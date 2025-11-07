Ứng dụng dinh dưỡng khoa học phục hồi thể trạng từ dòng sản phẩm Fomeal của Orgalife

Một thực trạng đáng lưu tâm trong y học lâm sàng là tỷ lệ suy dinh dưỡng cao ở bệnh nhân, ngay cả khi đang tiếp nhận điều trị tích cực. Tình trạng này, bao gồm mất khối cơ (sarcopenia) và phục hồi chậm, không chỉ xuất phát từ bệnh lý nền mà còn do thiếu hụt một giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, được thiết kế theo chuẩn khoa học.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về dinh dưỡng y học (medical nutrition) như một trụ cột thiết yếu, song hành cùng phác đồ điều trị, nhằm tối ưu hóa khả năng dung nạp và hấp thu của cơ thể trong các giai đoạn sức khỏe đặc thù.

Nền tảng khoa học của giải pháp hấp thu nhanh

Orgalife phát triển thực phẩm dinh dưỡng y học – giải pháp bổ sung dinh dưỡng hiện đại cho người Việt. Nguồn: Orgalife.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp dinh dưỡng y học hiện đại, điển hình như nhóm sản phẩm Fomeal của Orgalife, đang được ứng dụng rộng rãi. Được phát triển dựa trên triết lý "Dinh dưỡng khoa học trọn lành", Fomeal không chỉ là thực phẩm bổ sung mà là các công thức dinh dưỡng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu năng lượng, vi chất và đặc biệt là protein dễ hấp thu.

Điểm then chốt về mặt công nghệ của Fomeal nằm ở khả năng tối ưu hóa sự hấp thu protein. Dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ thủy phân protein thành các peptides (chuỗi ngắn). Đây là công nghệ sản xuất đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, Nhật và hơn 14 quốc gia trên thế giới. Về lý thuyết, cấu trúc này giúp protein được hấp thu nhanh vào máu, giảm tải gánh nặng chuyển hóa cho gan và thận—một yếu tố quan trọng đối với bệnh nhân suy nhược hoặc có cơ quan chức năng bị tổn thương.

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ tiệt trùng UHT và quy trình đóng gói vô trùng cho phép bảo toàn hoạt chất sinh học tự nhiên và kéo dài hạn sử dụng mà không cần đến chất bảo quản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe.

Phân loại dinh dưỡng chuyên biệt theo nhu cầu

Tính hiệu quả của dinh dưỡng y học nằm ở sự chuyên biệt hóa (specialization) cho từng thể trạng cụ thể. Fomeal đã phát triển một hệ thống sản phẩm đa dạng, nhắm đến các nhóm đối tượng riêng biệt:

Dòng sản phẩm Fomeal bổ sung dinh dưỡng dễ dàng hấp thu với công nghệ thủy phân độc quyền. Nguồn: Orgalife.

Trong đó, Fomeal Peptides - Chăm sóc tích cực & Hậu phẫu – Dành cho nhóm đối tượng Bệnh nhân trong giai đoạn hồi sức tích cực (ICU), trước và sau các cuộc đại phẫu, hoặc cần nuôi ăn qua ống thông (sonde). Với Công thức cao năng lượng, với protein đã được thủy phân (dạng peptides), tập trung vào việc phục hồi nhanh mô cơ và hạn chế tình trạng suy kiệt cấp tính.

Với nhóm Bệnh nhân ăn uống kém & Suy nhược - Fomeal Basic Soup – chính là lựa chọn cải thiện, phục hồi cho Người bệnh chán ăn, ăn uống kém, khó nhai nuốt hoặc suy nhược cơ thể. Sản phẩm có dạng soup lỏng, dễ dung nạp, giúp duy trì khối cơ và cung cấp năng lượng cần thiết cho quá trình điều trị.

Dòng sản phẩm Fomeal bổ sung dinh dưỡng trọn vẹn - giải pháp phục hồi thể trạng. Nguồn: Orgalife

Thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Care & thực phẩm bổ sung Fomeal Care Gold Yến Sào dành cho người kém hấp thu hoặc chán ăn, phù hợp với người bị tiểu đường, người cần phục hồi thể trạng sau ốm, hoặc người cần thay thế bữa ăn bằng nguồn dinh dưỡng chất lượng cao. Đặc biệt, dòng Fomeal Care Gold Yến Sào bổ sung thêm tổ yến tự nhiên và các vi chất chống oxy hóa, hướng đến nhóm đối tượng cần tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Đối với Bệnh nhân ung thư & Suy giảm miễn dịch - Thực phẩm dinh dưỡng y học Fomeal Omega với công thức giàu năng lượng, bổ sung acid béo omega-3 và protein dễ hấp thu. Mục tiêu là hạn chế mất cơ, cải thiện cảm giác thèm ăn và nâng cao thể trạng chung cho bệnh nhân ung thư (đặc biệt trong giai đoạn hóa, xạ trị) hoặc người bị suy giảm miễn dịch, đối mặt với tình trạng suy mòn (cachexia).

Thực tiễn ứng dụng và kiểm chứng lâm sàng

Giá trị của một sản phẩm dinh dưỡng y học đã được chứng minh bằng thực tiễn lâm sàng. Các kết quả nghiên cứu ban đầu ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về chỉ số dinh dưỡng (như albumin), tốc độ phục hồi, giảm tình trạng suy nhược và tăng khả năng miễn dịch ở nhóm bệnh nhân sử dụng Fomeal.

Song song với R&D, các hoạt động đào tạo, hội thảo dinh dưỡng và tư vấn sức khỏe cộng đồng của Orgalife cũng góp phần nâng cao kiến thức về dinh dưỡng khoa học cho cả nhân viên y tế và cộng đồng.

Orgalife và hành trình vì sức khỏe người Việt

Sự ra đời của các dòng sản phẩm dinh dưỡng y học chuyên biệt như Fomeal, với nền tảng công nghệ hấp thu nhanh và công thức được nghiên cứu bài bản, đang góp phần khẳng định vai trò của dinh dưỡng: không chỉ là yếu tố hỗ trợ, mà là một phần không thể tách rời của y học hiện đại. Việc cung cấp đúng và đủ nguồn dưỡng chất khoa học là chìa khóa để cải thiện chất lượng sống và nâng cao tiên lượng thành công cho người bệnh.

Với hệ giá trị được xây dựng từ ba trụ cột – khoa học, chất lượng và nhân văn, Orgalife với nhóm sản phẩm Fomeal mong muốn góp phần hình thành nên một chuẩn mực mới cho dinh dưỡng phục hồi tại Việt Nam. Ở đó, mỗi sản phẩm không chỉ cung cấp năng lượng, mà còn khơi dậy niềm tin và ý chí sống mạnh mẽ cho hàng triệu người đang trên hành trình phục hồi sức khỏe. Và hơn thế nữa, Fomeal chính là lời cam kết của Orgalife trong việc kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh, bền vững và tràn đầy năng lượng – nơi mỗi giọt dinh dưỡng đều mang trong mình giá trị khoa học và tình người.

