Ứng dụng Y học hạt nhân cá thể hóa điều trị các bệnh lý ung thư phức tạp

Cập nhật ứng dụng Y học hạt nhân trong điều trị ung thư cá thể hóa

Với mong muốn mang đến diễn đàn học thuật chuyên sâu, hội thảo quy tụ gần 300 bác sĩ, nhà khoa học và chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương và trung tâm y khoa hàng đầu cả nước như Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện K… Đồng thời, chương trình còn có sự tham gia của PGS.BS Patricia A. Bautista-Peñalosa (Philippines) – thành viên Hiệp hội Y học hạt nhân Philippines, thành viên Hội đồng Y học hạt nhân châu Á và là chuyên gia giàu kinh nghiệm tại Trung tâm Y tế St. Luke.

Sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước không chỉ mang đến những góc nhìn cập nhật về xu hướng Y học hạt nhân hiện đại mà còn tạo cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và thúc đẩy hợp tác chuyên môn quốc tế. Qua đó, hội thảo góp phần nâng cao năng lực ứng dụng các kỹ thuật Y học hạt nhân tiên tiến trong chẩn đoán sớm, điều trị đích và cá thể hóa điều trị ung thư tại Việt Nam.

1. Xu hướng phát triển Y học hạt nhân trong kỷ nguyên y học chính xác

Tại hội thảo, GS.TS.BS Mai Trọng Khoa – Phó Chủ tịch Hội Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam đã trình bày tổng quan về "Xu hướng phát triển Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị", nhấn mạnh sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình Theranostics – kết hợp chẩn đoán và điều trị nhắm trúng đích bằng các dược chất phóng xạ hiện đại như Lu-177, Ac-225, đồng thời mở rộng nghiên cứu cho nhiều loại ung thư mới. Báo cáo cũng đề cập định hướng tự chủ nguồn cung dược chất phóng xạ tại một số nơi ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng AI trong đọc – phân tích hình ảnh, tối ưu liều xạ, tự động hóa xử lý khối u và triển khai Tele-Nuclear Medicine được xem là bước tiến quan trọng trong số hóa Y học hạt nhân. Song song, hệ thống thiết bị ghi hình hiện đại như SPECT/CT, PET/CT, PET/MRI, Total Body PET/CT đang được phổ cập hóa, hướng tới mục tiêu 1 thiết bị/1 triệu dân vào năm 2030, cùng với chiến lược mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh nhằm chuyển giao kỹ thuật và nâng cao khả năng tiếp cận Y học hạt nhân trên toàn quốc.

Tiếp nối góc nhìn nền tảng đó, TS. BSCC. TTND Nguyễn Kim Lưu – Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Trưởng Đơn nguyên Y học hạt nhân, Bệnh viện Đại học Phenikaa trình bày tham luận "Y học hạt nhân PhenikaaMec, hiện tại và tương lai". Nội dung không chỉ phản ánh thực tiễn những thành công trong chẩn đoán và ứng dụng Y học hạt nhân trong ca bệnh cụ thể tại PhenikaaMec, đồng thời làm rõ định hướng phát triển chuyên sâu của bệnh viện, góp phần từng bước đưa Y học hạt nhân Việt Nam ngang tầm quốc tế.

2. Liệu pháp điều trị đích mở ra hy vọng cho người bệnh ung thư

Từ định hướng phát triển chung, hội thảo đi sâu vào các ứng dụng điều trị cụ thể với báo cáo "Lu-177 PSMA trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến" do PGS.BS Patricia A. Bautista-Peñalosa (Philippines) trình bày. Những dữ liệu cập nhật cho thấy hiệu quả rõ rệt của liệu pháp phóng xạ đích trong việc kiểm soát bệnh tiến triển, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn, mở ra thêm một lựa chọn điều trị đầy triển vọng trong thực hành lâm sàng.

Trên nền tảng đó, PGS.TS.BS Phạm Văn Thái – Phó Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục mang đến góc nhìn chuyên sâu về "Điều trị ung thư gan bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y-Resin". Báo cáo làm rõ cơ chế can thiệp chọn lọc, đưa vi cầu phóng xạ trực tiếp đến khối u gan, giúp tối ưu hiệu quả điều trị đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng lên mô gan lành xung quanh.

Ngoài ra, BSCKI Nguyễn Huỳnh Khánh An - Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu, TP HCM gửi đến Hội thảo tham luận về ứng dụng Samarium-153 trong điều trị giảm đau cho bệnh nhân ung thư di căn xương. Đây được xem là giải pháp hỗ trợ quan trọng, không chỉ giúp kiểm soát triệu chứng hiệu quả mà còn góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng sống cho người bệnh trong quá trình điều trị kéo dài.

3. PET/CT và các dược chất phóng xạ mới nâng cao hiệu quả chẩn đoán

Ở lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, TS.BS Nguyễn Xuân Cảnh – Trưởng khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy trình bày báo cáo "Tiềm năng phát triển và ứng dụng PET/CT với những thuốc phóng xạ mới ở Việt Nam", nhấn mạnh vai trò của PET/CT trong phát hiện sớm tổn thương ung thư và cá thể hóa điều trị.

Ngoài ra, BSCKI Lê Quốc Khánh - Khoa YHHN, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng mang đến chuyên đề "Tim mạch hạt nhân trong kỉ nguyên y học chính xác", cho thấy tiềm năng ứng dụng Y học hạt nhân trong lĩnh vực tim mạch nhằm hỗ trợ chẩn đoán sớm và đánh giá chức năng tim mạch chính xác hơn.

Hội thảo cũng mang đến nhiều góc nhìn đa chiều với thảo luận, trao đổi giữa các chuyên gia về cơ hội phát triển Y học hạt nhân tại Việt Nam, xu hướng cá thể hóa điều trị cũng như các giải pháp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh ung thư trong thời gian tới.

PhenikaaMec – Một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng y học hạt nhân và AI trong cá thể hóa điều trị ung thư

Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) hiện đang là một trong những địa chỉ tin cậy, ứng dụng công nghệ chẩn đoán tiên tiến nhằm đảm bảo độ chính xác cao, từ đó xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa phù hợp với từng người bệnh, kết hợp chăm sóc giảm nhẹ nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Đơn nguyên Y học hạt nhân – Trung tâm Ung bướu PhenikaaMec được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại, với hệ thống PET/CT 16 lát cắt GE Discovery IQ, SPECT/CT 16 lát cắt GE NM/CT 860 cùng khu buồng Hot Lab đạt chuẩn an toàn phóng xạ nghiêm ngặt. Hệ thống kiểm chuẩn liều, đo hoạt độ và kiểm soát chất lượng (QA/QC) được triển khai đầy đủ, đảm bảo tính chính xác và an toàn trong toàn bộ quy trình chẩn đoán và điều trị.

Hiện nay, dịch vụ chụp PET/CT tại PhenikaaMec được áp dụng Bảo hiểm Y tế, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại với chi phí hợp lý, giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị. Đồng hành cùng người bệnh là đội ngũ chuyên gia đầu ngành gồm Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ và các kỹ thuật viên, điều dưỡng giàu kinh nghiệm, phối hợp đa chuyên khoa để xây dựng phác đồ điều trị toàn diện, tối ưu hiệu quả và cá thể hóa theo từng trường hợp.

Với định hướng phát triển y học công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị, PhenikaaMec không ngừng mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp y học hiện đại cho người bệnh, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong hệ thống y tế chất lượng cao tại Việt Nam, mang lại hy vọng mới trong hành trình chiến đấu với bệnh ung thư.

