Ung thư di căn phát ra 1 dấu hiệu duy nhất ở người phụ nữ 36 tuổi: Bác sĩ chỉ ra xu hướng đáng báo động

Năm 2024, Gabby Zappia 36 tuổi và đang mang thai đứa con thứ ba khi cô nhận thấy có máu trong phân.

“Tôi đã nói với bác sĩ sản khoa, và họ cho rằng đó có thể là bệnh trĩ liên quan đến thai kỳ. Lý giải đó nghe hợp lý, và tôi cũng muốn tin như vậy nên đã chấp nhận,” cô chia sẻ với chuyên trang y tế Mỹ Healthline.

Sau khi sinh con trai, các triệu chứng vẫn tiếp diễn và cô quyết tâm tìm câu trả lời.

“Một lần nội soi đại tràng đã thay đổi cuộc đời tôi chỉ sau một đêm. Thay vì trĩ, họ phát hiện một khối u lớn trong đại tràng,” Zappia nói.

Tháng 12/2024, cô được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4, đã di căn đến gan.

“Tôi là một bà mẹ toàn thời gian, lo mọi việc cho con cái và còn làm thêm bán thời gian,” cô kể. “Sau chẩn đoán, tôi phải nghỉ việc để tập trung điều trị. Chồng tôi đảm nhận hầu hết công việc hằng ngày, còn tôi buộc phải lùi lại trong vai trò làm mẹ.”

Zappia lập tức phẫu thuật cắt bỏ một phần đại tràng và sau khi hồi phục, bắt đầu hóa trị và liệu pháp miễn dịch vào tháng 1/2025 tại Trung tâm Y tế City of Hope (Mỹ).

Đến tháng 4/2025, cô tạm ngưng hóa trị để phẫu thuật gan, sau đó tiếp tục hóa trị khi hồi phục.

“Sau 15 đợt hóa trị, tôi được xác nhận không còn dấu hiệu bệnh và rung chuông chiến thắng (một hoạt động dành cho người khỏi ung thư tại bệnh viện Mỹ) vào tháng 9/2025. Nhưng vài tháng sau, xét nghiệm ctDNA phát hiện ung thư quay trở lại, và chụp PET cho thấy hoạt động ở gan,” cô nói.

Cô tiếp tục phẫu thuật gan lần nữa vào tháng 1/2026. Do ctDNA vẫn còn phát hiện, hiện cô đang tìm kiếm cơ hội tham gia các thử nghiệm lâm sàng.

“Ung thư đại trực tràng không còn chỉ là bệnh của người lớn tuổi và đang gia tăng. Bạn hiểu cơ thể mình hơn ai hết. Nếu thấy bất thường, hãy hỏi và yêu cầu xét nghiệm thêm, đặc biệt là nội soi đại tràng,” Zappia nhấn mạnh.

Nếu không được lắng nghe, cô khuyên nên tìm ý kiến thứ hai.

Zappia luôn cố gắng giữ năng lượng tích cực.

Cô chia sẻ câu chuyện của mình nhằm nâng cao kiến thức về bệnh.

“Chúng ta cần nâng cao nhận thức. Cần lắng nghe bệnh nhân trẻ tuổi. Tôi chỉ là một trong rất nhiều gương mặt trẻ mắc ung thư đại trực tràng, và nếu câu chuyện của tôi giúp được ai đó phát hiện bệnh sớm hơn, thì hành trình này có ý nghĩa,” cô nói.

Xu hướng đáng báo động về ung thư đại trực tràng

Từng được xem là bệnh của người lớn tuổi, ung thư đại trực tràng hiện là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở người dưới 50 tuổi.

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học JAMA tháng 1/2026, ung thư đại trực tràng đã vượt qua ung thư vú và ung thư phổi để trở thành nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở người Mỹ dưới 50 tuổi.

Các bác sĩ tại City of Hope – nơi Zappia điều trị – cho biết họ đang điều trị hàng chục bệnh nhân ở độ tuổi 20, 30 và 40 mỗi tuần, phản ánh xu hướng trên toàn quốc.

Bác sĩ Pashtoon Kasi, Giám đốc chuyên môn ung thư tiêu hóa tại City of Hope Orange County, cho biết 3/4 người dưới 50 tuổi được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

“Hiện chưa có hướng dẫn tầm soát cho người dưới 45 tuổi. Dù độ tuổi khuyến nghị đã giảm từ 50 xuống 45, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp bệnh nhân ở độ tuổi 20–40. Do không được tầm soát, họ thường phát hiện khi bệnh đã tiến triển hoặc di căn,” ông nói.

Dù yếu tố di truyền có thể đóng vai trò trong một số ít trường hợp, phần lớn ca ung thư sớm ở người trẻ xảy ra ở những người không có yếu tố nguy cơ rõ ràng.

Các nhà nghiên cứu đang xem xét nhiều yếu tố như sử dụng kháng sinh, hệ vi sinh đường ruột, chế độ ăn và vi nhựa, nhưng chưa có nguyên nhân cụ thể nào giải thích hoàn toàn xu hướng này.

Theo bác sĩ Kasi, việc chú ý đến cơ thể và các triệu chứng là cách bảo vệ quan trọng nhất hiện nay.

“Nhiều bệnh nhân trẻ được chẩn đoán trong hoặc sau thai kỳ, và các triệu chứng thường bị nhầm là trĩ hoặc vấn đề không nghiêm trọng, nhưng thực tế đáng lẽ cần được chú ý sớm hơn,” ông cho biết.

Các triệu chứng như chảy máu trực tràng (dấu hiệu quan trọng của ung thư sớm ở người dưới 50), thay đổi thói quen đi tiêu, đau không rõ nguyên nhân và sụt cân bất thường cần được xem xét nghiêm túc.

“Trong bối cảnh chưa có hướng dẫn tầm soát cho nhóm trẻ, những triệu chứng này càng cần được chú ý nhiều hơn,” ông nhấn mạnh.