Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Thuận đã nhanh chóng xác minh, mời làm việc 2 người liên quan đến vụ việc xô xát xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn, qua đó bước đầu làm rõ diễn biến vụ việc.

Trước đó, khoảng 8h35 ngày 10/3/2026, tại cây xăng số 743 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận; trong lúc xếp hàng đổ xăng thì xe máy hiệu Honda AB màu đỏ đen do ông L.Đ.C. (SN 1984, cư trú tại phường Tân Thuận) điều khiển và xe máy hiệu Dream màu đỏ do ông N.T.C. (SN 1971, thường trú tại phường Tân Mỹ) điều khiển xảy ra va quẹt nhẹ với nhau.

Hiện trường sự việc được ghi lại

Ảnh: CQCA

Từ va chạm trên, 2 bên phát sinh mâu thuẫn; trong lúc cự cãi, ông L.Đ.C. đã dùng tay đánh vào vùng mặt ông N.T.C.. Sau đó, ông L.Đ.C. mở cốp xe với mục đích hù dọa nhưng không lấy bất kỳ vật dụng nào ra ngoài. Sau khi xảy ra vụ việc, cả 2 vẫn tiếp tục đổ xăng rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 đã phối hợp Công an phường Phú Thuận nhanh chóng xác minh, mời 2 đương sự cùng phương tiện về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Phú Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cũng như ứng xử trong cuộc sống cần giữ bình tĩnh, hành động văn minh, tránh để những va chạm nhỏ phát sinh thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.