Ứng phó bão số 13, công an giám sát thủy điện xả lũ

Đóng các cầu qua sông Hàn

Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã phân chia thành các đoàn về các địa phương để đôn đốc việc phòng, chống mưa bão, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Kiểm tra công tác ứng phó tại khu vực bờ biển bãi ngang và dưới chân bán đảo Sơn Trà, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành ủy yêu cầu phải hoàn thành sơ tán dân sống trong các căn nhà không bảo đảm an toàn đến những nơi trú bão tập trung hoặc đến nhà kiên cố, an toàn để trú ẩn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Ứng phó với bão số 13, Sở GTVT TP Đà Nẵng cũng yêu cầu tạm ngừng các hoạt động vận tải đến địa phương này từ 11h ngày 14/11 cho đến khi bão đi qua. Các chủ doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện nghiêm quy định. Thanh tra giao thông và các đơn vị chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện những quy định này và xử lý nghiêm vi phạm nếu các đơn vị vận tải cố tình hoạt động. Cũng do ảnh hưởng của bão số 13, sân bay Đà Nẵng đóng cửa từ 12h ngày 14/11 đến 10h ngày 15/11.

Cùng với việc yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, đến chiều ngày 14/11, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã đóng các cầu bắc qua sông Hàn như cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn… để phòng chống tai nạn trong mưa bão. Chỉ có xe của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ mới được phép di chuyển qua các cây cầu này.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, tính đến 12h ngày 14/11, các quận, huyện sơ tán gần 92.631 người dân. Trong đó, quận Liên Chiểu sơ tán 59.192 người, gồm nhiều công nhân, sinh viên đang thuê ở trọ trong những căn phòng không bảo đảm an toàn. Hiện đã có 24 công trình với 41 cẩu tháp đã bảo đảm an toàn, 140 trạm BTS đã được hạ tải; 957 trạm BTS được gia cố. Đà Nẵng cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn thành phố hỗ trợ công tác thông tin đến nhân dân.

Công an giám sát thủy điện xả lũ

12 giờ trưa 14/11, chính quyền tỉnh TT-Huế thực hiện “giới nghiêm” đi lại, yêu cầu người dân không ra đường để tránh nguy hiểm do mưa bão. Tuy nhiên, với lực lượng công an, quân đội, đó lại là khoảng thời gian “chạy đua” nước rút tại từng xóm làng, tổ dân phố để “rà” từng nhà dân khu vực xung yếu, đưa hàng nghìn gia đình sơ tán đến nơi an toàn.

Đến chiều, toàn tỉnh TT-Huế đã di dời, sơ tán xong hơn 21.200 hộ dân, với hơn 70.100 nhân khẩu sinh sống ở các khu vực nguy hiểm, xung yếu thuộc 9 huyện, thị xã, TP Huế đến nơi an toàn trước khi bão số 13 vào đất liền. Theo Công an tỉnh TT-Huế, các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó bão số 13 cả về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng xử lý có hiệu quả khi có tình huống xấu do thiên tai gây ra. Trước thời điểm bão đổ bộ, Công an TT-Huế đã phân công lực lượng “cắm chốt” tại những địa bàn xung yếu, nguy hiểm nhằm góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Còn theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế, trong ngày 14/11, các đơn vị biên phòng trên hai tuyến đã điều động 296 cán bộ, chiến sĩ và 12 phương tiện ô tô, trưng dụng 6 chiếc đò của người dân để phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiến hành di dời tại chỗ và đưa đến các điểm trú tránh bão an toàn 4.096 hộ dân, với 15.549 nhân khẩu. Đến chiều tối 14/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế đã bắn pháo hiệu, kêu toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh, gồm 2.062 tàu với 11.350 lao động vào nơi neo đậu an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền.

Lực lượng công an giúp đỡ di dời người dân về nơi trú tránh an toàn. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngày 14/11, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ đã phát công điện khẩn về việc đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du nhà máy thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông).



Theo đó, để chủ động ứng phó với bão số 13, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam - chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật tổ chức vận hành mở 5 cửa van của nhà máy thủy điện về trạng thái mở hoàn toàn để đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du.

Chủ tịch tỉnh TT-Huế giao trách nhiệm cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Nam Đông và Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24 giờ việc chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Trước đó, vào ngày 13/11, nhà máy thủy điện Thượng Nhật dù nhận được yêu cầu tuân thủ xả nước phòng lũ liên quan ứng phó cơn bão bão số 13, theo Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, nhưng vẫn ngang nhiên tích nước ở cao trình 115 mét. Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho rằng, cần căn cứ vào các quy định pháp luật về phòng chống thiên tai để xử lý nghiêm trường hợp vi phạm này, tuyệt đối không có vùng cấm.