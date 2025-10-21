Ưu đãi lớn tháng 10 dành cho đồ gia dụng Samsung: Cơ hội khởi nhịp sống mới cùng nhiều công nghệ xịn sò

AI Wash & Dry trên máy giặt, máy sấy

Với tầm nhìn "AI for All" (AI cho mọi người), Samsung là một trong những thương hiệu tiên phong tích hợp AI vào các thiết bị điện tử gia dụng của mình. Trong các sản phẩm máy giặt, máy sấy hay combo giặt sấy tích hợp, công nghệ AI Wash của hãng gây ấn tượng với khả năng nhận diện độ bẩn và chất liệu vải để tối ưu quy trình giặt. Công nghệ sấy cảm biến thông minh AI Dry dễ dàng nhận biết nhiệt độ, độ ẩm quần áo để điều chỉnh thời gian, nhiệt độ, lưu lượng khí sấy để giúp trang phục khô đều, bảo vệ vải và tiết kiệm điện năng vượt trội.

Máy giặt sấy Bespoke AI của Samsung sở hữu công nghệ AI Wash & Dry vượt trội

Người dùng có thể trải nghiệm công nghệ giặt sấy thông minh của Samsung trên các sản phẩm như Máy Sấy Bespoke AI - Cảm Biến AI Dry (mã DV10BB9440GBSV), Máy Giặt Sấy Bespoke AI Ngăn Giặt Xả AI 12/7 kg (mã WD12DB7B85GBSV). Bên cạnh công nghệ AI Wash & Dry, người dùng còn có thể trải nghiệm nhiều công nghệ nổi bật khác như: ngăn giặt xả tự động giúp tự động phân chia lượng nước giặt xả phù hợp với chu trình giặt, chỉ cần đổ 1 lần, dùng 1 tháng; tiết kiệm điện thông minh đến 70%... Một lựa chọn đáng cân nhắc khác là Máy Giặt Ecobubble ™ Cửa Trước - Steam Diệt Khuẩn 9.5kg (mã WW95TA046AX/SV) sở hữu công nghệ bong bóng siêu mịn Ecobubble™ giúp tăng sức mạnh giặt sạch, giặt sạch vết bẩn cứng đầu đồng thời bảo vệ quần áo tốt hơn 45%; giặt hơi nước diệt khuẩn Steam giúp diệt đến 99,9% vi khuẩn…

Các sản phẩm máy giặt, máy sấy Samsung mở ra trải nghiệm giặt giũ đơn giản, hiệu quả cho tất cả người dùng

Cả ba sản phẩm nói trên đều đang được Samsung triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn, giảm giá trực tiếp 7% cho máy giặt, 22% cho máy sấy và 19% cho máy giặt sấy tích hợp. Mức giá sau giảm của máy giặt chỉ còn 9,99 triệu (giá gốc 10,7 triệu), giá máy sấy chỉ còn 23,1 triệu (giá gốc 29,5 triệu) và giá máy giặt sấy còn 18,9 triệu (giá gốc 23,5 triệu).

Quản lý thực phẩm thông minh với AI Vision Inside

Samsung cũng tích hợp AI vào tủ lạnh giúp người dùng có thể quản lý thực phẩm dễ dàng. Ví dụ, tính năng AI Vision Inside trên mẫu tủ lạnh cao cấp Bespoke AI Family Hub sử dụng camera bên trong để nhận diện các loại thực phẩm tươi sống được đưa vào và lấy ra khỏi tủ, giúp người dùng quản lý danh sách thực phẩm bằng cách xem thực phẩm đang có, nhận gợi ý công thức nấu ăn hoặc thông báo khi đến hạn.

Ngoài ra, khi kích hoạt chế độ AI Energy trên SmartThings, người dùng có thể dễ dàng theo dõi điện năng tiêu thụ và tiết kiệm điện năng thông qua việc tự động tối ưu tốc độ máy nén và chu kỳ rã đông.

Không chỉ tiên phong trong việc tích hợp các tính năng thông minh, Samsung cũng không ngừng nâng tầm trải nghiệm bảo quản thực phẩm với loạt công nghệ trữ tươi tiên tiến. Tiêu biểu như ngăn linh hoạt 5 chế độ, cho phép điều chỉnh nhiệt độ tối ưu phù hợp với từng loại thực phẩm, hay ngăn đông mềm giúp thực phẩm không bị đông đá, giữ trọn dưỡng chất và tiết kiệm thời gian rã đông. Hệ thống làm lạnh vòm đa chiều All-Around Cooling kiểm soát nhiệt độ ổn định và luân chuyển hơi lạnh đồng đều qua các lỗ khí thông minh, giúp thực phẩm luôn tươi ngon.

Để trải nghiệm các tính năng tiên tiến trên tủ lạnh Samsung, đừng quên tận dụng ngay ưu đãi hấp dẫn đang được hãng áp dụng cho các sản phẩm của mình. Trong đó có Tủ Lạnh Ngăn Đông Dưới 285L (mã RB27N4010BU/SV) với ngăn đông mềm hiện đang được giảm giá 19%, chỉ còn 8,7 triệu (giá gốc 10,7 triệu). Dòng Tủ Lạnh Side by Side 655L (mã RS70F65Q3FSV) với tính năng tiết kiệm điện AI Energy và hệ thống làm lạnh vòm AIl-Around Cooling cũng đang được giảm 21%, chỉ còn 19,4 triệu (giá gốc 24,4 triệu).

Turbine không xoắn tóc trên máy hút bụi

Tóc rối và lông thú cưng là một trong những nỗi ám ảnh lớn của nhiều người khi dọn dẹp nhà cửa. Đây cũng là nguyên nhân chính gây kẹt hoặc làm giảm lực hút của máy hút bụi. Để giải quyết tình trạng này, Samsung đã trang bị turbine không xoắn tóc nhằm hạn chế tắc nghẽn, duy trì sức hút lý tưởng trong thời gian dài. Một số sản phẩm robot hút bụi và máy hút bụi cao cấp của Samsung hiện còn áp dụng bộ cắt chống xoắn rối, đảm bảo thu gom hiệu quả tóc và lông thú cưng trong khi vẫn đảm bảo sức hút cũng như độ bền cho thiết bị.

Với các dòng máy hút bụi của Samsung, tóc rối đã không còn là ám ảnh lớn khi dọn dẹp nhà cửa

Người dùng có thể trải nghiệm công nghệ nói trên thông qua sản phẩm Máy Hút Bụi Dạng Hộp 360W (mã VC18M3110VB/SV), hiện đang được giảm giá đến 25%. Mức giá sau giảm chỉ còn 1,7 triệu, trong khi giá gốc lên đến 2,5 triệu.

Ngoài ưu đãi riêng cho từng sản phẩm, Samsung còn triển khai ưu đãi chung cho các thiết bị gia dụng kể trên, bao gồm giảm 5% khi thanh toán online trả trước. Đồng thời, khi nhập mã LSTHANG10, người dùng cũng được giảm ngay đến 15% không giới hạn (ưu đãi có hạn). Đặc biệt, ưu đãi mua nhiều giảm nhiều cũng giảm thêm 10% khi người dùng mua kèm với sản phẩm điện thoại, tivi, gia dụng, điều hòa, màn hình (trừ phụ kiện) từ 7/10 - 10/11/2025. Đây là cơ hội tuyệt vời để nâng cấp sản phẩm thiết bị gia dụng và trải nghiệm các công nghệ hàng đầu từ Samsung.