Út cưng HIEUTHUHAI chính thức ngồi ghế "Tổng tài" công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm

Tập 100 của 2 Ngày 1 Đêm khép lại bằng một kết quả mà chính dàn cast cũng không ngờ tới: HIEUTHUHAI, cái tên vẫn được gọi là "út cưng" của chương trình, chính thức trở thành "Tổng tài" của công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm mùa 5. Người trẻ nhất nhóm giờ là người ngồi ở vị trí cao nhất, nắm quyền quyết định về nhân sự, vận hành và chiến lược của cả ê-kíp trong chặng đường sắp tới.

Điều thú vị là chiến thắng này đến sau một màn tự đề cử không hề khiêm tốn. Khi cả nhóm phải chuẩn bị hồ sơ cá nhân để thuyết phục khán giả bỏ phiếu, Út Hiếu chọn cách nói thẳng: "Hãy vote cho HIEUTHUHAI để 2 Ngày 1 Đêm có tương lai! Tôi không phải giỏi nhất nhưng giỏi hơn 5 anh em còn lại". Câu nói khiến 5 người anh đứng hình, còn khán giả thì thích thú, nhiều bình luận cho rằng Hiếu của mùa 5 đã khác hẳn, tự tin và có duyên hài rõ rệt so với những mùa trước.

Đối thủ nặng ký nhất của anh ở phần hồ sơ lại là Cris Phan. "Vua trò chơi" mang đến bảng thành tích khó bắt bẻ với kênh YouTube 11 triệu người theo dõi, 20 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, cùng 12 năm làm nghề sáng tạo nội dung và nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế. Dù vậy, bảng thành tích chuẩn "con nhà người ta" ấy chỉ giúp anh đứng thứ 5 với 8,7% tổng số phiếu.

Việc bình chọn diễn ra công khai, bỏ phiếu trực tiếp, do chính khán giả quyết định. Diễn viên Huy Khánh trong vai trò MC kiêm cố vấn công ty là người giữ thùng phiếu niêm phong và công bố kết quả. Người đứng cuối bảng là Kiều Minh Tuấn với 4,3% số phiếu, một kết quả có phần trớ trêu khi anh đang là người nắm tài chính của công ty nhưng lại nổi tiếng dở tính toán. Lê Dương Bảo Lâm và HIEUTHUHAI là hai cái tên dẫn đầu với số phiếu bám sát nhau, nhưng ghế Tổng tài thì chỉ có một, và người được gọi tên là Út Hiếu, với năm tố chất mà chương trình đưa ra cho vị trí lãnh đạo: kết nối, kỷ luật, nhanh nhẹn, quyết đoán, tín nhiệm.

Trước khi đến với màn tranh cử này, dàn cast đã trải qua một đêm không mấy dễ chịu. Nối tiếp nội dung còn bỏ ngỏ ở tập trước, tập 100 mở màn bằng khung cảnh tĩnh mịch của Đại Nội Huế và công viên nước bỏ hoang Hồ Thủy Tiên, nơi những "con sen" phải đi tăng ca. Kiều Minh Tuấn được cử đi cùng "người bạn thân" Lê Dương Bảo Lâm, với nhiệm vụ tìm đủ 4 mảnh ghép để giải mật mã mở cổng thoát ra ngoài.

Từng bức tranh trên tường, từng tiếng động nhỏ, từng vệt sáng le lói trong đêm đều đủ sức khiến người vốn yếu bóng vía như Kiều Minh Tuấn dè chừng. Cặp đôi "Nghêu Ngao" tự dọa lẫn nhau bằng những hình ảnh mờ ảo trong bóng tối, rồi những tiếng la thất thanh xé toạc cả không gian im lìm của công viên bỏ hoang.

Sáng hôm sau, cả nhóm vẫn phải dậy sớm để nhận nhiệm vụ mới. HIEUTHUHAI được các anh tín nhiệm giao vai trò dẫn đầu tour khám phá Đại Nội Huế, công trình còn được gọi là Kinh thành Huế, nơi đóng đô của vương triều nhà Nguyễn suốt 140 năm từ 1805 đến 1945 và hiện là một trong các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Đây cũng là địa điểm gắn với nhiều kỷ niệm của chương trình, khi dàn cast từng đặt chân đến từ mùa 1. Lần trở lại sau 5 năm mang một tâm thế khác hẳn, 6 anh em không còn là du khách thong dong thưởng ngoạn mà đã trở thành nhân viên dẫn tour, có nhiệm vụ mang những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này đến với khán giả.

Mùa 5 của 2 Ngày 1 Đêm được xây dựng theo mô hình một công ty du lịch, nên chiếc ghế Tổng tài không chỉ là danh hiệu cho vui. Sự thăng cấp chóng vánh của Giám đốc HIEUTHUHAI sẽ kéo theo những quyết định nào về nhân sự, vận hành và chiến lược của công ty? Câu trả lời sẽ có trong tập 101 tới đây.