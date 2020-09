Uống trà thế này chẳng khác nào uống... thuốc độc

Làm chắc răng, cải thiện thị lực, thanh nhiệt, loại bỏ thức ăn tích tụ, tiêu mỡ, giải độc, chữa kiết lỵ, lợi tiểu, nhuận tràng, nhuận phế, kéo dài tuổi thọ... đều là những tác dụng của trà. Do đó hiện nay không những người già, mà cả người trẻ cũng thích uống trà.



Trà thực sự tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu uống trà sai cách sẽ khiến trà trở thành "thuốc độc", gây hại cho sức khỏe.

1. Uống trà trong 1 bộ ấm pha trà cáu bẩn, lâu ngày không rửa

Ảnh minh họa

Uống trà lâu ngày sẽ khiến bộ ấm pha trà dễ tích tụ nhiều cặn bẩn. Cặn bẩn trên bộ ấm pha trà chính là cặn của các nguyên tố trong trà, lâu ngày chất bẩn trong trà sẽ sinh ra các chất độc hại như cadmium, chì, thủy ngân, asen và các chất gây ung thư khác.

Giải pháp: Ngâm bộ ấm pha trà với baking soda cả ngày rồi dùng bàn chải đánh răng chà, rất dễ dàng làm sạch.

2. Uống trà nóng dễ làm tổn thương thực quản

Ảnh minh họa

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống trà ở nhiệt độ cao từ 70 độ C sẽ gây tổn thương thực quản. Niêm mạc ngoài cùng của thực quản chỉ chịu được nhiệt độ 50-60 độ C. Nếu nhiệt độ vượt quá nhiệt độ này, niêm mạc thực quản sẽ bị bỏng, thời gian dài dễ gây ung thư thực quản. Một số người nói rằng, trà ngon thực sự phải thưởng thức khi còn nóng. Trên thực tế, nếm trà trước tiên là ngửi mùi thơm, thứ hai là nhìn màu sắc của nước trà, sau đó mới nếm thử hương vị, lúc này nhiệt độ của trà đã giảm xuống khoảng 50-60 độ C, thích hợp để mọi người sử dụng trà.

Giải pháp: Làm thế nào để đánh giá nhiệt độ của trà? Rất đơn giản, nhiệt độ của trà mới pha cao đến 80-90 độ C. Bạn có thể uống sau 3 hoặc 4 phút, lúc này nhiệt độ của trà thường giảm xuống dưới 70 độ C.

3. Uống trà pha đi pha lại nhiều lần

Ảnh minh họa

Trà pha đi pha lại nhiều lần nước không chỉ giảm chất lượng và độ ngon của trà, mà còn gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Theo các nhà khoa học, lần pha trà đầu tiên chiết được khoảng 50% các hợp chất hữu ích, lần 2 là 30%, lần 3 là 10% và lần thứ 4 thì chỉ còn 1-3%. Nếu pha lại nhiều lần, trà bị biến chất sẽ sản sinh ra các chất độc hại đối với sức khỏe.

Giải pháp: Bạn chỉ nên uống trà đến nước thứ 2-3 sau đó thay trà mới.

4. Uống trà để qua đêm

Ảnh minh họa

Trà uống ngon và tốt nhất là ngay sau khi pha. Nếu để quá lâu, nhất là hãm trong phích nước nóng, nước chè dễ bị xỉn màu, có mùi khó chịu, biến chất; các thành phần vitamin B và C bị phân hủy. Lượng caffeine trong nước chè cũng tăng cao, uống vào càng gây kích thích trung khu thần kinh, khiến cơ thể khó chịu. Axit tannic trong nước chè để lâu, đặc biệt là để qua đêm tăng lên sẽ có hại cho người bị gút hoặc người có lượng axit uric cao trong máu.

Giải pháp: Uống trà sau khi pha 4 - 6 phút là hợp lý nhất.

Nguồn aboluowang