Ngày 30/7, Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Gamaleya, ông Aleksandr Ginzburg, cho biết, bệnh nhân đầu tiên tiếp nhận vaccine trị ung thư hắc tố (melanoma) cá nhân hóa của Nga hiện cảm thấy khỏe mạnh và đã phát triển phản ứng miễn dịch cần thiết để chống lại bệnh tật.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể đã tạo ra các hoạt chất cần thiết để hệ miễn dịch chống lại khối u và các ổ di căn, theo Dân Trí.

Bệnh nhân dự kiến được sử dụng thêm hai liều thuốc. Đáp ứng miễn dịch sẽ tiếp tục được theo dõi trong suốt quá trình điều trị, ônn Gintsburg cho biết.

Ông cũng thông báo vaccine ung thư hắc tố da cá thể hóa đang được chuẩn bị cho 10 bệnh nhân khác và dự kiến hoàn tất trong khoảng 1,5-3 tháng.

Năm 2025, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt hai phương pháp điều trị ung thư cá nhân hóa được phát triển trong nước: một loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA dành cho bệnh ung thư hắc tố giai đoạn tiến triển có tên là Neooncovac, và một loại thuốc peptide nhắm vào ung thư đại trực tràng có tên là Oncopept.

Bộ Y tế Nga cho biết Neooncovac đang trong giai đoạn cuối cùng để được cung cấp miễn phí theo hệ thống bảo hiểm y tế của quốc gia.

Vaccine chống ung thư của Nga cho kết quả ban đầu tích cực. Ảnh minh họa: Izvestia

Ông Andrey Kaprin, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về Xquang Nga, trước đó đánh giá công nghệ phát triển vaccine này là cách tiếp cận hoàn toàn khác trong điều trị ung thư. Thay vì chỉ điều trị bệnh, phương pháp nhằm huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt những tế bào gây nguy hiểm.

Neooncovac là vaccine điều trị được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân. Mẫu khối u và mô lành được sử dụng để phân tích đặc điểm di truyền, từ đó tạo vaccine giúp hệ miễn dịch nhận biết và tấn công tế bào ung thư.

Để tạo ra vaccine, các nhà khoa học lấy mẫu mô từ khối u và mô khỏe mạnh của từng bệnh nhân, phân tích đặc điểm di truyền rồi thiết kế một loại vaccine riêng phù hợp với từng người. Loại vaccine này giúp hệ miễn dịch nhận biết chính xác các tế bào ung thư và kích hoạt phản ứng tấn công chúng.

Bên cạnh Neooncovac, các quan chức y tế Nga cho biết, những bệnh nhân điều trị bằng thuốc peptide Oncopept cũng đã xuất hiện phản ứng miễn dịch như mong đợi.

Hiện Viện Nghiên cứu Gamaleya tiếp tục mở rộng nghiên cứu các liệu pháp điều trị cá nhân hóa đối với nhiều loại ung thư khác, bao gồm ung thư tuyến tụy, ung thư thận và ung thư phổi không tế bào nhỏ, theo Sức khoẻ & Đời sống.