60. Anh đạt thành tựu này nhờ màn thể hiện xuất thần trong bộ phim Bác Sĩ Tha Hương hợp tác với Trương Quân Ninh.

Nói thêm về Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, bộ phim lấy bối cảnh thời Đinh, xoay quanh hành trình của các hộ linh tráng sĩ nhận nhiệm vụ những hộ tống quan tài của vua Đinh Tiên Hoàng đến các điểm khác nhau. Đây là kế hoạch nhằm che giấu vị trí lăng mộ thực sự của nhà vua, tránh sự nhòm ngó kẻ thù. Trên hành trình thực hiện trọng trách, nhóm tráng sĩ phải đối mặt với hàng loạt hiểm nguy sinh tử.

Ngay từ khi những thông tin đầu tiên về dự án được công bố, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đã nhận được nhiều kỳ vọng. Bối cảnh lịch sử Việt Nam, quy mô sản xuất và dàn diễn viên nổi tiếng giúp tác phẩm trở thành một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng showbiz Việt.

Tuy nhiên sau khi chính thức ra rạp, Hộ Linh Tráng Sĩ lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Bên cạnh những điểm được ghi nhận về mặt hình ảnh, chất lượng nội dung của tác phẩm cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Tiếp thu những phản hồi này, đoàn phim đã gấp rút chỉnh sửa lại tác phẩm. Sau đó, một phiên bản rút gọn được hoàn thiện và đưa ra rạp để phục vụ khán giả trên cả nước.

Thu Phong

nguồn: TikTok