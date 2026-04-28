Liên quan đến tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” hoạt động trái phép, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, thu thập hồ sơ tài liệu để đấu tranh, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến nhóm tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Hành nghề mê tín, dị đoan” của những người liên quan.

Theo Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị, người cầm đầu và trực tiếp điều hành hoạt động của tổ chức này là Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê quán tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh). Trước đây, Cường từng làm MC đám cưới, tiệc tùng tại địa phương. Sau đó, Cường chuyển vào tỉnh Quảng Trị để tham gia, tổ chức truyền bá trái phép hoạt động "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ".

Nguyễn Duy Cường được xác định với vai trò cầm đầu “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: CA)

Nhóm này nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về tâm lý, sức khỏe để tiếp cận, lôi kéo tham gia vào “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” tại Quảng Trị . Đồng thời, các đối tượng này sử dụng các luận điệu như “ngày tận thế”, “cứu rỗi linh hồn” và kết hợp với việc chia sẻ, giúp đỡ ban đầu để tạo niềm tin, sau đó từng bước chi phối tư tưởng người tham gia.

Các đối tượng sử dụng tới 70 kịch bản khác nhau để dẫn dụ người tham gia; tùy vào hoàn cảnh, độ tuổi, tâm lý của từng người để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp.

Nội dung tuyên truyền thường núp bóng các “bài giảng” mang màu sắc Tin Lành, nhưng thực chất nhằm thao túng nhận thức, đánh vào những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là phụ nữ cả tin, người có vấn đề về sức khỏe hoặc tinh thần.

Quy trình lôi kéo được triển khai từng bước chặt chẽ. Ban đầu là làm quen, tạo thiện cảm, sau đó củng cố niềm tin bằng các nội dung mang tính “truyền cảm hứng”.

Khi đã có sự tin tưởng, các đối tượng sẽ thu thập thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình, tài chính… để từ đó điều chỉnh cách tác động, từng bước kiểm soát tâm lý và hành vi của người tham gia.

Sau khi gia nhập, các “tín đồ” bị tác động tâm lý, cô lập khỏi gia đình, xã hội và buộc phải tham gia sinh hoạt thường xuyên tại các điểm nhóm, thực hiện các nghi lễ như Sabat, Chuộc tội, Cảm tạ, Phụng sự.

Những người tham gia bị yêu cầu đóng góp tài chính khoảng 10% thu nhập với lời hứa hẹn được “ban phước”, nếu không sẽ bị “trừng phạt”. Thậm chí, tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã ghi nhận trường hợp bị tác động đến mức bán tài sản, nhà cửa để nộp tiền theo nhóm này.

Nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động trong hội nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại Quảng Trị. (Ảnh: CA)

Theo cơ quan công an, qua các tài liệu thu giữ cho thấy, hoạt động của nhóm này có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền các yếu tố mê tín dị đoan. Thủ đoạn hoạt động của nhóm này rất tinh vi, để đối phó lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, không đăng ký tạm trú, lựa chọn nơi kín đáo, có người cảnh giới.

Hoạt động của nhóm này tại Việt Nam chưa được cấp phép, không có địa điểm sinh hoạt hợp pháp và không được các hệ phái Tin Lành chính thống công nhận. Tuy nhiên, việc sử dụng danh nghĩa “Hiệp hội truyền giáo Tin Lành thế giới” đã khiến nhiều người nhầm tưởng đây là tổ chức hợp pháp, từ đó dễ bị lôi kéo.

Đáng lo ngại, tổ chức này hoạt động theo mô hình khép kín, sử dụng các nền tảng liên lạc bảo mật để điều hành và sinh hoạt từ xa. Mỗi thành viên được xem như một “mắt xích” trong mạng lưới, có nhiệm vụ tiếp tục lôi kéo người mới. Các đối tượng cũng nghiên cứu pháp luật Việt Nam để xây dựng tài liệu hướng dẫn đối phó với cơ quan chức năng.

Một số người từng tham gia tổ chức này cho biết, ban đầu họ bị thu hút bởi những lời chia sẻ mang tính động viên tinh thần. Tuy nhiên, càng tham gia sâu, họ càng cảm thấy bị chi phối, dần mất khả năng kiểm soát suy nghĩ và hành vi của bản thân.

Theo những người này, một số nghi thức trong nhóm có dấu hiệu biến tướng, mang yếu tố mê tín dị đoan, thậm chí định hướng người tham gia từ bỏ phong tục thờ cúng tổ tiên, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các mối quan hệ gia đình.