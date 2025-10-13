“Ứng viên trước tốt nghiệp ĐH top 1 xuất sắc hơn bạn, hãy cho tôi lý do để từ chối họ và chọn bạn?”, cô gái trả lời xong lập tức được nhận tại chỗ

Trong cuộc phỏng vấn tại một công ty công nghệ ở Trung Quốc, có 2 ứng viên xuất sắc nhất được lựa chọn để bước vào vòng cuối cùng. Một người tốt nghiệp ĐH Bắc Kinh danh giá, người còn lại là Lý Thanh đến từ một ngôi trường bình thường. Lý Thanh nhận được câu hỏi bất ngờ từ nhà tuyển dụng: “Ứng viên trước là người tốt nghiệp đại học top 1, thành tích học tập rất xuất sắc. Hãy cho tôi lý do để từ chối để từ chối anh ấy và chọn bạn?”

Lý Thanh không hề tỏ ra hoảng hốt mà vẫn bình tĩnh trả lời: “Trước hết, tôi thừa nhận những người học ở ĐH Bắc Kinh đều xuất chúng. Tuy nhiên, nền tảng học vấn tốt là minh chứng cho năng lực học tập trước đây của một người, không phản ánh đầy đủ liệu họ có đủ tiêu chuẩn cho công việc hay không. Sự khác biệt về trình độ học vấn chỉ phản ánh những con đường khác nhau mà chúng ta đã đi, không phải để xác định chính xác ai sẽ tiến xa hơn”.

Ảnh minh hoạ

Nữ ứng viên giải thích thêm: “Vì không được học tại ĐH danh tiếng, tôi biết mình phải nỗ lực gấp đôi so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Suy nghĩ này thôi thúc tôi tìm kiếm cơ hội thực tế trong suốt những năm tháng đại học và trau dồi kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng các yêu cầu tuyển dụng, nhận thấy công ty coi trọng tư duy đổi mới và năng lực liên ngành. Tôi tự tin mình đủ đáp ứng 2 yêu cầu này”.

Lý Thanh mang theo tài liệu có thông tin về kinh nghiệm vận hành dự án trong thời gian đi học của cô. “Quan trọng hơn, tôi đã dành 3 ngày để nghiên cứu kỹ lưỡng mô hình kinh doanh của công ty và những thách thức thị trường mà các anh đang phải đối mặt. Tôi có thể đề xuất 3 giải pháp cụ thể như sau…”. Nhà tuyển dụng vô cùng bất ngờ trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ bình tĩnh, lời nói sắc sảo của ứng viên này.

Ảnh minh hoạ

“Tôi tin rằng các anh không tìm người có trình độ học vấn tốt nhất, mà là người có thể tạo ra giá trị lớn nhất cho công ty. Tôi có thể không phải là người xuất sắc nhất trong số các ứng viên nhưng với kinh nghiệm thực tế, hiểu biết về ngành và khả năng học hỏi nhanh chóng, tôi tự tin sẽ mang lại giá trị công ty đang tìm kiếm”, Lý Thanh nói.

Vậy là Lý Thanh đã khéo léo chuyển hướng từ chủ đề “ai giỏi hơn” sang “ai phù hợp hơn”. Cách trả lời này giúp người phỏng vấn thấy được thái độ thực tế của ứng viên trong việc giải quyết vấn đề và tư duy kinh doanh. Phía đại diện công ty công nghệ nhanh chóng nở nụ cười hài lòng. “Tôi đánh giá cao sự tự tin và chuẩn bị của bạn. Khi những ứng viên khác tìm cách thể hiện năng lực, bạn lại trực tiếp chứng minh được giá trị mà bạn có thể mang lại. Đó chính xác là những gì chúng tôi cần. Bạn được chọn”, người phỏng vấn nói.

Ảnh minh hoạ

Nhà tuyển dụng đánh giá cao 3 khía cạnh của ứng viên này: đầu tiên là sự bình tĩnh trước áp lực, thứ hai là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cuối cùng là định hướng sự nghiệp. Khi đối mặt với “đối thủ” có thế mạnh, Lý Thanh không mất tự tin mà biến vấn đề người phỏng vấn đặt ra trở thành cơ hội để thể hiện bản thân. Bí quyết giúp nữ ứng viên xử lý tình huống một cách dễ dàng như vậy chính là nhờ quá trình nghiên cứu chi tiết về công ty mình muốn làm việc. Sự chuyên nghiệp này đã gây ấn tượng mạnh với người phỏng vấn.

Cuối cùng là trong suốt quá trình phỏng vấn, Lý Thanh luôn tập trung vào vấn đề cốt lõi "Tôi có thể giải quyết những vấn đề gì cho công ty?", đây chính là điều mà các nhà tuyển dụng doanh nghiệp quan tâm nhất và giúp nữ ứng viên được nhận vào vị trí như mong muốn.