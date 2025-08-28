Từ tháng 4 vừa qua, mỗi tối khi nằm xuống, Tiểu Trịnh (28 tuổi, Trung Quốc) cảm giác như có luồng lửa nóng từ ngực bùng lên tận cổ họng. Đêm nào cũng phải kê đến 3 chiếc gối mới ngủ được một chút, nhưng vẫn thường xuyên bị cơn ho khan và vị đắng chua trào ngược làm cho thức giấc giữa đêm. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh sụt gần 4kg, giọng khàn hẳn, gương mặt bơ phờ khiến đồng nghiệp phải thốt lên rằng anh già đi cả chục tuổi.

Lo lắng, Tiểu Trịnh tìm đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện anh mắc trào ngược dạ dày thực quản mức độ C , niêm mạc thực quản đoạn dưới bị bào mòn dài tới 4cm, chỉ trong 1 ngày đã ghi nhận tới 98 lần trào ngược axit, có lần kéo dài đến 32 phút.

Khi khai thác kỹ thói quen sinh hoạt, bác sĩ mới hiểu rõ căn nguyên. Để chống lại những đêm code xuyên màn đêm, Tiểu Trịnh duy trì thói quen uống ít nhất 5 lon nước ngọt có ga mỗi ngày, hiếm khi đi ngủ trước 1 giờ sáng, lại thường xuyên ăn khuya với combo gà rán, bia lạnh.

“Đồ uống có ga khiến áp lực trong dạ dày tăng vọt, trong khi ăn no rồi lập tức nằm xuống chẳng khác nào đổ axit ngược trở lại thực quản. Lâu dần cơ vòng tâm vị mất khả năng đóng chặt, axit dạ dày cứ thế trào ngược, liên tục bào mòn thực quản, thậm chí có nguy cơ dẫn tới Barrett thực quản, một dạng tổn thương tiền ung thư”, bác sĩ lý giải.

Bác sĩ cũng cho biết số ca bệnh giống Tiểu Trịnh đang gia tăng nhanh, thậm chí có bệnh nhân chỉ mới 16 tuổi nhưng mỗi ngày uống tới 3 ly cà phê Americano kèm nước có ga. “Trào ngược dạ dày thực quản không chỉ là bệnh tiêu hóa, mà là bệnh của lối sống. Nếu không thay đổi, nguy cơ viêm mạn tính, thậm chí ung thư tuyến thực quản là điều khó tránh khỏi”.

Sau khi được kê đơn kết hợp giữa thuốc Đông y và Tây y nhằm giảm tiết axit, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu niêm mạc, Tiểu Trịnh còn được yêu cầu tuyệt đối bỏ nước ngọt có ga, bia rượu, đồ chiên rán . Ngoài ra, anh phải kiêng ăn khuya, duy trì khoảng cách ít nhất 3 giờ từ bữa tối đến khi ngủ, nâng cao đầu giường 15cm và ưu tiên tư thế nằm nghiêng bên trái.

Kết quả sau 3 tháng tuân thủ nghiêm ngặt, vết trợt trong thực quản gần như đã hồi phục, số lần trào ngược trong ngày giảm từ 98 xuống còn dưới 5 lần. Tiểu Trịnh cũng tăng được 3kg, sắc mặt hồng hào và tinh thần khỏe khoắn hơn nhiều.

Để phòng ngừa và cải thiện bệnh trào ngược dạ dày thực quản, bác sĩ đưa ra khuyến cáo:

- Tuyệt đối tránh đồ uống có ga, cà phê, trà đặc, rượu bia, nhất là trong vòng 4 giờ trước khi ngủ.

- Ăn uống điều độ, không quá no, đặc biệt bữa tối chỉ nên ăn 70% nhu cầu.

- Hạn chế đồ chiên rán, cay nóng và chocolate, những tác nhân dễ kích thích trào ngược.

- Duy trì cân nặng hợp lý, vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần, ngủ trước 23h30 để tránh rối loạn nhịp tiết axit.

Trào ngược dạ dày thực quản có thể đi theo người bệnh suốt đời, nhưng không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ thành ung thư. “Chỉ cần biết tiết chế ăn uống, chăm vận động và ngủ sớm, axit dạ dày sẽ được ‘nhốt trong lồng’, trả lại sự khỏe mạnh cho thực quản”, bác sĩ nhấn mạnh.

