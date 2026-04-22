Ngậm trái đắng

Sau buổi thăm khám tại nha khoa C.D trên đường Giảng Võ (Hà Nội), cô N.T.T không giấu được sự tiếc nuối khi chia sẻ về quyết định làm răng sứ nhiều năm trước. Cô T kể, chỉ vì hai răng cửa bị thưa, đã nghe theo tư vấn bọc sứ thay. “Trước đây, cô theo nghề biểu diễn, bạn bè bảo, răng cửa bị thưa, không tốt cho phong thủy, tiền bạc trôi hết. Bác sĩ tư vấn bọc răng sứ để không còn khe thưa. Để làm răng sứ, bác sĩ đã tiến hành mài nhỏ răng thật, chụp sứ cho 4 răng cửa”, cô T kể lại.

Theo cô T, hậu quả đến nhanh hơn dự kiến. Sau khi làm răng, cô bắt đầu bị hôi miệng, ê buốt kéo dài và viêm lợi. Ảnh hưởng không chỉ vài chiếc răng mà cả hàm. Đến nay, cô T đã phải làm lại răng sứ tới 4 lần. Lần bọc răng sứ gần nhất (cách đây 3 năm) khiến cô T tiêu tốn khoảng 25 triệu đồng.

“Không chỉ tốn nhiều tiền, sau làm răng sứ, hàm yếu đi, dễ viêm lợi, ê buốt khiến việc ăn nhai trở nên khó khăn. Càng can thiệp nhiều, càng thấy răng yếu đi. Nếu không thực sự cần thiết thì không nên làm răng sứ. Việc mài răng, nhổ răng có thể ảnh hưởng lâu dài đến cả hàm. Tốt nhất nên giữ răng tự nhiên”, cô T ngậm ngùi.

Sau khi chọn chất liệu răng sứ Katana (Nhật), bà Nguyễn Thị Viễn (Hà Nội) thanh toán khoản tiền 9 triệu đồng cho chiếc răng sứ. Bà Viễn kể, do bị mất một chiếc răng hàm, phòng khám nha khoa tư vấn cho bà trồng làm răng bắc cầu bằng hình thức, mài 2 răng bên cạnh để chụp sứ. Một chiếc răng hỏng nhưng phương pháp này khiến bà Viễn trả tiền cho 3 chiếc răng.

“Khi so sánh với thẻ bảo hành Katana chính hãng, thẻ bảo hành của tôi không phải chính hãng. Mang chiếc thẻ tới Cty Katana kiểm tra, họ cũng không xác định được nguồn gốc chiếc răng của tôi có đúng hay không. Chúng tôi bỏ tiền mua hàng thật mà nhận hàng không rõ nguồn gốc, không biết chất liệu trôi nổi có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không”, bà Viễn lo lắng.

Không phải phòng nha khoa nào cũng đủ điều kiện dùng X-quang di độngảnh: Đức Nam

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về việc kiểm tra phòng khám nha khoa “biến mất” sau khi làm răng sứ cho khách hàng, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, đây là tình trạng thiểu số.

“Các phòng khám nha khoa thành lập cũng với mục đích hoạt động hiệu quả. Việc phòng khám ngừng hoạt động có thể vì nguyên nhân khách quan như không hiệu quả, thua lỗ, bị đòi lại mặt bằng. Chúng tôi cấp phép các phòng khám nha khoa đủ điều kiện và phối hợp với đơn vị như phòng văn hóa xã hội của xã phường, cơ quan công an kiểm tra theo các nội dung cấp phép”, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết.

Ưu tiên bảo tồn răng thật

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, GS.TS Võ Trương Như Ngọc - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt (Trường Đại học Y Hà Nội) cho biết, việc bọc răng sứ không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu. Theo GS.TS Ngọc, tình trạng hôi miệng sau khi làm răng sứ có thể xảy ra nếu vật liệu kim loại không đảm bảo chất lượng hoặc kỹ thuật thực hiện không chính xác, khiến mão răng không ôm khít chân răng. Ngoài ra, yếu tố tương thích sinh học giữa vật liệu và mô lợi cũng ảnh hưởng đến kết quả lâu dài.

Theo GS.TS Ngọc, nhận định nguy cơ tiêu xương hàm hay rụng răng hàng loạt khi mất răng mà không phục hình chỉ đúng trong những bối cảnh lâm sàng cụ thể, khi có thăm khám đầy đủ và chẩn đoán. Việc tư vấn cần dựa trên tình trạng thực tế của từng bệnh nhân, không nên áp dụng một cách máy móc.

“Trong nha khoa hiện đại, triết lý “xâm lấn tối thiểu” đang được đề cao, với mục tiêu bảo tồn tối đa mô răng thật. Với các trường hợp răng nhiễm màu hoặc có đốm trắng, người bệnh có thể lựa chọn các phương pháp ít xâm lấn như tái khoáng hóa, tẩy trắng hoặc nhựa xâm nhập. Chỉ khi các giải pháp này không hiệu quả mới nên cân nhắc dán sứ hoặc bọc sứ”, GS.TS Ngọc nói.

GS.TS Võ Trương Như Ngọc - Phó Viện trưởng Viện đào tạo Răng Hàm Mặt (Đại học Y Hà Nội) cảnh báo, việc làm răng sứ đẹp nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Bà Đoàn Thị Như Quỳnh – Quản lý mảng phôi – Cty TNHH Phát triển Katana Dental – đơn vị phân phối chính hãng độc quyền phôi sứ Katana tại khu vực từ Huế trở ra miền Bắc cho biết, bánh phôi sứ thường được gọi chung Zirconia. Răng sứ tên gọi Zirco thường có nguồn gốc từ Trung Quốc. “Một bánh phôi sứ cắt được 35 đơn vị răng, chúng tôi cấp bảo hành cho số lượng này. Trước đây, việc in thẻ bảo hành răng sứ do lab thực hiện nhưng việc tuồn bánh răng sứ trôi nổi trà trộn khiến hãng Katana sản xuất thẻ bảo hành độc quyền từ ngày 1/5/2025. Sau thời điểm này, thẻ bảo hành không chính hãng đều là hàng trôi nổi”, bà Quỳnh nói.

GS.TS Ngọc khuyến nghị, tình trạng răng thưa hoặc chen chúc, chỉnh nha vẫn là phương pháp được ưu tiên, dù mất nhiều thời gian hơn. Trong trường hợp bệnh nhân không muốn niềng răng, bác sĩ mới xem xét các giải pháp thay thế như dán hoặc bọc sứ, nhưng cần tư vấn rõ về ưu - nhược điểm cũng như các nguy cơ có thể xảy ra, như viêm tủy hay hoại tử tủy do mài răng.

“Bác sĩ cần thông báo cho người bệnh ưu điểm, nhược điểm của từng giải pháp chữa răng khác nhau. Chiếc răng khi bị mài sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ như viêm tủy, tủy hoại tử để người bệnh biết. Khi bác sĩ thông báo rõ các nguy cơ rủi ro, người bệnh sẽ quyết định lựa chọn giải pháp. Trước khi quyết định bọc răng sứ, người dân nên được thăm khám và tư vấn đầy đủ tại các cơ sở nha khoa uy tín. Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn, sinh học và cá thể hóa, hướng tới hiệu quả lâu dài, thay vì chạy theo các xu hướng thẩm mỹ ngắn hạn”, GS.TS Ngọc khuyến nghị.

