Ưng Hoàng Phúc lấy vợ người mẫu, con gái 7 tuổi nhanh nhẹn dễ thương, lộ nét tính cách giống bố

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã đăng tải loạt hình ảnh kỷ niệm sinh nhật 7 tuổi của con gái. Lên 7 tuổi, cô bé Minh Hà ngày càng xinh xắn, thu hút sự chú ý với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu.

Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương dành cho con gái những lời âu yếm: "Tình yêu của ba, tặng con bộ ảnh đáng yêu nhân dịp sinh nhật con gái tròn 7 tuổi... Tuổi mới na mẹ chúc con mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, học môn nào cũng giỏi, luôn xinh đẹp như thiên thần..."

Bé Minh Hà - con gái ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xinh xắn, tự tin ở tuổi lên 7.

Nam ca sĩ và bà xã cũng đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ dành cho con gái. Cô bé Minh Hà cười tươi rói, hôn má bố và anh trai tình cảm.

Ưng Hoàng Phúc và vợ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho con gái út Minh Hà.

Bé Minh Hà, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Minh Hà, sinh năm 2019, là cô con gái út của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và cựu người mẫu Kim Cương. Là em út trong gia đình có các anh trai, Minh Hà từ nhỏ đã nhận được sự yêu thương đặc biệt của bố mẹ và các thành viên trong gia đình.

Càng lớn, cô bé càng được chú ý bởi vẻ ngoài đáng yêu, gương mặt sáng và tính cách lém lỉnh, hoạt bát. Minh Hà cũng thường xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường của gia đình và nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người.

Vợ chồng nam ca sĩ bên con gái.

Ngay từ nhỏ, Minh Hà đã bộc lộ sự tự tin và khả năng biểu đạt khá tự nhiên. Mỗi khi được bố mẹ chụp ảnh, cô bé thường biết cách tạo dáng, thể hiện nhiều biểu cảm đáng yêu.

Kim Cương từng chia sẻ con gái rất lanh lợi và có nét duyên riêng, khiến vợ chồng cô nhiều lần gọi vui Minh Hà là "gương mặt quảng cáo nhí" của gia đình.

Đặc biệt, Minh Hà được nhận xét là một cô bé sống tình cảm và có nhiều nét giống bố Ưng Hoàng Phúc. Nam ca sĩ vốn là người rất coi trọng tình cảm gia đình và luôn dành nhiều thời gian cho các con.

Gia đình 5 người của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.

Từ khi Minh Hà chào đời, anh không giấu được niềm hạnh phúc khi có thêm một cô con gái nhỏ. Ưng Hoàng Phúc từng chia sẻ rằng chỉ cần được ở bên, chơi cùng hoặc ngắm con gái cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ sau những giờ làm việc.

Sự gắn bó giữa hai bố con cũng phần nào giúp Minh Hà hình thành tính cách gần gũi, tình cảm. Cô bé được bố mẹ tạo điều kiện lớn lên trong một gia đình coi trọng sự yêu thương và gắn kết.

Dù bận rộn với công việc, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương vẫn cố gắng dành thời gian đồng hành cùng các con, để các bé có một tuổi thơ đủ đầy về cả vật chất lẫn tình cảm.