Mưa lớn, Nam Trà My bị chia cắt, thủy điện Sông Tranh 2 và Đak Mi 4 xả lũ

Ngày 6-11, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa rất lớn, nhất là các địa phương vùng núi như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn...

Theo một cán bộ công tác tại huyện Nam Trà My, từ sáng 6-11, mưa lớn liên tục trút xuống địa phương này khiến mọi người rất bất an vì nguy cơ sạt lở núi có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại huyện Bắc Trà My, mưa lớn đã khiến tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua khu vực ngầm sông Trường (xã Trà Sơn) bị ngập nặng, giao thông lên huyện Nam Trà My bị chia cắt, một số khu vực ở thị trấn Trà My cũng ngập nặng.

Clip: Cảnh thủy điện Đak Mi 4 xả lũ (Clip ghi lại vào ngày 1-11) - Clip: QUANG TÁM

Theo số liệu cập nhật từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, lúc 0 giờ ngày 6-11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Tranh 2 (chảy từ Nam Trà My xuống Bắc Trà My) chỉ 284 m3/giây nhưng đến 12 giờ trưa cùng ngày, lưu lượng về hồ lên tới hơn 1.920 m3/giây.



Một số khu vực ở huyện Bắc Trà My bị ngập. Ảnh: Facebook

Trước lượng nước đổ về hồ lớn, thủy điện Sông Tranh 2 đã phải xả lũ điều tiết xuống hạ du. Thời điểm 12 giờ trưa 6-11, lưu lượng xả của thủy điện Sông Tranh 2 hơn 1.097 m3/giây.

Cũng vào thời điểm 12 giờ trưa 6-11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Đak Mi 4 (huyện Phước Sơn) 810 m3/giây; thủy điện này xả lũ qua tràn với lưu lượng hơn 585 m3/giây. Số liệu cập nhật cho thấy lưu lượng nước về hồ Sông Tranh 2, Đak Mi 4 liên tục tăng theo thời gian.

Bản tin phát lúc 9 giờ 30 phút sáng 6-11 của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 10, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 5 đến 7 giờ ngày 6-11) tại các địa phương vùng núi phía bắc phổ biến từ 30 – 50 mm, vùng đồng bằng và vùng núi phía nam phổ biến 50 – 150 mm; có nơi cao hơn 150 mm như Xuân Bình (huyện Núi Thành) 204 mm, Núi Thành (huyện Núi Thành) 230 mm.

Thủy điện Đak Mi 4 xả lũ

Hiện nay, tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) còn 13 người mất tích do sạt lở núi, tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) còn 4 người mất tích. Trước đó, tại 2 địa phương trên đã tìm được 18 thi thể (mỗi địa phương 9 người). Do mưa lớn nên công tác tìm kiếm đang được tạm dừng để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Dự báo trong ngày 6-11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 – 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Hiệp Đức; tình trạng ngập lụt diện rộng tiếp tục tại các vùng trũng thấp các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An và TP Tam Kỳ.