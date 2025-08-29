Ultherapy PRIME – Thời kỳ mới của trẻ hóa da không xâm lấn

Hơn một thập kỷ nghiên cứu nghiêm túc, kết hợp giữa khoa học lâm sàng và phản hồi thực tế, Merz Aesthetics vừa trình làng Ultherapy PRIME – một bước tiến toàn diện trong công nghệ nâng cơ và trẻ hóa không phẫu thuật.

Ultherapy® từ trước đến nay đã là "tiêu chuẩn vàng" (Gold Standard) trong lĩnh vực nâng cơ không xâm lấn, nhờ khả năng tác động sâu đến cấu trúc SMAS bằng sóng siêu âm vi điểm, kích thích sản sinh collagen và elastin một cách tự nhiên và an toàn.

Sau hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển từ phiên bản tiền nhiệm, Merz Aesthetic đã ra mắt Hệ thống siêu âm trị liệu Ultherapy PRIME – phiên bản tối tân nhất.

Cải tiến đột phá của Ultherapy PRIME

1. Thiết kế & hiệu suất vượt trội

- Giao diện hiện đại: màn hình siêu âm lớn hơn 35%, tăng kích thước hiển thị rõ rệt và sáng hơn so với bản cũ

- Bộ xử lý kép cho phép xử lý nhanh hơn gấp 10 lần, cùng hệ thống thao tác mượt mà, tối ưu trải nghiệm lâm sàng

2. Hình ảnh real-time chất lượng cao

- Hình ảnh siêu âm sắc nét, giảm nhiễu, cho phép bác sĩ theo dõi chính xác các lớp mô đến độ sâu 8 mm

- Đầu dò DeepSEE hỗ trợ hiển thị rõ ràng ba tầng mô (1,5 mm – nông, 3 mm – trung bình, 4,5 mm – SMAS), đồng thời điều trị trực tiếp hiệu quả hơn

3. Thời gian điều trị nhanh và nhẹ nhàng

- Ultherapy PRIME rút ngắn thời gian thực hiện liệu trình còn 30–60 phút, giảm tới 30 phút so với phiên bản cũ

- Trải nghiệm điều trị nhẹ nhàng, không đau, không cần nghỉ dưỡng, không để lại dấu vết — phù hợp cho khách hàng bận rộn như doanh nhân, nghệ sĩ, người nổi tiếng

4. Hiệu quả lâm sàng – An toàn – Bền vững

- Ultherapy PRIME vẫn kế thừa các chứng nhận FDA (Mỹ) và CE (EU), tương thích với mọi loại da và sắc tố, hiệu quả rõ rệt ngay sau một buổi điều trị mà không cần dùng đến dao kéo

- Đã có hơn 3 triệu ca điều trị Ultherapy thành công tại hơn 80 quốc gia, với độ hài lòng đạt tới 95% trong năm đầu tiên.

Ultherapy PRIME — Đẳng cấp thượng lưu, lựa chọn của giới tinh hoa

Ngay khi vừa về Việt Nam, Ultherapy PRIME đã nhanh chóng được các phòng khám thẩm mỹ và thẩm mỹ viện cao cấp trong nước đón nhận và tin dùng:

Việt Nam là quốc gia tiên phong tại châu Á Merz chuyển giao Ultherapy PRIME qua đơn vị phân phối Aesthetic And Health

Nhiều thương hiệu uy tín như V‑Medical, Blossom Aesthetic Clinic… đã sớm đầu tư và ứng dụng thiết bị này nhằm nâng tầm trải nghiệm và hiệu quả thẩm mỹ cho khách hàng

Công nghệ tiên tiến như Ultherapy PRIME không chỉ là thiết bị, mà còn là biểu tượng của chất lượng và độ tin cậy, là lựa chọn của những cơ sở thẩm mỹ cao cấp để khẳng định vị thế và chuyên môn.

Merz Aesthetics đã dành suốt 10 năm để nghiên cứu và nâng tầm công nghệ, tạo nên Ultherapy PRIME như một bước tiến nổi bật. Với công nghệ vượt trội, hiệu suất tối ưu, hiệu quả lâu dài và trải nghiệm điều trị tinh tế, Ultherapy PRIME đã nâng tầm công nghệ trẻ hóa không xâm lấn lên một đẳng cấp mới.

Đối với những khách hàng thượng lưu, giàu yêu cầu về chất lượng cũng như tính khoa học trong thẩm mỹ, đây chính là giải pháp nâng cơ, trẻ hoá lý tưởng - nhẹ nhàng, đẳng cấp và tự nhiên.

Phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetics And Health

Website: https://ultherapyvietnam.vn/

Hotline: 093 903 3066

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh